 Путин заявил о готовности договариваться с "новым руководством" Украины и выстраивать отношения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Выступая сегодня в Сочи на форуме "Валдай", Путин сказал, что Россия заинтересована в полноформатном возрождении отношений с Украиной.
"Нам надо дождаться, пока закончатся внутриполитические циклы, и я очень рассчитываю на то, что удастся с новым руководством страны выстраивать хоть какие-то отношения и о чем-то договариваться. Мы к этому готовы, мы этого хотим", - заявил президент РФ.
Я лично, никому не дам надуть меня какой-то легитимностю, чтобы меня же и продать в рабство московитам.
Я буду воевать против нашего "нового" продажного правительства, так же, как и против оккупантов.
Я - за независимую Украину !
Уявімо, що ви - Путін. Ви хочете, аби в Україні обрали (або залишили) ПОТРІБНОГО ВАМ ПРЕЗИДЕНТА. Дайте відповідь на питання, що б вам належало робити:
1. Хвалити того, кого б ви хотіли бачити Президентом.
2. Хвалити того кого ви б НЕ хотіли бачити Президентом.
Відповідайте, д@лб@й@би....
Якщо з першого разу якомусь "кацахолу" не дійшло, то спробую пояснити інакше...
Якщо ПУТІН хочете аби обрали ПОРОШЕНКА, то що б російські ЗМІ мали робити:
1. Агітувати за ЮЛЮ...
2. Агітувати за ПОРОШЕНКА...
Або якщо ПУТІН хоче аби обрали ЮЛЮ, то рос. ЗМІ:
1. Агітуватимуть за ЮЛЮ...
2.Агітуватимуть за ПОРОШЕНКА.
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Подонок! Неужели не понимает ответственности перед людьми, хотя бы своими, он делает их нищими, он делает их заложниками (все заложники и украинцы его люди, и весь мир) но стоит на своей нацистской позе, якобы я такой "женат на России", якобы "я бог и царь всему русскому миру и весне и лету" Русская весна канула в лету, уже прет "русская зима".
Остановись хам и поц! Не угрожай атомной ракетой, а то вставят ее тебе в зад по самые яйца. Как сказал Золотов" "почувствуешь печенкой"
- Президент - Порошенко, премьер - Бойко, спикер - Медведчук. План согласован с Путиным - Соня Кошкина А как вам такое?
а бараны блеют - во каки мы умные - умнея путена - вмиг яго раскусили...