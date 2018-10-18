 Учебный самолет ВВС России разбился в Краснодарском крае

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня около 17.00 мск при выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края потерпел крушение и упал в воду учебный самолет Л-39", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным Минобороны РФ, поиском летчиков в районе крушения занимается поисково-спасательная группа.

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"Самолёт выполнял полет без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность", - сообщили в Минобороны.

Учебно-тренировочный самолет Л-39 предназначен для подготовки летного состава. Некоторые модификации могут использоваться в качестве легких штурмовиков и истребителей.

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