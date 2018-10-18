 Заявление Госдумы РФ является свидетельством неадекватной агрессивности и трусости российской политической элиты, - Турчинов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в комментарии СМИ.

По его словам, в Украине нет никакого обострения ситуации на которое ссылаются в своем заявлении российские депутаты. "Есть только осеннее обострение в головах российского военно-политического руководства", - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО Украины отметил, что наше государство выполняет все взятые на себя международные обязательства, и действительно стало авангардом противостояния "на всех возможных фронтах и ​​направлениях" российской агрессии.

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"Трусливо прячась за свой ядерный потенциал, которым Путин сегодня в очередной раз угрожал уничтожить цивилизованный мир, российские депутаты перешли к прямым угрозам Украине, но эти угрозы вызывают не страх, а презрение к их авторам", - сказал он.

По мнению А. Турчинова, одной из причин очередной волны "стенаний и угроз российской политической элиты является разрушение надежд на возможную политическую победу реваншистских политических сил на президентских и парламентских выборах в Украине".

"Наше государство готово противостоять российской агрессии и защитить свое право быть свободной, независимой и европейской страной!", - подытожил Секретарь СНБО Украины.

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