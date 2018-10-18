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 Учебный самолет ВВС России разбился в Краснодарском крае

В Краснодарском крае РФ в четверг упал учебный самолет Л-39, экипаж ищут.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня около 17.00 мск при выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края потерпел крушение и упал в воду учебный самолет Л-39", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным Минобороны РФ, поиском летчиков в районе крушения занимается поисково-спасательная группа.

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"Самолёт выполнял полет без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность", - сообщили в Минобороны.

Учебно-тренировочный самолет Л-39 предназначен для подготовки летного состава. Некоторые модификации могут использоваться в качестве легких штурмовиков и истребителей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3092158
 
   
 Топ комментарии
 
Видать тоже вторую ступень кувалдой прибивали.
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Катапультировались в 17.00 Сейчас 20.41.
До сих пор не нашли.
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Видать тоже вторую ступень кувалдой прибивали.
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А кувалду оставили в воздухозаборнике...
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И Цензор даже комменты не закрыл.
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Довіряє своїй громаді. Вона знає, що написати.
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Один літак щомісяця це норма для московитів.
От якщо більше - то вже приємна несподіванка. Учебный самолет ВВС России разбился в Краснодарском крае - Цензор.НЕТ 105
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Пишут что курсант с инструктором катапультировались над морем.
Найти их не могут. Возможно погибли - утонули.
При такой температуре в воде долго не продержишься.
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А им наверное и не положено их иметь. Это же не морская авиация, а учебная спарка с учебного полка.
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Если за пару часов не найдут - тогда окоченеют...
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Катапультировались в 17.00 Сейчас 20.41.
До сих пор не нашли.
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Когда-то смотрел интервью военного летчика,
он вещал, что при температуре +10 - окоченеть можно за 40 минут..
смерть очень тяжёлая - поэтому многи стрелялись чтобы судороги не ломали по живому...
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Верю. Легко можно дуба дать. И смерть эта мучительная.
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там хор Александрова где то рядом на дне и доктор Лиза.
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Ну, может они мечтали стать подводниками...
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Крещение по российски.Секта гундяя отжигает Ахахахахахахах
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Подводная авиация.На кузе таких подводников кажется 3 было
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чтоб не последнии рассеискии, совсем не жаль.
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Бьются у всех самолёты,но удовольствие особое вызывают только новости их россии...парадокс.
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Так убей путинца, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел 0н!!!
ЕГО вина!!!-
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.

Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей﻿!!
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Экипаж прикидывает сколько до границы.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУчебный самолет ВВС России разбился в Краснодарском крае
 
 
 
 
 
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