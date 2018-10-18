 В 2019 году военнослужащим повысят минимальную зарплату до 10 тысяч, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в эфире телеканала "Прямой".

"Мы долго с Президентом об этом говорили, решали, как лучше это сделать, и нашли этот баланс, тогда уже минимальная заработная плата будет не менее 10 тысяч гривен для военного, и дальше формула будет меньше для других (Нацгвардия и полиция. - Ред.), но не меньше 9 тысяч в целом", - сказал Гройсман.

По его словам, в правительстве есть понимание того, что украинские бойцы являются наибольшей ценностью в армии и именно поэтому крайне необходимо обеспечивать их нормальной техникой, оружием, условиями и достойным уровнем заработной платы.

"Сегодня определенные шаги делаются, жилье строится. Надо строить больше, я с этим согласен, но начало этому положено. Модернизация системы обеспечения и финансирования - это все тоже происходит", - подчеркнул Премьер-министр.

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