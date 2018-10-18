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 Происшествия, За рубежом
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 Украинский студент устроил пьяное ДТП в Польше, погибла студентка из Украины

В городе Лодзь (центральная часть Польши) в результате ДТП в среду погибла 21-летняя студентка из Украины. Аварию спровоцировал 20-летний гражданин Украины, с которым в автомобиле ехала погибшая.

Эту информацию сообщил пресс-секретарь окружной прокуратуры в Лодзи Кшиштоф Копаня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня состояние здоровья 20-летнего украинца, который учится в Лодзинском университете, позволило привезти его в прокуратуру, где ему предъявлено обвинение в совершении ДТП",- сообщил Копаня. По словам пресс-секретаря, прокуратура просит суд арестовать мужчину на три месяца. Судебное заседание по делу украинца состоится в пятницу утром.

В прокуратуре г. Лодзь информируют, что ДТП случилось в среду в четыре утра по местному времени на одной из улиц города. Мужчина, в крови которого обнаружено 1,8 промилле алкоголя, превышая допустимую скорость, не справился с управлением автомобиля и въехал в здание, а затем в расположенный рядом автомобиль. Виновник ДТП, а также его спутница не были пристегнуты ремнями безопасности, что и привело к трагическим последствиям: девушка погибла на месте, а парень с незначительными травмами попал в госпиталь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские заробитчане попали в ДТП в Польше, травмированы 8 человек.

По свидетельству мужчины, до двух часов ночи он употреблял в общежитии алкоголь. После этого девушка попросила привезти ее в общежитие из ресторана, где она работала, и несмотря на алкогольное опьянение, он согласился. Во время движения между ними якобы произошла ссора, девушка схватила рукой руль, в результате чего мужчина потерял управление, что и привело к трагедии.

Украинец частично признал свою вину. Ему грозит до 12-ти лет заключения.

Также читайте: Количество студентов из Украины в Польше за 3 года выросло до 35 тыс. человек

Источник: https://censor.net.ua/n3092140
 
 
 Топ комментарии
 
Всегда говорю, что водка это зло. Пейте домашний самогон.
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Рота не чіплятиму, ОК. Лише мозок.
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Ви у мокшанському пропагандонському стилі прибріхуєте. Данєцк окупований і всі знають, що він сталіца денєер. Захєра де знищили? І коли любителька умножіть на ноль каже, що Харьковь і Данєцк - гарада братья, то вона явно сепаратистка. І місце їй якщо не в українській тюрмі, то у Рязані. Хай там вчиться на фрезієра в русскому мірі, а не у Європі.
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Всегда говорю, что водка это зло. Пейте домашний самогон.
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Откуда в общаге самогон? С Украины привезли? А если действительно поссорились, так все -равно алкоголь сыграл какую-то роль. Может, причина ссоры была совсем незначительной и ссора бы не состоялась. Пьяный за рулем - преступник в любом случае.
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Тоже работает на имидж Украины как спортсмены и ученые! И это не заробитчанин , а студент ВЫШа!
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"в Польші йому загрожує до 12 років в'язниці за це дтп", а в Україні він б отримав до 5 років максимум.
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сложный выбор (или нет) 12 лет в польской тюряге или 5 в украинской?
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якщо потрапиш у камеру до польських радикалів, не досидиш до кінця строку вони дуже не люблять українців теж.
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Руль схватила девушка, виноват стьюдент. Шерше ля фамм, однако!
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це з його слів, що вона кермо схопила,' він же бухий тому може брехати а свідок мертвий.
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Древняя аксиома: мёртвый герой удобнее живого. Думаю, к свидетелям это тоже применимо.
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а был бы студент,-обдолбанной зайцевой, его вообще могли бы взять на поруки родаки погибшей студентки. "два мира - два образа правосудия" (С)
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Водка Выборова полное гавно.После нее, даже пива не хочется.
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Ну, если даже пива не хочется - согласен, точно фуфло..
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Бо пиво треба пити дотого. Основне правило алкогольоспоживання - збільшення градусу, але аж ніяк не зменшення. )))
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Для бідного українця саме таке порушення правил алкогольспоживання гарантує залиті очі при менших витратах. Каюсь, і сам так, бувало, робив...
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Ну там дуже різні ті студенти з України. Мені довелося бути свідком у колєйці в Теско, як студентка з Харкова захоплено розказувала своєму колезі, что Харьковь - брат Данєцка, что наш мєр такой крутой - кого то обєщал умножіть на ноль... Коли я запитався, де вони вчаться, то зі здивування необачно для себе відповіли - в Awans (є така школа заводова - типу технікуму) і зникли... Але знайти їх у тому Авансі з метою перевиховання проблеми не складе.
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как вы себе это представляете ? люди могут говорить что считают нужным , вы не в праве закрывать кому то рот.
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я бы посмотрела как вы это сделаете , вы что будите их поджидать возле учебного заведения , и потом начнете их переубеждать ? ))) да вас пошлют просто или в полицию позвонят .
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Яке пєрєубєждать? Депортація в лугандон.
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Рашистські погляди висловлені в публічному місці. У Польщі дуже не люблять рашистів і русскій мір. Якщо цим горе-студентам такий милий рашізм то їхали б навчатися у рашку, а не в Європу.
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хорошо для себя хочу понять , т.е вы приходите в участок и говорите там следователю "я слышал как одна студентка сказала что Харьков и Донецк братья" и серьёзно думаете что следователь заведет дело?
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Ну коли депортують на границі слєдоватєлі не потрібні. Їх можуть депортувати пограничники за рашистські погляди. Типу як того байкера з косметичкою, що хотів через Польщу на Берлін доїхати.
Але це трохи пізніше, а спочатку треба буде при наступному відрядженні у Польщі вирахувати ту любітєльніцу братскаво Данєцка. Ну і запропонувати вчитися на фрезієрку в Рязані.
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извините но вы несете полную чушь , никакой следователь по вашей кляузе не заведет дело, это вы сами прекрасно понимаете она упомянула Донецк и Харьков связав их отношениями это раз и это не преступление, во вторых часть Донецка под контролем Украины. я могу с вами спорить под что угодно что на этом основании никто никакое дело не заведет , это просто глупость. да и как вы будите это доказывать? вас просто бы попросили покинуть полицейский участок и на этом дело бы кончилось )))
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Цьоцю, не поліцейська служба, а погранична депортує. Але якби вони були чесні люди то самодепортувалися б у Рязань, наприклад. Але ж ні хочеться і рибку зїсти...
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объясните как это они могут сделать ? вот допустим она летит в Украину из Польше дает документы , и что ей погран служба скажет "вы знаете к нам приходил один чудик , и сказало ,что вы говорили, что два Украинского города Харьков и Донецк братья" и ее депортируют ? так вы это себе представляете ? )))) у вас маразм наверно старческий дядя
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Язик став заплітатися? Читайте уважніше, якщо ще вечірня доза кацапа не занадто подіяла.
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ваш ответ не по делу , я хочу понять как они это сделают , если не балабол то распишите по пунктам как они это сделают , или аргументы закончились ? хотя их не было вовсе.
а только ваша больная старческая фантазия. ну и конечно когда не можете аргументировать вы съехали на дно начав блеять про "кацапа" ))))) это последняя ступень когда заканчиваются аргументы )) удачи дядя балабол кляузник стукачёк )))
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это вообще дно - украинец стучит на украинцев на территории не своей страны подслушивая людей в транспорте )))) в надежде что их депортируют в Украину )) вы больны
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Цьоцю, в яку Україну? У Рязань.
Який транспорт? Ви дійсно зайвого хильнули в кацапському стилі. Ну українці, ні німці так не поступають.
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вы бредите ? ))))) польша будет депортировать украинца в рязань ? у вас бред? я не могу это просто ор))))
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Ну в Рязань то буде дуже ліберально, бо в Україні їй просто відріжуть яйця.
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Ну Павлік Морозов ваш мокшанський герой.
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ну все "ЧТД" мокша кацы и тд, что дядя сели в свою вонючую лужу своего же бреда?
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Ну ви що думали заслонилися шведським прапором і від вас мокшою не смердить? Та на милю морську!
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"вы знаете к нам приходил один чудик , и сказало\\\\\\\\\\\

Український студент влаштував п'яну ДТП в Польщі, загинула студентка з України - Цензор.НЕТ 9821
хорошо шо ты не швед. я не хотел бы щоб там было такое... материал скульптора-якута.
выпей боярки, закуси репкой
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Дівчино, вчить мову свою татаро-монголо-мокшанську! Вашою мовою правильно в даному випадку ''будете'', ти маєш це знати, бо ж ваші часто пропонують випити, а це майже синомим будете))) А ''будите'' твоею мокшанською, коли наголос на другий склад ( москалик спить з перепою, а ви його бУдите).
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о еще одно выползло, может вы уважаемый если поддерживаете своего коллегу , объясните как погран служба может депортировать украинца по кляузе другого другого украинца на основании связывания отношениями двух Украинских городов, а ну умник давай если вписался объясняй , или тоже синдром павлика морозова в голове?
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Ви у мокшанському пропагандонському стилі прибріхуєте. Данєцк окупований і всі знають, що він сталіца денєер. Захєра де знищили? І коли любителька умножіть на ноль каже, що Харьковь і Данєцк - гарада братья, то вона явно сепаратистка. І місце їй якщо не в українській тюрмі, то у Рязані. Хай там вчиться на фрезієра в русскому мірі, а не у Європі.
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хорошо хорошо я ж не против пишите сообщайте в нужные службы , почему вы этого не сделали как настоящий патриот? почему они еще не в рязане ? я вам скажу по чему , потому что это полный бред на вас посмотрят как на дурика и пошлют подальше , доказательств у вас нет а только ваши фантазии .
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На все свій час. У неділю прибуду на місце, в понеділок фамілію вирахую, а далі вже піде як по олії жепаковій.
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как вы ее вычислите ? что предъявите ? может разве что во сне ))
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КуляВЛоб. Естессный атбор, панимаишшь... Фсьо по Дарвину, ога!
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Це бінго!!! Найкращий варіант. У мене вуйко дружини там прокурор. Думаю можна знайти підарків, щоб зараза на захід не поширювалась.
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аааа я не могу)) когда найдете их хоть напишите что у вас получилось)))) пиз...ть не мешки ворочать )))
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Добре знаю ту школу заводову. ( Для зацікавлених, в Швеції, якщо що, теж невелика проблема знайти візаві)
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оо блин давай )))) я жду когда вас ждать? )
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Г*споди.... та знайди його у Рязанi Український студент влаштував п'яну ДТП в Польщі, загинула студентка з України - Цензор.НЕТ 6591

Вiн аж з пляшки встав либонь(гигиги) хахли павєлiсь на мой европейский говор та), з радощiв та)
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я написала свой адрес вашему коллеге по цеху , жду вас
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Так то пьют водка плюс пиво только в начальной точке употребления,в последующих точках уже вспоминают о градусах и употребляют интеллигентно.Повышают градус.
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без проблем))) Frankfurt NeebStr 2 / 2.5 , Я на следующей неделе там буду , очень вас жду . сейчас в Швеции по работе , думаю вам будет дешевле в германию смотаться и меня депортировать)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинский студент устроил пьяное ДТП в Польше, погибла студентка из Украины
 
 
 
 
 
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