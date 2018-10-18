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 Путин заявил о готовности выстраивать отношения и договариваться с "новым руководством" Украины

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что рассчитывает договориться и выстроить отношения с уже новым руководством Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Выступая сегодня в Сочи на форуме "Валдай", Путин сказал, что Россия заинтересована в полноформатном возрождении отношений с Украиной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин провел Совбез по ситуации в церкви Украины

"Нам надо дождаться, пока закончатся внутриполитические циклы, и я очень рассчитываю на то, что удастся с новым руководством страны выстраивать хоть какие-то отношения и о чем-то договариваться. Мы к этому готовы, мы этого хотим", - заявил президент РФ.

Также смотрите: Россия собирается вмешиваться в избирательную кампанию. На вас лежит огромная ответственность, - Порошенко обратился к новым членам ЦИК. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3092153
 
 
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Опять хуйло дезориентируется в пространстве..))
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Вы в слове путин сделали 5 ошибок. Правильно пишется хуйло.
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ВВХ не треба з нами домовлятись, нам з мордором не по дорозі, домовляйся з КНДР, Венесуелою, з африканськими племенами, нам пох, залиш Україну у спокої
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Так убей москаля, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел 0н!!!
ЕГО вина!!!-
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.

Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей﻿ !
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та не ссыте. даже самый проросийский президент не пойдет на контакт с путиным вопреки настроениям Украинцев
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А мы и не ссым, мы просто выберем Порошенко)
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якщо так піде і далі - Офшоркін може і до виборів не досидіти ...
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Порохоботы выберут? Оптимистично, но учитывая рейтинг этого барыги попадание во второй тур уже за счастье.
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не выберем уже
петя пролетит.
пох если он чего хорошего сделал
плохо что ничего плохого ворам не делает. и воруют дальше
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Только не плакай сильно после выборов, когда Порох на второй срок пойдет)))
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он еще не сел на первый ему положенный срок.
зона давно по нем плачет.
если не смоется к торговому партнеру , в компанию к предыдущему лихитимному, то будет сидеть как миленький.
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А кого вы выберете того кого хочет Хуйло?
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Идете нахрен со своими полноформатными, среднеформатными и даже малоформатными отношениями , подонки...
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вот как такие заявление прокоментирует зрадисты и свидетели идейии существования агента лолита.
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Предлагаешь вечно воевать? Вперед, на контракт в ВСУ, там сейчас недобор! Некуй тут строчить за недоговороспособного барыгу и отсиживаться в кустах.
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А ты расскажи как пуйло за наш лес беспокоится - хочу опять посмеяться))))
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А чего тебе, боту, рассказывать?
Даже ВВХ уже вкурсе про просеры барыги? Ну так это барыга не подписал закон об охране леса, пока не уберут из него экспорт дров, под видом которых и вывозят лес в Европу.
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пуйло погнали с большой 8,с пасе, гонят из совета европы, мокшанские отношения с США - просто опа, Украина отвоевала томос, кацапам больше не верят в мире от слова совсем... Но промокши хотят кого то убедить, что пуйло, обьявляющее мокшанам что они скоро могут попасть в рай, очень хочет Пороха на второй срок))))))))))))
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Где визовый режим с мордвой ? Где вышвырнутые за поребрик хохлы-малароссы с двумя паспортами в каждом кармане по присяге, и жертве и агрессору ?
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НахЪ мне твоя мошква ? Тебя спросили, а ты выкручиваешься как блоха у кота на яйцах . Ответа понятно опять НЕ будет.
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Так убей путинца, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел 0н!!!
ЕГО вина!!!-
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.

Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей﻿!!
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Значит он что-то знает. И всё уже решено. Узнаем через 5 месяцев и 12 дней. В понедельник 1-го апреля. Что тоже весьма символично.
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Красива деза для підтримки свого агента впливу.
Якщо так турбує впевненість Ху#ла, знайдіть і оберіть бодай одного кандидата, що дійсно воював на передку (а там хватало достойних і освічених людей) і на власні очі бачив наслідки москальских домовленостей. Злішого ворога для кацапів годі уявити.
А усю нинішню ###братію "колишніх" прикопайте десь у посадці і буде вам щастя
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А кому то здесь видать хорошо живется при порохе, что они так задницу за него рвут.
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кинули , цим кацапам , кілька копійок - от вони так задницу за и него рвут. Путин заявил о готовности выстраивать отношения и договариваться с "новым руководством" Украины - Цензор.НЕТ 6428
але тільки в інтернеті ... Путин заявил о готовности выстраивать отношения и договариваться с "новым руководством" Украины - Цензор.НЕТ 3320
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Юля! Юля! Юля! Юля! Юля! Юля! Юля! Юля! Юля! Юля! Юля! Юля!

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Этот Ху@ло тихонько намекает
вам,жаждущим хорошой жизни и уставшим от войны, к нужному ему
результату на выборах.
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Если будет так, как пишешь - ВВП будет расти не на 5%, а на 8..)))
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нет. Ему мысли подкидывают в "Международном центре исследований отношений Россия-ЕС" в Вене. Приезжают эмиссары из федераски, и инструктируют степаныча.
Путин заявил о готовности выстраивать отношения и договариваться с "новым руководством" Украины - Цензор.НЕТ 5729
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Мразь Путин рассчитывает на мразь Медведчука.
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У Медведчука шансов нет. А вот у ЮВТ есть. И Медведчук все время об этом говорит.

Так шо они оба расчитывают нифига не на Медведчука.
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А как пофантазировать и президентом станет Ярош ну и как слово этого дерьма А если серьезно любые отношения с рашкой возможны только после возврата Донбасса и Крыма перечисления репараций в размере 1 трлн. дол. Тогда можно подумать Путин заявил о готовности выстраивать отношения и договариваться с "новым руководством" Украины - Цензор.НЕТ 9056
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Чи й справді хтось вірить в те, що досвідчений політичний гравець Путін робить заяви просто так, не прораховуючи, які вони матимуть вплив на пересічного українського громадянина? Безумовно, що ні!
А коли так, то які має зробити висновки той самий український "громадянин", котрий ненавидить Путіна і чує з його уст прагнення мати справу з "новим урядом"?
Все вірно, він має діяти на шкоду Путіну і не допустити обрання "нового руководства".
Отже ми повинні залишити при владі "непоступливого агресорові", "старого і перевіреного" Президента Порошенка.
Бо, "нова Тимошенко", чи "новий Гриценко" одразу здадуть українські інтереси путінській Росії...
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​Пользователи социальных сетей отметили знаковый момент начала активной поддержки российскими СМИ Юлии Тимошенко накануне старта президентской кампании в Украине. Известный мониторинговый центр "Миротворец" опубликовал сообщение кремлевского телеканала "Звезда", напрямую принадлежащего Министерству обороны РФ, в котором российские журналисты отметили предложение Тимошенко новой стратегии мира на Донбассе. "Российский агрессор подключился к поддержке Тимошенко", - сообщается на странице "Миротворца" в социальной сети. Дружелюбный тон по отношению к Тимошенко насторожил пользователей социальных сетей, которые не только отметили связь лидера "Батькивщины" с Медведчуком, но скрытую опасность от одной из основных кандидатов на пост президента.
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Хто? Порошенко з Фірташем??? Ти при своєму розумі?
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Ага, весь український електорат тільки те й робить, що чекає "маяк" з Росії за кого голосувати Путин заявил о готовности выстраивать отношения и договариваться с "новым руководством" Украины - Цензор.НЕТ 4309
Тобто, якщо "Звєзда" підтримує Юлю, то всі мають знати, що вона агент Кремля і "здасть Україну Путіну".
Ну й скажіть тепер, що "кацахоли" не працюють разом з Москвою на перемогу Порошка?
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Хм... Значит нынешнее руководство значит Хуйлу не нравится.
Простые в доску украинцы ждут нового пришествия Йули. Не просто ждут, а пишут, как о свершившемся факте.
Хуйло авансом заявляет, шо ждет пришествия нового руководства. Выходит, что тоже Йули, учитывая, шо его кум Медведчук постоянно трындит на рашаСМИ, шо у Йули шансов больше всех.

Только мне кажется, шо кацапы и белое братство заодно?
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...навіщо ???Представители российской космической компании «S7 Space» посетили украинские предприятия, на которых производятся ракеты-носители «Зенит«. Делегация осталась довольна высоким качеством деталей, сообщает пресс-служба «S7 Space».Так, представители компании побывали на госпредприятиях «Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова» и «Конструкторское бюро «Южное» им. М. К. Янгеля, на которых производятся комплектующие и сами ракеты «Зенит» для программы «Морской старт».В ходе встречи представители компании посетили цеха заводов и убедились, что изготовление ракет-носителей «Зенит» идет в соответствии с установленными графиками и соблюдением требований по качеству. Также стороны обсудили ряд вопросов, связанных с изготовлением, комплектацией и поставкой заказанных ракет.Напомним, накануне глава «S7 Space» Сергей Сопов заявлял, что работы по проекту «Морской старт» приостановлены из-за отсутствия разрешения от России на поставку комплектующих из Украины.Как известно, контракт между «Южмашем» и российской компанией был заключен в апреле. Контракт предусматривает изготовление ракет «Зенит» для использования в программах «Морской старт»...
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Володька заруби на своём длинном брехливом носу...Яка б влада в Украине не пришла с тобой разговора не будет...Та и с приемником твоим тоже...Та и,ще довго з вами москалями,нормально спiлкуватися нiхто не буде.Так,що не вали з хворой головы на здорову.Це тобi, треба як справжней КГБшной хунте захопивши владу в Рашке,думать о наслiдках
Путин заявил о готовности выстраивать отношения и договариваться с "новым руководством" Украины - Цензор.НЕТ 446
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