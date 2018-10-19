 Сегодня суд переходит к финальной стадии по делу Корнилова, обвиняемого в покушении на Чорновол в декабре 2013-го

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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На заседании суда 18 октября суд допросил пострадавшую Татьяну Чорновол и обвиняемого Игоря Корнилова.

Татьяна Чорновол подтвердила свои свидетельства, ранее зафиксированные при опознании, что Корнилов является тем человеком, который в то время, когда машина нападавших останавливала ее машину, подрезая на дороге, пытался залезть к ней в машину и выбил заднее стекло. Когда в процессе побега она упала в кювет и во время нанесения ей побоев она не видела, кто именно ее бил, но с уверенностью предполагает, что это в том числе был Корнилов, так как он являлся самым крупным из нападавших.

"Я на 100% уверена, что я его видела, когда он разбивал машину. По поводу того, что он меня бил - уверенность очень высока, процентов 80%", - утверждает Татьяна Чорновол.

Корнилов сказал, что во время совершения нападения на Чорновол был в Киеве, хотя постоянно проживал в Каменском (на тот момент - в Днепродзержинске). По его словам, он был знаком с двумя фигурантами дела и несколько раз с ними встречался в Киеве, но к нападению на Чорновол никак не причастен.

"Я вернулся в Днепродзерджинск. Из средств массовой информации я узнал, что было совершено нападение на Татьяну Чорновол. Буквально через 10 дней приехали следственные органы, провели у меня дома обыск, опросили меня по данном инциденту. Взяли отпечатки пальцев и ДНК. Меня спросили, знаю ли я Зинченко. Я знал, потому что мы из одного города. Также спросили, знаю ли Залюбовского и Котенко. Таких людей я не знаю. После этого меня неоднократно вызывали на допрос, спрашивали по поводу Нетребко (осужденный за нападение на Чорновол, умер в тюрьме, по официальной версии, покончив с собой, - ред.), это мой друг. С меня не брали подписку о невыезде даже. А в 2014 году я узнал, что нахожусь в международном розыске. С того времени я ни от кого не прятался. В 2017 году, после убийства Нетребко меня арестовал КОРД. Из меня решили сделать козла отпущения. Вот и все", - сказал он в зале суда.

При этом Корнилов не смог назвать фамилию своего знакомого, у которого он останавливался в Киеве 24-27 декабря. Также он не смог сказать, о чем он разговаривал с фигурантом дела Олегом Нетребко, с которым встречался в Киеве дважды. В обоих случаях он сослался на то, что не помнит эти факты.

В 2017 году Нетребко нашли повешенным в тюремной камере. По официальной версии, он совершил самоубийство. Чорновол предполагает, что его могли склонить к такому шагу.

"Показания, которые Корнилов сегодня дал суду, очень похожи на дело Гиви Немсадзе. Это известный киллер 90-х из Донецка. Он длительное время скрывался. Во времена Януковича решил реабилитироваться, сделал якобы явку с повинной. И он давал интересные показания суду: якобы все задокументированные убийства, по которым есть свидетели и много протоколов, осуществлял не он, а его брат Гурам Немсадзе. И фигурирующий в деле "Г. Немсадзе" - это не он, а его брат Гурам. Но на тот момент брат уже был покойным. И Гиви дал свидетельства против своего покойного брата, нарушив все правила уважения к мертвому родственнику. Здесь я вижу тот же подход, когда Корнилов пытается повесить преступление, в котором он непосредственно принимал участие, на своего ныне покойного шефа", - добавила Чорновол.

Также Чорновол заявила, что хотела бы видеть хотя бы в качестве свидетеля Александра Храмцова - настоящего владельца автомобиля, на котором ее преследовали нападавшие. Его она считает одним из организаторов покушения на убийство.

Суд, заслушав показания обеих сторон, объявил перерыв до 15:00 19 октября. При этом мера пресечения в виде ареста Корнилова заканчивается в воскресенье, 21 октября.

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Прокурор отдела ГПУ Юлия Малашич прокомментировала журналистам, что намерена сегодня доказать суду обоснованность выдвинутого обвинения.

"Показания обвиняемого соответствуют в общем стратегии защиты, которую он избрал во время досудебного расследования. Следовательно кардинально новых обстоятельств сообщено не было... Я надеюсь, что мы перейдем к судебным прениям, где я смогу подтвердить и доказать коллегии суда, что выдвинутое обвинение является обоснованным... Позиция обвиняемого еще с досудебного расследования базировалось на том, что он не имеет никакого отношения к событиям, которые имели место в декабре 2013 года, а именно к совершению нападения на Татьяну Чорновил. Что с фигурантами дела не знаком, только с двумя лицами знаком, которые, по его мнению, если и имели отношение, то не связаны с ним каким-то умыслом...

И второе обстоятельство. Несмотря на категорические указания отсутствии какого-либо общения в данном уголовном производстве, в том числе с двумя другими фигурантами, которые были осуждены в 2015 году, по крайнем мере странным выглядит совпадение, что у обвиняемого и у других обвиняемых по этому делу один и тот же адвокат. Это странное совпадение при большом количестве защитников. Другой вопрос - это записи по поводу напоминания об алиби, которые были обнаружены во время задержания обвиняемого".

Против Корнилова выдвинуты обвинения в покушении на убийство.

"Потерпевшую оставили на обочине в зимний период времени с многочиленными телесными повреждениями, с задетыми жизненно важными органами. Она была лишена возможности получить помощь.И если бы не обнаружение на дороге ее машины с повреждениями, которые давали основания предполагать, что имело место нападение, ее могли бы не найти и не оказать вовремя помощь. Поэтому я считаю, что действия обвиняемого подпадают под признаки квалификации, которая была выдвинута органом досудебного расследования", - добавила прокурор.

В свою очередь адвокат Корнилова намерен доказать, что его подзащитный к преступлению не причастен.

Напоминаем, в декабре 2013 года Чорновол была жестоко избита группой людей на трассе около Борисполя в Киевской области.