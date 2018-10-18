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 Путин заявил о готовности договариваться с "новым руководством" Украины и выстраивать отношения

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что рассчитывает договориться и выстроить отношения с уже новым руководством Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Выступая сегодня в Сочи на форуме "Валдай", Путин сказал, что Россия заинтересована в полноформатном возрождении отношений с Украиной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин провел Совбез по ситуации в церкви Украины

"Нам надо дождаться, пока закончатся внутриполитические циклы, и я очень рассчитываю на то, что удастся с новым руководством страны выстраивать хоть какие-то отношения и о чем-то договариваться. Мы к этому готовы, мы этого хотим", - заявил президент РФ.

Также смотрите: Россия собирается вмешиваться в избирательную кампанию. На вас лежит огромная ответственность, - Порошенко обратился к новым членам ЦИК. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3092153
 
 
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Хуйло підтвердило те, чого так всі бояться. Не дай бог в президенти прийде хтось інший, Вона наприклад...
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Пошел он на 3 буквы. Тварь. При любом президенте, вся этя срань залесская, идет нахер. Вместе с президентом которого изберут тупые избиратели !
Я лично, никому не дам надуть меня какой-то легитимностю, чтобы меня же и продать в рабство московитам.
Я буду воевать против нашего "нового" продажного правительства, так же, как и против оккупантов.
Я - за независимую Украину !
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Урок для тупих МінБзецівських олухів...
Уявімо, що ви - Путін. Ви хочете, аби в Україні обрали (або залишили) ПОТРІБНОГО ВАМ ПРЕЗИДЕНТА. Дайте відповідь на питання, що б вам належало робити:
1. Хвалити того, кого б ви хотіли бачити Президентом.
2. Хвалити того кого ви б НЕ хотіли бачити Президентом.
Відповідайте, д@лб@й@би....
Якщо з першого разу якомусь "кацахолу" не дійшло, то спробую пояснити інакше...
Якщо ПУТІН хочете аби обрали ПОРОШЕНКА, то що б російські ЗМІ мали робити:
1. Агітувати за ЮЛЮ...
2. Агітувати за ПОРОШЕНКА...

Або якщо ПУТІН хоче аби обрали ЮЛЮ, то рос. ЗМІ:
1. Агітуватимуть за ЮЛЮ...
2.Агітуватимуть за ПОРОШЕНКА.
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Когда надо был Рашке Янык, они агитировали за него!
Есть ещё вопросы?
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Пока не уйдет Жулька с пляжу буду голосовать за Петю!
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Белковский: Путин принял решение поддержать Порошенко на выборах 17 сентября, 2018 11.32 Больше читайте тут: https://gordonua.com/tags/stanislav-belkovskij.html Всё смешалось в доме обломовых,кому верить? Может это очередная многоходовочка пуйла?
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какие отношения могут быть с ПИДОрашенской фекальной помойкой, отупевшими, ватноголовыми мокшами и их сЦарем ботаксным педофильным Шнырем вовой???)))) возьмитесь за руки и идите на Х,,,Й!!!!!!!
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Я так понимаю Мураев их кандидат или кто с кем они там уже будут договариваться? То как Яныка поздравлял до оглашения результатов. Эти выборы тоже очень мутными наверное будут. Будут вмешательства в электронную систему ЦИК и так д.
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Зачем Путин ведет войну на Донбассе? Ну захватил Крым, казалось бы и так лафа, а зачем он подлец развязал войну на Донбассе? Зачем послал захватывать госучреждения в Луганске и Донецке? Зачем послал православного террориста Гиркина-Стрепкова захватывать украинские города ? Зачем градами бомбит украинские города? Украинцы все равно не сдадутся, будут намерть боронить свои города но не сдадутся. Решить свои националистические амбиции таким образом ему не удастся. Военного решения здесь нет. Путин параноик, он сумасброд, вот на очередном симпозиуме из его пасти снова вырывались проклятья и угрозы миру атомным оружием.
Подонок! Неужели не понимает ответственности перед людьми, хотя бы своими, он делает их нищими, он делает их заложниками (все заложники и украинцы его люди, и весь мир) но стоит на своей нацистской позе, якобы я такой "женат на России", якобы "я бог и царь всему русскому миру и весне и лету" Русская весна канула в лету, уже прет "русская зима".
Остановись хам и поц! Не угрожай атомной ракетой, а то вставят ее тебе в зад по самые яйца. Как сказал Золотов" "почувствуешь печенкой"
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Ну все бобик сдох... наступления не будет. Забирайте Сирию он слабак.
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На прошлой неделе сообщила со ссылкой на свои источники о согласии Путина на второй срок Порошенко и известная украинская журналистка Соня Кошкина:
- Президент - Порошенко, премьер - Бойко, спикер - Медведчук. План согласован с Путиным - Соня Кошкина А как вам такое?
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Ой-йо-йой) Что же это получается?)) Царя не устраивает Порох?) А как же тезис ватоголовых со зрадоголовыми, что якобы это деловой партнер куйла, который сливает Украину уже 5 год?)) А лишнехромосомые?)) Путька вам этим заявлением подставу подкинул)))
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Как раз очень устраивает по всем параметрам - потому и делает так, чтобы "назло путену" Парашенку выбрали на второй срок...

а бараны блеют - во каки мы умные - умнея путена - вмиг яго раскусили...
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katyaa126, да Путин получил ожидаемую для него реакцию. Если враг №1 один для Украины на весь мир заявляет, что для него главное зло - Порошенко, то какая должна быть реакция украинцев? Правильно, боготворить Порошенко, ну типа он - единственная сдерживающая сила от агрессии Пуйла. Всё. Бинго! То, чего Пукин и хотел. Путін заявив про готовність домовлятися з "новим керівництвом" України і вибудовувати відносини - Цензор.НЕТ 3758
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин заявил о готовности договариваться с "новым руководством" Украины и выстраивать отношения
 
 
 
 
 
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