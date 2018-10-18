 Враг 4 раза нарушил перемирие. Под Лебединским террористы применили ПТРК, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ собщили в пресс-центре ООС.
В вечерней сводеке отмечается: "Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Невельское, Гнутово и Лебединское.
Опорный пункт наших войск вблизи Лебединского оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса.
Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил".
РНБО: РФ готується до застосування військової сили проти України
Сьогодні о 17:35•День
Росія наполегливо готується до застосування військової сили проти України, бо розглядає її як бунтівну провінцію.
Про це заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко, повідомляє Укрінформ.
"Триває ставлення Кремля до України не як до незалежної держави, а як до бунтівної провінції, а бунтівників слід карати. Для цього використовується весь арсенал доступних засобів. Звісно, "найкращим" з інструментів стала б армія, авіація і флот. До застосування військової сили в Росії готуються наполегливо", - сказав Литвиненко.
Проте, за його словами, завдяки консолідованій позиції демократичного світу у Москви зв'язані руки, на даний момент.
Він зауважив, що Росія намагається випробувати в Україні не лише традиційні, а й новітні інструменти - від економічної війни і пропаганди та кібератак до політичних убивств, диверсій та іншої підривної діяльності.
Так, ситуація в Азовському морі, де зловживаючи положеннями міжнародних угод, Росія використовує їх для штучного ускладнення господарської діяльності.
"Причому ціллю є не тільки і не стільки українське судноплавство, як суспільно-політична стабільність саме у південних регіонах України, де у 2014 році було зупинено просування "руського міра", - акцентував заступник секретаря РНБО.
https://day.kyiv.ua/uk/news/181018-rnbo-rf-gotuyetsya-do-zastosuvannya-viyskovoyi-syly-proty-ukrayiny
сегодня в центре заминировали машину - http://gromada.ks.ua/proisshestviya/hersoncu-zaminirovali-avtomobil-samodelnoy-vzryvchatkoy/
через день какая-то хрень