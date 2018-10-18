 Руководителя госпредприятия Минздрава, обвиняемого в растрате 1,6 млн грн, будут судить в Киеве

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Установлено, что обвиняемый в период с июля 2012 по февраль 2013 совершил растрату более 1,6 млн грн средств, выделенных из государственного бюджета, путем подделки документов и перечисления средств на счета фиктивных предприятий за якобы предоставленные услуги по охране грузов (вакцин и медпрепаратов) во время их перевозки, которые фактически не предоставлялись.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-главу "Харьковоблэнерго" Яворского, причастного к растрате 152 млн грн, амнистировали благодаря пожилой матери

За указанные действия подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.