 США продолжат увеличивать санкционное давление на Россию, – Волкер

Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы пытаемся увеличить давление, которое мы оказываем на Россию, чтобы принудить их к обсуждению решения по Украине. Это включает в себя сохранение санкций США и периодическое наращивание этих санкций в перспективе. И это путь, по которому мы шли при администрации Трампа, и мы продолжим идти по нему. И вы увидите дополнительные санкции каждый месяц-два или около того, как вы видели и до сих пор", - сказал Волкер, выступая в Атлантическом совете.

По слова американского спецпредставителя, санкции США в отношении России оказывают влияние на страну-агрессора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волкер работает на разрушение Минских соглашений, - МИД РФ

По его мнению, Россия "все еще питает иллюзии" по поводу позиции администрации президента США Дональда Трампа, которая, тем не менее, "приняла гораздо более жесткую политику в отношении России и стала больше поддерживать Украину, чем предыдущая администрация".

Волкер также рассказал, что у него пока не запланирована встреча с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. "Вероятно, сейчас самое время, чтобы мы снова собрались и все обсудили", - отметил дипломат, сообщив, что он с Сурковым "обменялся несколькими сообщениями в течение лета и осени".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия продолжает подпитывать боевые действия на Донбассе в нарушение Минских соглашений, - Волкер. ВИДЕО