 США могут продолжить переговоры с Киевом о продаже оружия, - Волкер

Специальный представитель государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер анонсировал возможные переговоры с Киевом относительно продажи оружия. Об этом дипломат заявил во время выступления в аналитическом центре Atlantic Council в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Волкер напомнил, что США отменили эмбарго на поставки оружия в Украину.

По его словам, еще несколько лет назад, при предыдущей американской администрации, предоставление Украине вооружения рассматривалось как провокационный поступок. Как известно, в администрации Барака Обамы высказывали позицию, что это может привести к еще большему противостоянию на Донбассе.

"Мы избавились от этого, и мы теперь можем помочь Украине противотанковым оружием, системами для борьбы со снайперским огнем", – заявил спецпредставитель США.

Читайте на Цензор.НЕТ: США продолжат увеличивать санкционное давление на Россию, – Волкер

"Решение администрации (Дональда Трампа, – ред.) состоит в том, чтобы относиться к Украине как к стране, которая имеет право на самозащиту, которая имеет стратегию национальной безопасности, стране, которая, вероятно, имеет недостатки в этой стратегии. И друзья, и союзники могут говорить о том, как можно помочь устранить эти недостатки", – отметил Волкер.

Он также сообщил, что происходит взаимодействие с Конгрессом относительно нового пакета военного финансирования.

"И мы будем встречаться с украинцами, чтобы говорить также об экспортной продаже оружия", – подчеркнул спецпредставитель Госдепартамента США.

Также на Цензор.НЕТ: "Укроборонпром" представил мобильный комплекс "Харза" для защиты стратегических объектов. ФОТО

Напомним, 2 марта этого года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов. Украина уже получила это вооружение.

Кроме того, оборонным бюджетом США на 2019 год предусмотрено выделение Украине 250 млн долларов военной помощи, в том числе 50 млн на летальное вооружение.

В частности, речь идет о подготовке и предоставлении оснащения украинским военным, о дальнейшем предоставлении контрбатарейных радаров, защищенных средств коммуникации, беспилотных летательных аппаратов, системы контроля морского пространства, а также о реагировании на кибератаки и о контринформационных мерах, направленных на противодействие гибридной войне.

Также на Цензор.НЕТ: Украина должна убедить партнеров в необходимости поставок оружия: руками уже давно не воюют, а хорошее вооружение есть у Запада, - экс-замглавы службы безопасности Израиля Илан