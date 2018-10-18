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 Политика Украины
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 Заявление Госдумы РФ является свидетельством неадекватной агрессивности и трусости российской политической элиты, - Турчинов

Заявление Госдумы РФ является свидетельством неадекватной агрессивности и трусости российской политической элиты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в комментарии СМИ.

По его словам, в Украине нет никакого обострения ситуации на которое ссылаются в своем заявлении российские депутаты. "Есть только осеннее обострение в головах российского военно-политического руководства", - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО Украины отметил, что наше государство выполняет все взятые на себя международные обязательства, и действительно стало авангардом противостояния "на всех возможных фронтах и ​​направлениях" российской агрессии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдума РФ угрожает "катастрофическими последствиями" в принятом сегодня заявлении "Об обострении ситуации на Украине"

"Трусливо прячась за свой ядерный потенциал, которым Путин сегодня в очередной раз угрожал уничтожить цивилизованный мир, российские депутаты перешли к прямым угрозам Украине, но эти угрозы вызывают не страх, а презрение к их авторам", - сказал он.

По мнению А. Турчинова, одной из причин очередной волны "стенаний и угроз российской политической элиты является разрушение надежд на возможную политическую победу реваншистских политических сил на президентских и парламентских выборах в Украине".

"Наше государство готово противостоять российской агрессии и защитить свое право быть свободной, независимой и европейской страной!", - подытожил Секретарь СНБО Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Можете считать это пропагандой", - Климкин о заявлении Госдумы РФ об обострении ситуации в Украине

Источник: https://censor.net.ua/n3092148
 
   
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Пастор- вот как надо с парашей разговаривать в ответ на такие высеры. У нас 4 АЭС + Чернобыльская, где "этого добра" на всю парашу хватит, если что.
Заявление Госдумы РФ является свидетельством неадекватной агрессивности и трусости российской политической элиты, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7976
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Мы *усские !

С нами КОКС !!
,
а еще :
МЕЛЬДОНИЙ
ПОЛОНИЙ
РУТЭНИЙ
НОВИЧОк
ИХТАМНЭТИЙ и конечно...
Б0ЯРИЙ !!
.
https://uploads.disquscdn.com/images/0615816f38059b96bd3aadd05e1e4d13954f9f49b2ee2193f2026c9a1454cc4d.gif
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Судя по выражению его морды Лавров обиделся за свою задницу.
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і як же вони у ту гру грають?) навіть уявити боюся))
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уж кому, кому но не Турчинову говорить о трусости...
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Горжусь нашими списочными депутатами... всех списков...
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Слышал, что посещаемость зРады на уровне 8%... Поправьте если это клевета...
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чувак, ето только лично твой "бок". Ты голосовал... Или не голосовал? Че ты хочешь то?
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там у них на чукотке, один умелец, ваяет ракеты, как сосиски. а атомные заряды к ним - как петушков. на палочке!!
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У них то, конечно, плохо... очень плохо...
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Не , хорошо, очень хорошо они фигурки из говна лепят
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Пастор- вот как надо с парашей разговаривать в ответ на такие высеры. У нас 4 АЭС + Чернобыльская, где "этого добра" на всю парашу хватит, если что.
Заявление Госдумы РФ является свидетельством неадекватной агрессивности и трусости российской политической элиты, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7976
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А в Украине кто Пастор с Гройсманом будут применять оружие?...
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А ты в параше живёшь?...
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Зачем же лично Турчинову, Гройсману, Порошенко применять оружие? Армия на то есть. А еще бы хорошо разную шушваль, что здесь дерьмо мечет, на передок, там куча заминированных территорий, как раз бы сгодились хоть для разминирования, "патриеты"........
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15 реакторов, по три тонны обогащённого урана в каждом, это где-то 30 000 Хиросим. Хватит всем...
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С такими правителями Украина всегда будет обороняются, а почему верховная рада не примет закон , где будет написана правда , что русский мир - это нацисткая идеология?
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Напишут... и что...
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То , что мир будет називать вещи своими именами, и все будет ненавидеть нацистов с России .
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Если к вам в тёмном переулке подошёл гопник, который угрожает вам (держите меня семеро!) и грозится вас ударить (ща всех перережу!), знайте,- не ударит... Можете спокойно разворачиваться и идти по своим делам. Опасность есть только во внезапности его нападения (чаще - сзади), а все эти понты расчитаны на то, что вы испугавшись, сами вывернете перед ним свои карманы. Вот такая психология и у государства-гопника, и у его президеннта (классического гопника - Х*йла)
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Та да, есть глава СНБОУ и куратор госпрограммы "Ракетный щит Украины". Но ни одного испытания ракет оружия сдерживания не произведено за четыре года. А КБ "Южное" не имеет госфинансирования даже разработки ОТРК"Гром2", который не дотягивает до параметров "оружия стратегического неядерного сдерживания".
Как-то так...
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Как это мерзко...? Сталину хлопали пол-часа,Хрущеву 5 минут,Брежневу 10 минут и.....потом дружно обсирали. Нынче сцынаторы единоудушно хлопают питерской моли...А дальше что? Ить ,знают жополизы что творят ! Наступит день, когда поздно каяться...
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Все,
что русские взяли от православия- перекреститься
Перед тем, как зарубить тебя топором.
Ф.М.Достоевский.
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Агрессивность и трусость? Как-то ново, необычно... Агрессивный трус. Трусливый агрессор. И прячется при этом, гад такой, за свой ядерный потенциал. Явный трус! И агрессор! Хорошо, что мы избавились от своего ядерного потенциала, и стоим, не прячась. Прятаться некуда. И мы не агрессоры и не трусы. Мы ни то, ни это.
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я уже всем своим кацапским друзьям отписал и сказал что для меня ваша паРаша СДОХЛА НАВСЕГДА. Мы вас ПРЕ ЗИ РА ЕМ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаявление Госдумы РФ является свидетельством неадекватной агрессивности и трусости российской политической элиты, - Турчинов
 
 
 
 
 
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