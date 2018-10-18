EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  680  24
Все про:зарплата (1778) Гройсман (4360) военнослужащие (3915)

 В 2019 году военнослужащим повысят минимальную зарплату до 10 тысяч, - Гройсман

В следующем году минимальную заработную плату украинским военным повысят до уровня 10 тысяч гривен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в эфире телеканала "Прямой".

"Мы долго с Президентом об этом говорили, решали, как лучше это сделать, и нашли этот баланс, тогда уже минимальная заработная плата будет не менее 10 тысяч гривен для военного, и дальше формула будет меньше для других (Нацгвардия и полиция. - Ред.), но не меньше 9 тысяч в целом", - сказал Гройсман.

По его словам, в правительстве есть понимание того, что украинские бойцы являются наибольшей ценностью в армии и именно поэтому крайне необходимо обеспечивать их нормальной техникой, оружием, условиями и достойным уровнем заработной платы.

"Сегодня определенные шаги делаются, жилье строится. Надо строить больше, я с этим согласен, но начало этому положено. Модернизация системы обеспечения и финансирования - это все тоже происходит", - подчеркнул Премьер-министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Строительство казарм улучшенной планировки завершается в Старычах, - Полторак. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3092120
 
   
 Топ комментарии
 
Надо в
конституцию вписать курс гривны...
 показать весь комментарий
 
Та вже давно мало бути тисяча в день і шоколадка В 2019 году военнослужащим повысят минимальную зарплату до 10 тысяч, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3501
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
350 доларів.
А в оперному театрі скрипаль других скрипок отримує 20 тисяч. Уже зараз.
 показать весь комментарий
 
Та вже давно мало бути тисяча в день і шоколадка В 2019 году военнослужащим повысят минимальную зарплату до 10 тысяч, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3501
 показать весь комментарий
 
 
У "верховного" 30.000 грн "взірця 2014 року тепер дорівнюються 10.000... Покращення......
 показать весь комментарий
 
 
Це провал економічної політики рошена та уряду рошена-яценюка! Олігархам віддали два військових бюджети у вигляді відшкодування ПДВ - 190 млрд.грн!!!! а військовим дали дулю! До речі МВФ вимагав припинити відшкодування ПДВ експортерам, але ці вимоги МВФ наш уряд і влади чомусь не чують!!!
Відшкодування ПДВ по рокам
2016 - 90 млрд.грн
2017 - 135 млрд. грн
2018 - 190 млрд. грн
2019 - 250 млрд.грн!!!!!
 показать весь комментарий
 
А где про тысячу ? Ссылку дай , а не мели ,как баба языком.
 показать весь комментарий
 
Я не задокументовував обіцянок Порошенка - ні про АТО за лічені години, ні про тисячу в день для солдата. Запитай шоколадних, вони знають де мантри їхнього ідола...
 показать весь комментарий
 
Иди в оперный. Правда тебе там даже бубен не дадут )
 показать весь комментарий
 
 
Надо в
конституцию вписать курс гривны...
 показать весь комментарий
 
 
Обещания принимаются только в твёрдой валюте...
 показать весь комментарий
 
***
чтобы повысить прожиточный минимум,
надо кое-кому просто понизить зажравшийся максимум.
 показать весь комментарий
 
 
А если всем взять и уехать в Польшу ? И оставить всех шоколадных яйценюковских балаболов вместе Колобовых с Витренками ?
 показать весь комментарий
 
Так если народ уедет ,кого ж они грабить будут?
 показать весь комментарий
 
В день? В месяц они давно уже получают 30 тысяч гривен. По одной тысяче гривен в день, как и было обещано.
 показать весь комментарий
 
В долларовом эквиваленте, эта сумма звучала, как струна у скрипача?
 показать весь комментарий
 
 
Конечно можно. Погугли и найдешь. У нищих слуг нету.
 показать весь комментарий
 
средняя з/п тогда должна быть не менее 20000 грн. откуда деьги возьмутся? ахметов не станет платить больше налогов. а простые люди и так платят по полной программе.
 показать весь комментарий
 
...це знущання ! де обіцяна тисяча в день...?
 показать весь комментарий
 
 
Опять за свет премий, что бы не пересчитывать пенсии военным пенсионерам.
 показать весь комментарий
 
 
давно, премии и надбавки, что б жиру не бесились....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2019 году военнослужащим повысят минимальную зарплату до 10 тысяч, - Гройсман
 
 
 
 
 
 вверх