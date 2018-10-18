 Заявление Госдумы РФ является свидетельством неадекватной агрессивности и трусости российской политической элиты, - Турчинов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в комментарии СМИ.
По его словам, в Украине нет никакого обострения ситуации на которое ссылаются в своем заявлении российские депутаты. "Есть только осеннее обострение в головах российского военно-политического руководства", - сказал Турчинов.
Секретарь СНБО Украины отметил, что наше государство выполняет все взятые на себя международные обязательства, и действительно стало авангардом противостояния "на всех возможных фронтах и направлениях" российской агрессии.
"Трусливо прячась за свой ядерный потенциал, которым Путин сегодня в очередной раз угрожал уничтожить цивилизованный мир, российские депутаты перешли к прямым угрозам Украине, но эти угрозы вызывают не страх, а презрение к их авторам", - сказал он.
По мнению А. Турчинова, одной из причин очередной волны "стенаний и угроз российской политической элиты является разрушение надежд на возможную политическую победу реваншистских политических сил на президентских и парламентских выборах в Украине".
"Наше государство готово противостоять российской агрессии и защитить свое право быть свободной, независимой и европейской страной!", - подытожил Секретарь СНБО Украины.
С нами КОКС !!
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а еще :
МЕЛЬДОНИЙ
ПОЛОНИЙ
РУТЭНИЙ
НОВИЧОк
ИХТАМНЭТИЙ и конечно...
Б0ЯРИЙ !!
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Какая страна такие и игрушки
Как-то так...
что русские взяли от православия- перекреститься
Перед тем, как зарубить тебя топором.
Ф.М.Достоевский.