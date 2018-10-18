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 США продолжат увеличивать санкционное давление на Россию, – Волкер

США продолжат вводить дополнительные санкции в отношении Российской Федерации из-за ситуации в Украине.

Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы пытаемся увеличить давление, которое мы оказываем на Россию, чтобы принудить их к обсуждению решения по Украине. Это включает в себя сохранение санкций США и периодическое наращивание этих санкций в перспективе. И это путь, по которому мы шли при администрации Трампа, и мы продолжим идти по нему. И вы увидите дополнительные санкции каждый месяц-два или около того, как вы видели и до сих пор", - сказал Волкер, выступая в Атлантическом совете.

По слова американского спецпредставителя, санкции США в отношении России оказывают влияние на страну-агрессора.

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По его мнению, Россия "все еще питает иллюзии" по поводу позиции администрации президента США Дональда Трампа, которая, тем не менее, "приняла гораздо более жесткую политику в отношении России и стала больше поддерживать Украину, чем предыдущая администрация".

Волкер также рассказал, что у него пока не запланирована встреча с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. "Вероятно, сейчас самое время, чтобы мы снова собрались и все обсудили", - отметил дипломат, сообщив, что он с Сурковым "обменялся несколькими сообщениями в течение лета и осени".

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Источник: https://censor.net.ua/n3092133
 
   
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Тут недавно Саудиты журналиста замочили! Интересно против них США и ЕС введут санкции?
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нет. не ввидут. Потому что СА в отличии от изгойки 404 является прогнозируемым госсударством.
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А как же Европейские и Демократические ценности? Свобода слова и Прессы? Не хотят внедряться в СА? Надо что-то делать! Чем они хуже Ирана?
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это хорошо, это правильно. русне нужно постоянно подсыпать напользы, чтобы она и пошевелиться не смога на бутылке.
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теперь понятно, почему туПин всем расеянам раем угрожает.....
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И это тоже Волкер: "Формирование образа единой Европы возможно только при участии народов Украины и России." Источник: https://censor.net.ua/n3082432
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Ну, пусть на расие еще какие-то заявления сделают об обстрении ситуации в Украине. Любители острых ситуаций, блин.
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кацапам как и вшам нужен дуст постоянно...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША продолжат увеличивать санкционное давление на Россию, – Волкер
 
 
 
 
 
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