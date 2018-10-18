 Погибший в Украине американский пилот Неринг впервые участвовал в тренировках за рубежом, - ВВС США

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на запрос Громадського ТВ сообщили в пресс-службе подразделения Национальной воздушной гвардии Калифорнии.

"Подполковник Сет Неринг, 44 года, он был уроженцем Фресно, штат Калифорния, и жил в Рино, штат Невада. Он присоединился к армии в декабре 1994 года как начальник экипажа истребителя F-16", - говорится в сообщении.

С тех пор Неринг учился в офицерской школе и получил должность пилота. Он летал на истребителях F-16 Viper (2050 часов) и на F-15 Eagle (224 часа).

"Имел более 20 лет опыта работы пилота для ВВС США и Национальной воздушной гвардии Калифорнии", - сообщили в ВВС США.

В то же время отметили, что полет 16 октября на борту Su-27UB, был первым полетом для пилота.

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Кроме учений Чистое небо 2018 в Украине, Неринг ни был привлечен к любым другим тренировкам или операциям за рубежом.

Сет Неринг не был женат и не имел детей. У него остались мать, отец и сводная сестра.

В ВВС США отметили, присоединились к участию в расследования катастрофы. Они предоставили сотрудников службы безопасности для изучения деталей и помощи расследованию.

18 октября стало известно, что в катастрофе самолета Су-27УБ в Винницкой погиб американский пилот Сет Неринг по прозвищу "Джетро".