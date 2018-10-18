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Все про:Македония (48) МИД РФ (1171)

 Запад грубо вмешивается во внутренние дела Македонии, - МИД РФ

Министерство иностранных дел России обвинило США и ЕС в "грубом вмешательстве" во внутренние дела Македонии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии МИД РФ.

"После провала референдума 30 сентября этого года, организованного в надежде получить всенародное одобрение греко-македонского" компромиссного решения ", Вашингтон и ведущие страны ЕС намерены протолкнуть внесение изменений в конституцию страны через парламент", - заявили в МИД РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Македонии Заев хочет довести до конца изменение названия страны, несмотря на несостоявшийся референдум

В ведомстве подчеркнули, что на македонских оппозиционных депутатов "буквально обрушился шквал обращений через океан с призывами не упустить "исторический шанс" и обещаний разного рода бонусов за правильный выбор".

"Очевидно продолжение грубого вмешательства США и ЕС во внутренние дела Скопье, уровень которого уже перешел все мыслимые пределы. Ибо цель - втягивание Македонии в НАТО - должна быть достигнута любой ценой", - заявили российские дипломаты.

Также читайте: Россия финансирует противников изменения названия страны, - Мэттис о референдуме в Македонии

Источник: https://censor.net.ua/n3092150
 
 
 Топ комментарии
 
я думаю, что в течении 21 века, Россия будет отрезана от Черного, Балтийского и Каспийского морей, и после этого, обеспокоенность МИД РФ будет касаться только внутри МКАДовской международной обстановки..
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США втручаються у внутрішні справи СРСР у всьому світі © Совок ніби здох, а запорєбрік продовжує займатися некромантією.
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США втручаються у внутрішні справи СРСР у всьому світі © Совок ніби здох, а запорєбрік продовжує займатися некромантією.
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только сама македоНия этого не говорит )
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19:30, 18 октября 2018Учебный военный самолет Л-39 упал в воду в Краснодарском крае
Экипаж ищут, - сообщили в Министерстве обороны. Предполагается, что причиной крушения могла стать техническая неисправность. Самолет был без боекомплекта.
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kottigr118 октября 2018 | 19:40
pattrick: Это карма.. За недавнюю радость российских "патриотов" по поводу крушения украинского самолета..
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а у Македонии нет МИДа?
раша взяла на себя этот ...громкоговоритель...
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жаба давит ?? выперли вас оттуда , шоб и духом козлячим не воняло !!
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я думаю, что в течении 21 века, Россия будет отрезана от Черного, Балтийского и Каспийского морей, и после этого, обеспокоенность МИД РФ будет касаться только внутри МКАДовской международной обстановки..
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Запад грубо вмешивается во внутренние дела Македонии, - МИД РФ

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кацапы идут найух
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Невзоров: Я бы хотел видеть Кадырова президентом России. Хочется посмотреть на Гундяева в чалме
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и на макушке складной полумесяц.
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В Волгограде к Дню Победы поставили памятник офицеру вермахта.

В Волгограде 10 мая 2018 г. состоялась церемония открытия бюста экс-министру обороны ФРГ Франсу Йозефу Штраусу, коррупционеру и офицеру вермахта, командовавшего взводом зенитной артиллерии уничтожавшей Сталинград, пишет ИА СоцИнформБюро.
Особенно подчеркивается, что "бюст установлен на фоне портретов легендарных советских авиаконструкторов Ильюшина и Яковлева".Читайте больше на https://www.pravda.ru/news/society/30-03-2018/1378549-bust-0/
Запад грубо вмешивается во внутренние дела Македонии, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 6560
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Министерство иностранных дел России обвинило США и ЕС в "грубом вмешательстве" во внутренние дела Македонии :
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Смешно, когда лошади из конюшни мид рыфы, что либо комментируют.
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Охренеть. А МИД мордора тут при чём???
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Македония нуждается в такой озвучке своей позиции?
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