EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество
  443  10
Материалы по теме:
Все про:Константинопольский патриархат (54) София Киевская (52)

 Андреевская церковь останется в собственности государства, сотрудники памятника работу не потеряют

В заповеднике "София Киевская" рассказали о дальнейшей судьбе памятника.

Национальный заповедник "София Киевская" заключит соглашение с представителями Вселенского патриархата о пользовании Андреевской церковью, расположенной в Киеве на Андреевском спуске, 23. О судьбе памятника после передачи в пользование Вселенскому патриарху пресс-служба заповедника рассказала на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Андреевская церковь остается в собственности государства и в дальнейшем будет находиться на балансе заповедника. Кроме того, весь штат памятникоохранителей заповедника продолжит свою работу, выполняя требования законодательства по охране памятников.

"С представителями Вселенского патриархата будет заключен договор о пользовании памятником в соответствии с действующим украинским законодательством", – говорится в заявлении.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Это можно быстро сделать", - Княжицкий о процедуре передачи Андреевской церкви Вселенскому патриархату

Также отмечается, что реставрация Андреевской церкви будет продлена до ее полного завершения, после чего она будет снова открыта для посещений.

"Национальный заповедник "София Киевская" имеет достаточный опыт сотрудничества с представителями церквей разных конфессий (Кирилловская церковь, Теплая София) для того, чтобы обеспечить достойное существование нашей достопримечательности – Андреевской церкви", – отмечается в заявлении.

Напомним, сегодня, 18 октября, Верховная Рада Украины приняла закон "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская" (№ 9208), внесенный президентом Украины. Председатель ВР Андрей Парубий подписал данный закон и направил на подпись президенту.

Законом установлено, что Андреевская церковь, которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, как культовое сооружение, находящееся в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

Также на Цензор.НЕТ: Мы еще на шаг приблизились к получению Томоса, - Порошенко о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату

Источник: https://censor.net.ua/n3092134
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Сделали шоу и из религиозных вопросов... не только
мовы...
 показать весь комментарий
 
Ставропігією Константинопольського патріархату була саме Києво-Печерська лавра, отже повертати потрібно те що належало колись Константинополю, а не ті церкві де не буде спротиву прихожан! рошен обрав саму слабку церкву і приносить її в жертву заради своїх президентських амбіцій. Але це рішення абсурдне зі всіх сторін! Де будуть служити ієрархи УАПЦ????? Це ж їх головний кафедральний собор!
 показать весь комментарий
 
Чи є хоч одна сфера знань чи діяльності, в котрій ти б не був експертом?
 показать весь комментарий
 
 
Не-не-не!Исключительно бабушки-эпилептички)
 показать весь комментарий
 
 
а вы представляете как они будут стриптьиз лабать!
 показать весь комментарий
 
Так выше уже нашли зраду, что это Петя к выборам, а не то, что это закрепление автокефалии...
 показать весь комментарий
 
Что-то мне вспомнилось, как поцапались Новинский с Порошенко на камеру. Где Порох обозвал в мать-перемать Новинского "сукой православной". Мне кажется, что вся эта шняга с томасом - это месть Новинскому. Короче, отжал Пэдро у Новинского и свечной заводик и приходик...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоАндреевская церковь останется в собственности государства, сотрудники памятника работу не потеряют
 
 
 
 
 
 вверх