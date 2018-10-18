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Все про:авиакатастрофа (1013) ВВС (178) Винницкая область (474) самолет (2129) США (14268)

 Погибший в Украине американский пилот Неринг впервые участвовал в тренировках за рубежом, - ВВС США

Американский пилот Сет Неринг, погибший в катастрофе самолета Су-27 в Винницкой области 16 октября, впервые участвовал в зарубежных учениях и впервые выполнял полет на самолете Су-27УБ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на запрос Громадського ТВ сообщили в пресс-службе подразделения Национальной воздушной гвардии Калифорнии.

"Подполковник Сет Неринг, 44 года, он был уроженцем Фресно, штат Калифорния, и жил в Рино, штат Невада. Он присоединился к армии в декабре 1994 года как начальник экипажа истребителя F-16", - говорится в сообщении.

С тех пор Неринг учился в офицерской школе и получил должность пилота. Он летал на истребителях F-16 Viper (2050 часов) и на F-15 Eagle (224 часа).

"Имел более 20 лет опыта работы пилота для ВВС США и Национальной воздушной гвардии Калифорнии", - сообщили в ВВС США.

В то же время отметили, что полет 16 октября на борту Su-27UB, был первым полетом для пилота.

Также смотрите: В авиакатастрофе украинского Су-27 погиб пилот США Сет Неринг, - "Голос Америки". ФОТО

Кроме учений Чистое небо 2018 в Украине, Неринг ни был привлечен к любым другим тренировкам или операциям за рубежом.

Сет Неринг не был женат и не имел детей. У него остались мать, отец и сводная сестра.

В ВВС США отметили, присоединились к участию в расследования катастрофы. Они предоставили сотрудников службы безопасности для изучения деталей и помощи расследованию.

18 октября стало известно, что в катастрофе самолета Су-27УБ в Винницкой погиб американский пилот Сет Неринг по прозвищу "Джетро".

Источник: https://censor.net.ua/n3092159
 
 
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Знайшов на чому починати...
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Вічна пам'ять нашому великому другу - добрій, щирій людині.
Він бажав, щоб Україна росла в техничній та військовій галузях. Він залишив цей шлях, але інщі зроблять цю справу...
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если нахимичили горючим, то полетят головы а если рыскованный Украинскии пилот - ну когда то именно так это могло и закончится.
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Банально может птица в двигатель попала и серьёзная штука *помпаж*
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очень печально...
жаль и его... и нашего пилота
небо чистое - навсегда!
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Американцы за всю историю не убили ни одного украинца или беларуса,а их ненавидели.Американцы помогли Советскому Народу в борьбе с фашистской нечистью,а их не любили.А ордынцы убили миллионы наших народов,убили культуру,мову....рашисты убивают сегодня украинцев....и кто-то предлагает наладить отношения.Это сюр.Простить можно дурость по наивности,но не прощать подлости от зла.
А Неринг первый кто отдал жизнь за новую Украину....и пусть это будет последней потерей наших общих друзей.
Слава Украине! Дхякуй Америка,что ты есть!И как всегда светлая память старичку нашему Маккейнушке...
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А я щось не розумію: на останніх кадрах пілотів показують як якась жопоморда стара свиня лізе в літак. Який жах! Це хто? Америкос - інша справа схожий на військового, але він то що, не бачив з яким лайном в літак сідає? І це знаходяться після цього імбіцили які кажуть що в нас є армія? Шановні! Щоб виглядати так як цей сракомордий треба зжерти цистерну авіаційного спирту! А в такому стані як цей літун вищого класу люди втрачають свідомість від одного вигляду літака, я навіть і приблизно не хочу говорити що він міг підтягнутись п'ять разів, або витримати звичайне перенавантаження! Скільки йому років? Ви шо там зовсім вже з глузду з'їхали? Військові виші закінчують натовпи молодих фахівців - де вони? Нічого дивного: УКРАЇНУ Й ДАЛІ ДОБИВАЄ КОРУПЦІЯ!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПогибший в Украине американский пилот Неринг впервые участвовал в тренировках за рубежом, - ВВС США
 
 
 
 
 
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