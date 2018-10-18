 Враг 4 раза нарушил перемирие. Под Лебединским террористы применили ПТРК, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ собщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводеке отмечается: "Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Невельское, Гнутово и Лебединское.

Опорный пункт наших войск вблизи Лебединского оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса.

Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил".

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