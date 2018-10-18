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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8897) запрет (1280) Европейский суд по правам человека (562) Седлецкая (29)

 Запрет на доступ к данным телефона Седлецкой продлен на неограниченный срок, - решение ЕСПЧ. ДОКУМЕНТ

Запрет будет действовать до отдельного распоряжения, заявляют в Европейском суде по правам человека.

Европейский суд по правам человека продлил действие запрета на доступ к информации с телефона главного редактора программы "Схемы" Натальи Седлецкой. Об этом, как передает Цензор.НЕТ, "Радио Свобода" сообщает, ссылаясь на полученный от ЕСПЧ документ.

Действие запрета продлили на неограниченный срок.

В документе говорится, что решение принято 16 октября в соответствии с правилом 39 регламента ЕСПЧ.

Отмечается, что удержание органов власти от доступа к любым данным с телефона журналистки будет действовать до отдельного распоряжения.

Запрет на доступ к данным телефона Седлецкой продлен на неограниченный срок, - решение ЕСПЧ 01

Напомним, 3 сентября стало известно, что Печерский райсуд Киева предоставил ГПУ доступ к данным с телефона Седлецкой за период с 19 июля 2016 года по 16 ноября 2017 года включительно.

5 сентября в ГПУ сообщили, что суд также вынес аналогичное решение в отношении журналистки Кристины Бердинских.

Журналистки обжаловали решения суда о доступе к данным их телефонов. 18 сентября Апелляционный суд признал чрезмерными затребованные прокуратурой сведения с телефона Седлецкой.

В тот же день она сообщила, что ЕСПЧ обязал украинскую власть воздержаться от доступа к любым данным с ее телефона. ГПУ во исполнение решения суда приостановила получение данных с телефонов журналисток.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что необходимость доступа к телефонам журналисток вызвана их отказом предоставлять информацию по делу о возможном разглашении государственной тайны и данных досудебного следствия директором НАБУ Артемом Сытником.

По данным следствия, разговор Сытника с рядом украинских журналистов не под запись состоялся в Киеве в мае 2017 года. Директор НАБУ заявлял, что не разглашал ни государственной тайны, ни тайны следствия.

Источник: https://censor.net.ua/n3092156
 
 
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Это садо-вмазо гепрокурор Юрик опять обгадился в собственном навозе.
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Продолжают бить ссаной тряпкой по пропитой прокурорской роже.
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Щуры в огорчении, могут, как Ноздровскую умиротворить
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Красиво поводили Юрику ч...м по губам но я сомневаюсь что в нашей честно пречестной плокуратуре не будут негласно прослушивать для решучих реформаторов закон не писаню
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Ватсап и двойное сквозное шифрование в помощь!
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Алкашня соевая только реакции Запада и боится.
Интересно, если картавого сделают и в Европу невъездным, как ранее в Штаты?
Куда ж ему летать придется, кроме Сейшел?
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Подонок плокуЛОЛ в говні разом зі своїм кумом шоколадним жи#ом
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗапрет на доступ к данным телефона Седлецкой продлен на неограниченный срок, - решение ЕСПЧ. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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