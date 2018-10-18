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 Путин до выборов не отдаст украинских пленников, - Ирина Геращенко

Первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко заявила, что в свете последних заявлений Путина надеяться на скорое освобождение украинских заложников не приходится.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

Геращенко отметила: "Путин откровенно заявил, что его главный враг и опонент - Порошенко. И что договариваться он будет уже с новой украинской властью. Договариваться о чем? О сдаче Крыма и Донбасса, о возвращении в орбиту "русского мира", потому что Порошенко никогда на это не пойдет?

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Путин положит все силы, бросит всех своих лоббистов, всех полезных идиотов, ряженых в вышиванки, чтобы изменить ненавистного ему Порошенко, который оторвал Украину от путинско- гундяевского скрепостана.

Путину все равно, кто из длинного метрового бюллетеня придет на кресло, которое Путин видит креслом кремлевского гауляйтера. Или это будут придворные шути - скоморохи, или хихикалки, или непроходные- "наступні" - какие угодно, лишь бы не Порошенко.

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В принципе, это очевидно. Мне больно только то, что Путин до выборов не отдаст украинских пленников .... этот свой трофеи он планирует подарить лояльному Кремлю политику. Путин не собирается уходить из Крыма и Донбасса, и готовится серьезно вмешиваться в украинские выборы. Но Украину мы ему не отдадим".

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Источник: https://censor.net.ua/n3092155
 
 
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Ірусік ? Ти вже так вилизала свого барижного шефа .!?
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Ірусік ? Ти вже так вилизала свого барижного шефа .!?
.
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Сейчас нет переговорщиков - Медведчук не хочет, а эти шоколизы не могут.
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Йесли не Парашенка, то кто? Главный врах крембля. Альтернативы нет.
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Возьмите академический отпуск и айда в теплые моря попы загорать... без вас обойдуться
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Звонили из рая - сказали, от них сбежал лучший президент.
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Ясен пень,шо жокер для барыги у "делового партнёра"в рукаве.Перед выборами выпустят несколько человек и...У барыги ещё одна "пабеда"
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Обычная тактика террористов, шантажировать заложниками, ничего нового.
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Хіба для того, щоб проце дізнатися потрібно було реанімувати Мертвечука?
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почему бы и нет. Информация о противнике всегда нужна.
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для вашої влади єдиний противник - це народ України .
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такой народ как ты, будет противником для любой влады.
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тобто - це і є результат діяльності вашої "мінської контактної групи" ?! Путин до выборов не отдаст украинских пленников, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 2331
Путин до выборов не отдаст украинских пленников, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 1055
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именно поэтому ее информация верная.
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яка інформація - про те , що вона з Мертветчуком там , за весь цей час , лише тягнула час граючи на руку Хуйла ?
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когда же ты научишься читать то, что написано в обсуждаемой статье, а не в твоей дурной методичке? Мне глубоко похер кто у нее друг и чья она любовница.
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Та нафіг кому сплющилася її інформація, і без неї всі знали що, віддасть тільки своїм.
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Я привык обсуждать слова, а не людей их произносящих.
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а шо такое, а как же Мертвечук? Опять обдрысталися?
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Ну, если любимый конек ирки стал спотыкаться, надо хоть как то чего то поиметь и для этогго облизать "священную" задницу
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПутин до выборов не отдаст украинских пленников, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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