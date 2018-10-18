 Литва проведет референдум о двойном гражданстве, - Сейм страны

В Литве пройдет референдум о двойном гражданстве. Такое решение принял Сейм страны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi. "За" проведение референдума проголосовали 66 парламентариев, "против" высказались четверо.

Согласно принятому постановлению, на обязательном референдуме состоится голосование по изменению текста 12 статьи Конституции.

Сейчас Конституция предусматривает, что за исключением отдельных предусмотренных законом случаев никто не может быть одновременно гражданином Литвы и другого государства. Это положение Конституции можно изменить только путем референдума.

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Голосование состоится 12 и 26 мая — на эти же дни намечены первый и второй тур выборов президента Литвы. Представители оппозиции говорят, что проведение референдума в течение двух дней с двухнедельным перерывом может нарушить конституционный принцип равноправия лиц. Ведь те, кто будет голосовать во второй день референдума, будут обладать большей информацией о нем, чем голосовавшие в первый день.

Также оценку соответствия референдума основному закону Литвы должен дать Конституционный суд страны.

Если на референдуме будет принято решение внести изменения в Конституции, то они вступят в силу 1 января 2020 года.

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