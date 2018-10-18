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 Экономика, Происшествия
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Все про:налоговая милиция (1367) растрата (140) чиновник (1278) ГФС (2837)

 Руководителя госпредприятия Минздрава, обвиняемого в растрате 1,6 млн грн, будут судить в Киеве

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города направлен в суд обвинительный акт в отношении руководителя государственного предприятия Минздрава Украины по подозрению в растрате государственных средств в особо крупных размерах и подделке документов по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Установлено, что обвиняемый в период с июля 2012 по февраль 2013 совершил растрату более 1,6 млн грн средств, выделенных из государственного бюджета, путем подделки документов и перечисления средств на счета фиктивных предприятий за якобы предоставленные услуги по охране грузов (вакцин и медпрепаратов) во время их перевозки, которые фактически не предоставлялись.

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За указанные действия подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3092122
 
 
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