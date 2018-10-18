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 Враг 4 раза нарушил перемирие. Под Лебединским террористы применили ПТРК, - штаб ООС

В течение дня, с 7:00 до 18:00 российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное минскими соглашениями, не применялось.

Об этом Цензор.НЕТ собщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводеке отмечается: "Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Невельское, Гнутово и Лебединское.

Опорный пункт наших войск вблизи Лебединского оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса.

Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил".

Также читайте: Враг за сутки осуществил 17 обстрелов, двое украинских воинов получили ранения в ходе боевых действий, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3092138
 
 
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ГОЛОВНЕ

РНБО: РФ готується до застосування військової сили проти України
Сьогодні о 17:35•День

Росія наполегливо готується до застосування військової сили проти України, бо розглядає її як бунтівну провінцію.

Про це заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко, повідомляє Укрінформ.

"Триває ставлення Кремля до України не як до незалежної держави, а як до бунтівної провінції, а бунтівників слід карати. Для цього використовується весь арсенал доступних засобів. Звісно, "найкращим" з інструментів стала б армія, авіація і флот. До застосування військової сили в Росії готуються наполегливо", - сказав Литвиненко.

Проте, за його словами, завдяки консолідованій позиції демократичного світу у Москви зв'язані руки, на даний момент.

Він зауважив, що Росія намагається випробувати в Україні не лише традиційні, а й новітні інструменти - від економічної війни і пропаганди та кібератак до політичних убивств, диверсій та іншої підривної діяльності.

Так, ситуація в Азовському морі, де зловживаючи положеннями міжнародних угод, Росія використовує їх для штучного ускладнення господарської діяльності.

"Причому ціллю є не тільки і не стільки українське судноплавство, як суспільно-політична стабільність саме у південних регіонах України, де у 2014 році було зупинено просування "руського міра", - акцентував заступник секретаря РНБО.
https://day.kyiv.ua/uk/news/181018-rnbo-rf-gotuyetsya-do-zastosuvannya-viyskovoyi-syly-proty-ukrayiny
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и Херсон "покачиваем"
сегодня в центре заминировали машину - http://gromada.ks.ua/proisshestviya/hersoncu-zaminirovali-avtomobil-samodelnoy-vzryvchatkoy/
через день какая-то хрень
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ПТРК - да по позициях? Дорого, однако.. Там на директрисе огня танк не пробегал, не?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг 4 раза нарушил перемирие. Под Лебединским террористы применили ПТРК, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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