 Украинский студент устроил пьяное ДТП в Польше, погибла студентка из Украины

Эту информацию сообщил пресс-секретарь окружной прокуратуры в Лодзи Кшиштоф Копаня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня состояние здоровья 20-летнего украинца, который учится в Лодзинском университете, позволило привезти его в прокуратуру, где ему предъявлено обвинение в совершении ДТП",- сообщил Копаня. По словам пресс-секретаря, прокуратура просит суд арестовать мужчину на три месяца. Судебное заседание по делу украинца состоится в пятницу утром.
В прокуратуре г. Лодзь информируют, что ДТП случилось в среду в четыре утра по местному времени на одной из улиц города. Мужчина, в крови которого обнаружено 1,8 промилле алкоголя, превышая допустимую скорость, не справился с управлением автомобиля и въехал в здание, а затем в расположенный рядом автомобиль. Виновник ДТП, а также его спутница не были пристегнуты ремнями безопасности, что и привело к трагическим последствиям: девушка погибла на месте, а парень с незначительными травмами попал в госпиталь.
По свидетельству мужчины, до двух часов ночи он употреблял в общежитии алкоголь. После этого девушка попросила привезти ее в общежитие из ресторана, где она работала, и несмотря на алкогольное опьянение, он согласился. Во время движения между ними якобы произошла ссора, девушка схватила рукой руль, в результате чего мужчина потерял управление, что и привело к трагедии.
Украинец частично признал свою вину. Ему грозит до 12-ти лет заключения.
Але це трохи пізніше, а спочатку треба буде при наступному відрядженні у Польщі вирахувати ту любітєльніцу братскаво Данєцка. Ну і запропонувати вчитися на фрезієрку в Рязані.
а только ваша больная старческая фантазия. ну и конечно когда не можете аргументировать вы съехали на дно начав блеять про "кацапа" ))))) это последняя ступень когда заканчиваются аргументы )) удачи дядя балабол кляузник стукачёк )))
Який транспорт? Ви дійсно зайвого хильнули в кацапському стилі. Ну українці, ні німці так не поступають.
хорошо шо ты не швед. я не хотел бы щоб там было такое... материал скульптора-якута.
выпей боярки, закуси репкой
Вiн аж з пляшки встав либонь(гигиги) хахли павєлiсь на мой европейский говор та), з радощiв та)