 Путин заявил о готовности выстраивать отношения и договариваться с "новым руководством" Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Выступая сегодня в Сочи на форуме "Валдай", Путин сказал, что Россия заинтересована в полноформатном возрождении отношений с Украиной.
"Нам надо дождаться, пока закончатся внутриполитические циклы, и я очень рассчитываю на то, что удастся с новым руководством страны выстраивать хоть какие-то отношения и о чем-то договариваться. Мы к этому готовы, мы этого хотим", - заявил президент РФ.
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел 0н!!!
ЕГО вина!!!-
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей !
петя пролетит.
пох если он чего хорошего сделал
плохо что ничего плохого ворам не делает. и воруют дальше
зона давно по нем плачет.
если не смоется к торговому партнеру , в компанию к предыдущему лихитимному, то будет сидеть как миленький.
Даже ВВХ уже вкурсе про просеры барыги? Ну так это барыга не подписал закон об охране леса, пока не уберут из него экспорт дров, под видом которых и вывозят лес в Европу.
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел 0н!!!
ЕГО вина!!!-
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!!
Якщо так турбує впевненість Ху#ла, знайдіть і оберіть бодай одного кандидата, що дійсно воював на передку (а там хватало достойних і освічених людей) і на власні очі бачив наслідки москальских домовленостей. Злішого ворога для кацапів годі уявити.
А усю нинішню ###братію "колишніх" прикопайте десь у посадці і буде вам щастя
але тільки в інтернеті ...
вам,жаждущим хорошой жизни и уставшим от войны, к нужному ему
результату на выборах.
Так шо они оба расчитывают нифига не на Медведчука.
А коли так, то які має зробити висновки той самий український "громадянин", котрий ненавидить Путіна і чує з його уст прагнення мати справу з "новим урядом"?
Все вірно, він має діяти на шкоду Путіну і не допустити обрання "нового руководства".
Отже ми повинні залишити при владі "непоступливого агресорові", "старого і перевіреного" Президента Порошенка.
Бо, "нова Тимошенко", чи "новий Гриценко" одразу здадуть українські інтереси путінській Росії...
Тобто, якщо "Звєзда" підтримує Юлю, то всі мають знати, що вона агент Кремля і "здасть Україну Путіну".
Ну й скажіть тепер, що "кацахоли" не працюють разом з Москвою на перемогу Порошка?
Простые в доску украинцы ждут нового пришествия Йули. Не просто ждут, а пишут, как о свершившемся факте.
Хуйло авансом заявляет, шо ждет пришествия нового руководства. Выходит, что тоже Йули, учитывая, шо его кум Медведчук постоянно трындит на рашаСМИ, шо у Йули шансов больше всех.
Только мне кажется, шо кацапы и белое братство заодно?
16.12.2014
https://www.youtube.com/watch?v=Mn86IACYmr8