 Бразильскому наемнику Лусварги продлили арест

Суд по делу гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 60 суток, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Лусварги подозревают в содействии террористам "ДНР".

По решению суда он будет находиться под стражей до 12 декабря 2018 года.

При этом рассмотрение дела по существу не состоялось из-за неявки адвоката подсудимого Валентина Рыбина. На заседании присутствовал только адвокат, назначенный государством.

По данным суда, информацию о невозможности принять участие в заседании Рыбин озвучил за час до заседания, мотивируя неявку тем, что участвует в других заседаниях. При этом он не предоставил никаких подтверждений своим словам – ни повестки в суд, ни справки из суда.

Предварительное заседание суда, которое прошло 10 октября, также было перенесено из-за неявки адвоката.

Напомним, в октябре 2016 года сотрудники СБУ задержали Лусварги в аэропорту "Борисполь".

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В январе 2017 года Печерский райсуд Киева признал бразильца виновным в создании террористической организации и незаконных вооруженных формирований и приговорил к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Но Апелляционный суд Киева в августе 2017 года отменил приговор и вернул дело Лусварги на новое рассмотрение.

15 февраля 2018 года Верховный суд определил территориальную подсудность уголовного производства за Павлоградским городским судом Днепропетровской области.

Весной журналисты обнаружили, что Лусварги находится на свободе и свободно гуляет по Киеву.

4 мая представители националистической организации C14 задержали возле станции метро "Олимпийская" в Киеве экс-террориста "ДНР", гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги и привели его к управлению СБУ.

7 мая суд арестовал Лусварги на 2 месяца. После этого его содержание под стражей неоднократно продлевали, каждый раз – на 2 месяца.

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