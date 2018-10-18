 Запад грубо вмешивается во внутренние дела Македонии, - МИД РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии МИД РФ.
"После провала референдума 30 сентября этого года, организованного в надежде получить всенародное одобрение греко-македонского" компромиссного решения ", Вашингтон и ведущие страны ЕС намерены протолкнуть внесение изменений в конституцию страны через парламент", - заявили в МИД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что на македонских оппозиционных депутатов "буквально обрушился шквал обращений через океан с призывами не упустить "исторический шанс" и обещаний разного рода бонусов за правильный выбор".
"Очевидно продолжение грубого вмешательства США и ЕС во внутренние дела Скопье, уровень которого уже перешел все мыслимые пределы. Ибо цель - втягивание Македонии в НАТО - должна быть достигнута любой ценой", - заявили российские дипломаты.
Экипаж ищут, - сообщили в Министерстве обороны. Предполагается, что причиной крушения могла стать техническая неисправность. Самолет был без боекомплекта.
pattrick: Это карма.. За недавнюю радость российских "патриотов" по поводу крушения украинского самолета..
раша взяла на себя этот ...громкоговоритель...
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кацапы идут найух
В Волгограде 10 мая 2018 г. состоялась церемония открытия бюста экс-министру обороны ФРГ Франсу Йозефу Штраусу, коррупционеру и офицеру вермахта, командовавшего взводом зенитной артиллерии уничтожавшей Сталинград, пишет ИА СоцИнформБюро.
Особенно подчеркивается, что "бюст установлен на фоне портретов легендарных советских авиаконструкторов Ильюшина и Яковлева".Читайте больше на https://www.pravda.ru/news/society/30-03-2018/1378549-bust-0/