 Учебный самолет ВВС России разбился в Краснодарском крае

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня около 17.00 мск при выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края потерпел крушение и упал в воду учебный самолет Л-39", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
По данным Минобороны РФ, поиском летчиков в районе крушения занимается поисково-спасательная группа.
"Самолёт выполнял полет без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность", - сообщили в Минобороны.
Учебно-тренировочный самолет Л-39 предназначен для подготовки летного состава. Некоторые модификации могут использоваться в качестве легких штурмовиков и истребителей.
От якщо більше - то вже приємна несподіванка.
Найти их не могут. Возможно погибли - утонули.
При такой температуре в воде долго не продержишься.
До сих пор не нашли.
он вещал, что при температуре +10 - окоченеть можно за 40 минут..
смерть очень тяжёлая - поэтому многи стрелялись чтобы судороги не ломали по живому...
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел 0н!!!
ЕГО вина!!!-
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!!