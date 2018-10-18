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 Рада приняла закон о функционировании железнодорожного транспорта в районе ООС

Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предприятий железнодорожного транспорта, имущество которых расположено в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, и в районе проведения антитеррористической операции".

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, законом уточнена территория, на которой временно установлен мораторий на обращения по взысканию активов ПАО "Укрзализныця" по обязательствам предприятий железнодорожного транспорта, имущество которых находится на соответствующей территории.

Законом определена эта территория как "территория проведения антитеррористической операции, осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, на которой органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия".

Соответствующие изменения внесены в законы Украины "Об особенностях образования акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования" и "Об исполнительном производстве".

Проект Закона зарегистрирован под №9069.

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Источник: https://censor.net.ua/n3092144
 
 
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Ришуче поменяли в законе АТО на ООС? Это 153-я реФФорма! Потужна канешна
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Лучше бы закрыли все КПП , а с Крыма пропускали всех как россиян , а не как своих.
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