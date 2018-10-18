 США могут продолжить переговоры с Киевом о продаже оружия, - Волкер

Специальный представитель государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер анонсировал возможные переговоры с Киевом относительно продажи оружия. Об этом дипломат заявил во время выступления в аналитическом центре Atlantic Council в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Волкер напомнил, что США отменили эмбарго на поставки оружия в Украину.
По его словам, еще несколько лет назад, при предыдущей американской администрации, предоставление Украине вооружения рассматривалось как провокационный поступок. Как известно, в администрации Барака Обамы высказывали позицию, что это может привести к еще большему противостоянию на Донбассе.
"Мы избавились от этого, и мы теперь можем помочь Украине противотанковым оружием, системами для борьбы со снайперским огнем", – заявил спецпредставитель США.
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"Решение администрации (Дональда Трампа, – ред.) состоит в том, чтобы относиться к Украине как к стране, которая имеет право на самозащиту, которая имеет стратегию национальной безопасности, стране, которая, вероятно, имеет недостатки в этой стратегии. И друзья, и союзники могут говорить о том, как можно помочь устранить эти недостатки", – отметил Волкер.
Он также сообщил, что происходит взаимодействие с Конгрессом относительно нового пакета военного финансирования.
"И мы будем встречаться с украинцами, чтобы говорить также об экспортной продаже оружия", – подчеркнул спецпредставитель Госдепартамента США.
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Напомним, 2 марта этого года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов. Украина уже получила это вооружение.
Кроме того, оборонным бюджетом США на 2019 год предусмотрено выделение Украине 250 млн долларов военной помощи, в том числе 50 млн на летальное вооружение.
В частности, речь идет о подготовке и предоставлении оснащения украинским военным, о дальнейшем предоставлении контрбатарейных радаров, защищенных средств коммуникации, беспилотных летательных аппаратов, системы контроля морского пространства, а также о реагировании на кибератаки и о контринформационных мерах, направленных на противодействие гибридной войне.
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Про це повідомляє "Українській мілітарний портал" із посиланням на власні джерела.
За інформацією, яку отримало видання, США направили через військового аташе свого посольства листа на адресу Міністерства оборони України щодо надання військово-технічної допомоги Збройним силам, в тому числі для ВМС.
"У числі запропонованого розглядається питання щодо отримання фрегатів типу Oliver Hazard Perry, які знаходяться у розпорядженні ВМС США та можуть бути передані в рамках програми "Надлишкове майно" (Excess Defense Article)", - йдеться в повідомленні.Портал зазначає, що ці кораблі можуть значно підвищити обороноздатність ЗСУ в Чорному та Азовському морях.
и главное! за всю эту клоунаду платить будешь ты из своего кармана
Ким Чен Ын и все остальные, посылайте нахъуй брехунов, нельзя лишаться ядерного оружия!
Нам бы этих птичек хоть штук 50 , очень даже помогло бы.