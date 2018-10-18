 Путин заявил о готовности договариваться с "новым руководством" Украины и выстраивать отношения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Выступая сегодня в Сочи на форуме "Валдай", Путин сказал, что Россия заинтересована в полноформатном возрождении отношений с Украиной.

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"Нам надо дождаться, пока закончатся внутриполитические циклы, и я очень рассчитываю на то, что удастся с новым руководством страны выстраивать хоть какие-то отношения и о чем-то договариваться. Мы к этому готовы, мы этого хотим", - заявил президент РФ.

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