 Украина может повторить ошибки Оранжевой революции, - Atlantic Council

Президентские и парламентские выборы в Украине, которые пройдут в 2019 году, будут одними из самых важных за все время независимости. Об этом на страницах Atlantic Council рассуждает британский политолог и историк Тарас Кузьо, сообщает Цензор.НЕТ.
Если эта кампания закончится тем же, что и предыдущая, когда победу одержали пять благосклонных к реформам партий, украинская евроинтеграция и уход подальше от "русского мира" будет продолжаться до следующего избирательного цикла в 2024 году.
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Но, дискутируя о выборах в Украине 2019 года, стоит помнить о трех факторах, считает Кузьо.
Первый – кандидаты ведут предвыборные кампании и риторику так, будто Украина – страна с президентской системой. Эта мифология поддерживается тем, что после завершения работы президенты приписывают себе успехи, которые были достигнуты правительствами и парламентом. Украина на самом деле имеет гибридную президентско-парламентскую систему, которая делает управление довольно запутанным. После Оранжевой революции Украина пережила пять лет нестабильности и одни досрочные выборы, что заблокировало проведение любых реформ и борьбу с коррупцией. Разочарование "оранжевыми" лидерами позволило пророссийским силам вернуться к власти в 2010-ом. Существует реальная угроза, что этот сценарий повторится.
Второй фактор – избиратели обвиняют президента Петра Порошенко в проблемах, за которые отвечает правительство и парламент.
И третий – в Украине нет настоящих политических партий. И это та проблема, которая распространена на всем постсоветском пространстве. Еще много работы нужно сделать, чтобы управляемые интересами украинские политические силы предложили платформы, которые представляют истинные потребности избирателей.
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Украинские политические партии представляют себя в Брюсселе таким образом, который мало имеет общего с их идеологическими позициями. Авторитарная и олигархическая "Партия регионов" пыталась присоединиться к "Альянсу либералов и демократов Европы" в Европейском парламенте. "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко входит в эту европейскую группу. Но сам он хвалил авторитарных лидеров, таких как чилийский диктатор Аугусто Пиночет. "Батькивщина" - член правоцентристской "Европейской народной партии", несмотря на то, что ее политика имеет левый и популистский характер. К примеру, риторика партии против МВФ созвучна с риторикой пророссийского "Оппозиционного блока". "Vox Украина" описало экономическую программу Юлии Тимошенко как "смесь из плагиата, полуплагиата, несуществующих источников и ошибок".
По мнению Кузьо, выборы 2019 года определят, каким путем пойдет Украина. Или она скатится к нестабильности, как после Оранжевой революции, или же выберет стабильность и прогресс, как после Революции достоинства.
https://www.youtube.com/watch?v=8uoCDlQxFbg
терпит президента с предприятиями во вражеском государстве, не имеет
будущего...
сумасшедшим людям всерьёз слушать и обсуждать то, что говорит и подписывает систематический
лжец?...
Откуда им взяться, если были 600 лет под Батыем и100 лет всовке! Когда в Британии заседал Парламент, у нас Ваня Грозный стрелял боярами из пушки. Не все сразу....
Сказка не сбылась, чудо не произошло, денег сразу и много давать на шару не стали, работы стало больше, цены стали выше, стариковский член не встал, девки давать бесплатно не стали - разочарование, геноцид и зубожЫння.
И тут такие кацапы с колбасой по 2.20 и заботой о "простом украинце"...
бездействие несёт в Украине президент?...
финансовом! В кризисе совести, морали, элементарной порядочности.
Циничная ложь и воровство в особо крупных размерах никого уже не удивляет и не
возмущает. Некоторые даже завидуют подонкам, которые «умеют жить».
Мож просто раньше не знали нихрена (как и сейчас, впрочем)?
Путину блть жалко наш лес, а барыге блть нет!
https://www.youtube.com/watch?v=dwPsJCJBE7Q
90-95% населения по-прежнему нищие и выезжают из страны со скоростью 1 миллион в год.
Будьте вы прокляты, жирные прикорытные коты.
всякую революцию задумывают романтики,
осуществляют фанатики,
а пользуются ее плодами отпетые негодяи.
-чи то у нбого подвійна чорно-кузьо..
"Если эта кампания закончится тем же, что и предыдущая, когда победу одержали пять благосклонных к реформам партий, украинская евроинтеграция и уход подальше от "русского мира" будет продолжаться до следующего избирательного цикла в 2024 году." -
«Необходимо, чтобы наш парламент на 80% состоял из украинцев, а остальные 20% - отданы национальным меньшинствам. Задача каждого избирателя - взяв бюллетень, выделить украинцев. А затем среди них найти кандидата с лучшим образованием, опытом, посмотреть на его работу, не на обещания ... Парламент надо сделать украинским, а тогда надеяться, что начнется возрождение Украины». - Лукьяненко.
К тому же, парламентариям не досуг, им нужны деньги сегодня, а не результаты завтра.
А в общем, резонно.
государство тотальной показухи, брехни и блефа. Реформы, судя по
всему, уже проведены. Но качественную
продукцию с помощью показухи, брехни, лозунгов и блефа не создашь, также как,
впрочем, и нормальную страну. Надо продолжать и
дальше упрощать школьные программы, убивать науку, чтобы будущие
инженеры не имели лишних знаний, а в вузах
готовить еще больше, юристов, экономистов и парикмахеров.
Так вот, Майдан был настоящей РЕВОЛЮЦИЕЙ, но, благодаря усилиям петруччио, его команды жулья, олигархата, рыгов и прочего ворья он стал - ПЕРЕВОРОТОМ.
Голосуйте за Петра Порошенко ! Вас ждёт жизнь в ещё более бедной стране, а ваши дети от вас уедут искать долю за бугром. Осталось не долго, ещё один заход "не проигрывавшего выборы" и на стране можно ставить жирный-жирный крест.
трибуну Майдана чертик из табакерки с 3% рейтинга, съездил куда-надо, поговорил
с кем-надо и оказалось в итоге, что 54% избирателей Украины хотят видеть его президентом.
Можно, если один народ обманывает другой.
Источник: https://censor.net.ua/n3092119
Она их уже давно повторила и не по одному разу, да ещё и новых наделала)