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Все про:гражданство (863) Литва (1253) референдум (1204)

 Литва проведет референдум о двойном гражданстве, - Сейм страны

По теперешнему законодательству нельзя быть гражданином Литвы и еще какой-то страны. Эту норму хотят изменить.

В Литве пройдет референдум о двойном гражданстве. Такое решение принял Сейм страны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi. "За" проведение референдума проголосовали 66 парламентариев, "против" высказались четверо.

Согласно принятому постановлению, на обязательном референдуме состоится голосование по изменению текста 12 статьи Конституции.

Сейчас Конституция предусматривает, что за исключением отдельных предусмотренных законом случаев никто не может быть одновременно гражданином Литвы и другого государства. Это положение Конституции можно изменить только путем референдума.

Также на Цензор.НЕТ: "Евробляхеров" проверят: Литва открыла для Украины доступ к своей базе автомобильных номеров

Голосование состоится 12 и 26 мая — на эти же дни намечены первый и второй тур выборов президента Литвы. Представители оппозиции говорят, что проведение референдума в течение двух дней с двухнедельным перерывом может нарушить конституционный принцип равноправия лиц. Ведь те, кто будет голосовать во второй день референдума, будут обладать большей информацией о нем, чем голосовавшие в первый день.

Также оценку соответствия референдума основному закону Литвы должен дать Конституционный суд страны.

Если на референдуме будет принято решение внести изменения в Конституции, то они вступят в силу 1 января 2020 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3092149
 
 
 Топ комментарии
 
Тогда можно будет еще иметь гражданство рф. Остальные гражданства - нельзя.))
Вот к чему приводит засилие кацапов в стране. Наблюдаем, и делаем выводы.
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Jasno budet ukazano tolko NATO stranam ili Evrosojuza eto iskliucenyje.Tut amerike litovcy kotoryje davno zyvut tam xocet Teper u nas nemozet litovcy kotoryje zyvut tam davno posle vojny kotoryje ujexali ili ix pokolenija kotoryje, govoryt svobodna po litovski imet litovskoje grazdanstvo
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какие руские, то что даёт возможность не отменяет условия и какои рюске способен выучить речь Балтов да и придётся поклястся что рассеия окупант, плюс знать всю историю - ну какое скрепное создание всё это вытерпит.
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У их "элиты", наверное, тоже много паспортов...
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нет, там просто каждый десятый - русский
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ну да. Я преувеличил
Але ж дуже я їх ненавиджу.
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tut dlia tex litovcax kto polucyt grazdanstvo NATO stran ili Evrosojuza mozet budet imet i grazdanstvo Litvy. ,
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так у вас есть куда посмотреть, что и какие последствия могут быть, вот рядом Латвия - разрешенно двоиное гражданство, но только с странами НАТО, ЕС, Австралии и Бразилии или по особому решению Саима (парламента)
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Тогда можно будет еще иметь гражданство рф. Остальные гражданства - нельзя.))
Вот к чему приводит засилие кацапов в стране. Наблюдаем, и делаем выводы.
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tut ruskix nekasajetsia.Tolko dlia litovcev jesly tocnej kto zyviot amerike ili angliji.To jest mozet byt daze 5 pokolenije mozet togda imet i grazdanstvo Litvy
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Это хорошая дискриминация. Правильная. Одобряю.
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в цивилизованных странах...это не так страшно...
но в странах бывшего советского канцлагеря... это непредсказуемо
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Sto tut strasnogo,tut ruskix nekasajetsia etot zakon.Rec idiot iskliucytelno pro litovcev amerike,,angliji
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вот именно русские и попрут...со своим вторым - вот это не предсказуемо (сколько)
за остальных - совсем не волнуюсь
а руцкий мир...оно такое липкое и мерзкое... и совсем не "мир"
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Jasno budet ukazano tolko NATO stranam ili Evrosojuza eto iskliucenyje.Tut amerike litovcy kotoryje davno zyvut tam xocet Teper u nas nemozet litovcy kotoryje zyvut tam davno posle vojny kotoryje ujexali ili ix pokolenija kotoryje, govoryt svobodna po litovski imet litovskoje grazdanstvo
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tut i politiky jest.Vot tipo nasa partija bespokojitsia pro emigrantov.Vot ix golosa emigrantov pojdut imeno za etix,na sleducix vyborax
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ну что нам остается - понаблюдаем...что из этого получится
может не все так страшно?
может только на лучшее.. все таки ближе к Европе...к свободам
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Эмигранты и так могут иметь два паспорта. Когда у нас началась война, гражданам Украины литовского происхождения в виде исключения разрешили не отказываться от украинского гражданства в случае "восстановления" литовского.
Поэтому Закон скорей всего рассчитан на кацапню.
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какие руские, то что даёт возможность не отменяет условия и какои рюске способен выучить речь Балтов да и придётся поклястся что рассеия окупант, плюс знать всю историю - ну какое скрепное создание всё это вытерпит.
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цензор умышленно не указывает, что это не будет касаться росийских паспортов.
vidasik уже разбился о латинскую клаву, объясняя, что это только для граждан стран ЕС и США, возможно еще и других каких-то.

Статья 12 конституции "....
Гражданин Литовской Республики по происхождению, который приобрел гражданство государства, соответствующего критериям избранной Литвой европейской и трансатлантической интеграции, не утрачивает гражданства Литовской Республики. В прочих случаях гражданин Литовской Республики не может быть одновременно и гражданином другого государства, за исключением предусмотренных конституционным законом случаев."
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛитва проведет референдум о двойном гражданстве, - Сейм страны
 
 
 
 
 
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