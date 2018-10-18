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 США могут продолжить переговоры с Киевом о продаже оружия, - Волкер

В отличие от администрации Обамы, теперешнее правительство США согласно помогать Украине оружием, подчеркнул дипломат

Специальный представитель государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер анонсировал возможные переговоры с Киевом относительно продажи оружия. Об этом дипломат заявил во время выступления в аналитическом центре Atlantic Council в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Волкер напомнил, что США отменили эмбарго на поставки оружия в Украину.

По его словам, еще несколько лет назад, при предыдущей американской администрации, предоставление Украине вооружения рассматривалось как провокационный поступок. Как известно, в администрации Барака Обамы высказывали позицию, что это может привести к еще большему противостоянию на Донбассе.

"Мы избавились от этого, и мы теперь можем помочь Украине противотанковым оружием, системами для борьбы со снайперским огнем", – заявил спецпредставитель США.

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"Решение администрации (Дональда Трампа, – ред.) состоит в том, чтобы относиться к Украине как к стране, которая имеет право на самозащиту, которая имеет стратегию национальной безопасности, стране, которая, вероятно, имеет недостатки в этой стратегии. И друзья, и союзники могут говорить о том, как можно помочь устранить эти недостатки", – отметил Волкер.

Он также сообщил, что происходит взаимодействие с Конгрессом относительно нового пакета военного финансирования.

"И мы будем встречаться с украинцами, чтобы говорить также об экспортной продаже оружия", – подчеркнул спецпредставитель Госдепартамента США.

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Напомним, 2 марта этого года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов. Украина уже получила это вооружение.

Кроме того, оборонным бюджетом США на 2019 год предусмотрено выделение Украине 250 млн долларов военной помощи, в том числе 50 млн на летальное вооружение.

В частности, речь идет о подготовке и предоставлении оснащения украинским военным, о дальнейшем предоставлении контрбатарейных радаров, защищенных средств коммуникации, беспилотных летательных аппаратов, системы контроля морского пространства, а также о реагировании на кибератаки и о контринформационных мерах, направленных на противодействие гибридной войне.

Также на Цензор.НЕТ: Украина должна убедить партнеров в необходимости поставок оружия: руками уже давно не воюют, а хорошее вооружение есть у Запада, - экс-замглавы службы безопасности Израиля Илан

Источник: https://censor.net.ua/n3092143
 
   
 Топ комментарии
 
Це є гарна новина? Можливо це є зрада😄
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Для начала нужно нормальные скалды построить.
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Когда руководство Украины настолько не устраивает Запад, что они снимают эмбарго на продажу оружия.
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Это все от усталости нынешним руководством страны)))
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"я хочу чтоб к штыку приравняли рюкзак!". а последних, на продажу американцам - та их, как гуталина!
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Предлагаю вариант:должны.Что бы остановить расиянских свинособак на подходе к цивилизованным странам ,развивающиеся страны (не сассилисские сраны (Л.И.Брежнев))должны иметь оружие совершенное.
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Керівництво Сполучених Штатів пропонує Україні військову допомогу у вигляді фрегатів типу Oliver Hazard Perry.
Про це повідомляє "Українській мілітарний портал" із посиланням на власні джерела.
За інформацією, яку отримало видання, США направили через військового аташе свого посольства листа на адресу Міністерства оборони України щодо надання військово-технічної допомоги Збройним силам, в тому числі для ВМС.
"У числі запропонованого розглядається питання щодо отримання фрегатів типу Oliver Hazard Perry, які знаходяться у розпорядженні ВМС США та можуть бути передані в рамках програми "Надлишкове майно" (Excess Defense Article)", - йдеться в повідомленні.Портал зазначає, що ці кораблі можуть значно підвищити обороноздатність ЗСУ в Чорному та Азовському морях.США могут продолжить переговоры с Киевом о продаже оружия, - Волкер - Цензор.НЕТ 1072
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Для начала нужно нормальные скалды построить.
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зачем? покупаешь, взрываешь, потом еще раз покупаешь и опять взрываешь - романтика
и главное! за всю эту клоунаду платить будешь ты из своего кармана
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Путин на Валдае: "Мы жертвы! Мученики! ... а они все сдохнут". Спустя пару часов Курт Волкер объявил что США снимают с Украины эмбарго на поставки вооружений. Как говорится #допизделся США могут продолжить переговоры с Киевом о продаже оружия, - Волкер - Цензор.НЕТ 5565
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хелікоптери апач то було добре мати Україні замісь совкових мі-24.
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Мнекацца, самые серьезные шняги, типа систем ПРО, они нам бесплатно поставят - нафиг им наши/ваши/ихние ждавелины...
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Когда руководство Украины настолько не устраивает Запад, что они снимают эмбарго на продажу оружия.
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лучше эскадрилья f-16 bloc52, чем парочка Олливер перри..))
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Лучше и то и то. Флот у нас голый и босый, а авиация какая не какая все же имеется.
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Я, вообще-то, охъуеваю от моратория на поставку вооружений от стран, которые были гарантами будапешткого разводняка.
Ким Чен Ын и все остальные, посылайте нахъуй брехунов, нельзя лишаться ядерного оружия!
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три магнитофона, три золотых портсигара отечественных, ракет ядерных три дивизиона...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША могут продолжить переговоры с Киевом о продаже оружия, - Волкер
 
 
 
 
 
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