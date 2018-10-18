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 Политика Украины
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 Замгоссекретаря США Мэдисон прибыла в Украину для обсуждения вопросов борьбы с коррупцией

Заместитель государственного секретаря США по международным вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительным вопросам Кирсен Мэдисон прибыла в Украину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter посольство США в Украине.

"Приветствуем в Украине заместителя госсекретаря по международным вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительным вопросам Кирстен Мэдисон! В ходе визита она обсудит с украинскими должностными лицами вопросы безопасности границы, правопорядка и усилия по борьбе с коррупцией", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщили в Госдепе США, Мэдисон с 17 по 23 октября посетит Киев и Копенгаген для участия в мероприятиях, посвященных борьбе с коррупцией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помощница госсекретаря США Мэдисон посетит Киев, где обсудит борьбу с коррупцией, - Госдеп

"В Украине помощница госсекретаря Мэдисон встретится с должностными лицами Национального антикоррупционного бюро, Государственной пограничной службой и членами гражданского общества для продвижения поддерживаемой США судебной реформы в Украине", - сказано в сообщении Госдепа.

После посещения Украины Мэдисон отправится в Данию для участия в Международной антикоррупционной конференции 22 октября.

Также читайте: Конкурс в Антикоррупционный суд составляет почти 10 человек на место, - Порошенко

Замгоссекретаря США Мэдисон прибыла в Украину для обсуждения вопросов борьбы с коррупцией 01

Источник: https://censor.net.ua/n3092146
 
   
 Топ комментарии
 
кстати, о коррупции:

Депутаты, лояльные Порошенко, не пришли на заседание антикоррупционного комитета Рады, где заслушивают дело Семочко от руководства СБУ и Службы внешней разведки. Красноречивый сигнал круговой поруки

Замгоссекретаря США Мэдисон прибыла в Украину для обсуждения вопросов борьбы с коррупцией - Цензор.НЕТ 3820
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Так а чё там обсуждать-то...
Замгоссекретаря США Мэдисон прибыла в Украину для обсуждения вопросов борьбы с коррупцией - Цензор.НЕТ 5096 и фсьо...
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в кндр именно так борются с корупцией
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Секта , а где крики - Ну наконец то вальцмана посадють?
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кстати, о коррупции:

Депутаты, лояльные Порошенко, не пришли на заседание антикоррупционного комитета Рады, где заслушивают дело Семочко от руководства СБУ и Службы внешней разведки. Красноречивый сигнал круговой поруки

Замгоссекретаря США Мэдисон прибыла в Украину для обсуждения вопросов борьбы с коррупцией - Цензор.НЕТ 3820
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Пшол в сраку юлебот Петя даже ссыт святой водой!!!
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Так это же вроде таких как ты веруеш в 144 реформы и пользу уринотерапии в равной степени!
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1. питання на сьогодні антикорупційний суд
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ви зробили коментар, а не написали свої пропозиції. Якщо згадувати все, що не напрацьовано з 2014-2018 займе час, тож ваше бачення на сьогодні у боротьбі з корупцією?
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під час війни мараторій на смертну кару не діє
така моя пропозиція
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не пройде, тим паче весь демократичний світ проти смертної кари взагалі і війна не показник. Подивіться на Китай, страчують штабелями і менше красти не стали. От якби можна було законодавчо закріпити, що якщо доведено корупційні дії, то перераховувати такі виключно на медичні заклади де лікують онкохворих дітей, або на інші негайні потреби держави
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Короче приехала Пете клизму ставить , не поможет поедет Петрик в Вашингтонский обком --- покурить сидя на бордюре ..... Замгоссекретаря США Мэдисон прибыла в Украину для обсуждения вопросов борьбы с коррупцией - Цензор.НЕТ 5148
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Для нас, украіців, дуже важливо, що не в найкорумпованішу мацкву.
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поясниш чому це для мене дуже важливо?
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Так немає вже ж корупції в Україні ! Замгоссекретаря США Мэдисон прибыла в Украину для обсуждения вопросов борьбы с коррупцией - Цензор.НЕТ 2 Подолана завдяки 141-й реформі?
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Обсудить борьбу с коррупцией с местными коррупционерами. Это конечно серьезно.
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Украина в этом году улучшила свою позицию, заняв 83 место среди 140 стран. В прошлом году наша страна была на 77 месте.
Таким образом Украина считают наименее коррумпированной из самых коррумпированных стран мира, вместе с Ираном и Гамбией(Рейтинг Global Competitiveness Report)
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Компетентные люди казать, что она с собой привезла пароход электрифицированных табереток для высшего эшелона с автономным электроснабжением высоким напряжением
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Замгоссекретарь США Мэдисон помогите убрать мафиозные кланы барыг-олигархов с украинской власти, а иначе коррупцию в Украине не победить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗамгоссекретаря США Мэдисон прибыла в Украину для обсуждения вопросов борьбы с коррупцией
 
 
 
 
 
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