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 Политика Украины
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 Украина может повторить ошибки Оранжевой революции, - Atlantic Council

Одна из главных проблем страны – то, что в ней нет настоящих политических партий, считает британский политолог и историк Тарас Кузьо.

Президентские и парламентские выборы в Украине, которые пройдут в 2019 году, будут одними из самых важных за все время независимости. Об этом на страницах Atlantic Council рассуждает британский политолог и историк Тарас Кузьо, сообщает Цензор.НЕТ.

Если эта кампания закончится тем же, что и предыдущая, когда победу одержали пять благосклонных к реформам партий, украинская евроинтеграция и уход подальше от "русского мира" будет продолжаться до следующего избирательного цикла в 2024 году.

Читайте на Цензор.НЕТ: Реформы занимают у Украины слишком много времени, - замглавы представительства ЕС Вайдеманн

Но, дискутируя о выборах в Украине 2019 года, стоит помнить о трех факторах, считает Кузьо.

Первый – кандидаты ведут предвыборные кампании и риторику так, будто Украина – страна с президентской системой. Эта мифология поддерживается тем, что после завершения работы президенты приписывают себе успехи, которые были достигнуты правительствами и парламентом. Украина на самом деле имеет гибридную президентско-парламентскую систему, которая делает управление довольно запутанным. После Оранжевой революции Украина пережила пять лет нестабильности и одни досрочные выборы, что заблокировало проведение любых реформ и борьбу с коррупцией. Разочарование "оранжевыми" лидерами позволило пророссийским силам вернуться к власти в 2010-ом. Существует реальная угроза, что этот сценарий повторится.

Второй фактор – избиратели обвиняют президента Петра Порошенко в проблемах, за которые отвечает правительство и парламент.

И третий – в Украине нет настоящих политических партий. И это та проблема, которая распространена на всем постсоветском пространстве. Еще много работы нужно сделать, чтобы управляемые интересами украинские политические силы предложили платформы, которые представляют истинные потребности избирателей.

Также на Цензор.НЕТ: Инвесторы ждут исхода выборов в Украине, - Миклош

Украинские политические партии представляют себя в Брюсселе таким образом, который мало имеет общего с их идеологическими позициями. Авторитарная и олигархическая "Партия регионов" пыталась присоединиться к "Альянсу либералов и демократов Европы" в Европейском парламенте. "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко входит в эту европейскую группу. Но сам он хвалил авторитарных лидеров, таких как чилийский диктатор Аугусто Пиночет. "Батькивщина" - член правоцентристской "Европейской народной партии", несмотря на то, что ее политика имеет левый и популистский характер. К примеру, риторика партии против МВФ созвучна с риторикой пророссийского "Оппозиционного блока". "Vox Украина" описало экономическую программу Юлии Тимошенко как "смесь из плагиата, полуплагиата, несуществующих источников и ошибок".

По мнению Кузьо, выборы 2019 года определят, каким путем пойдет Украина. Или она скатится к нестабильности, как после Оранжевой революции, или же выберет стабильность и прогресс, как после Революции достоинства.

Источник: https://censor.net.ua/n3092119
 
   
 Топ комментарии
 
...вже пізно щось казати,нажаль...він якось втиснув свій окремий шлях,між бджоловодом та овочем...
Украина может повторить ошибки Оранжевой революции, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 8792
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Страна, которая
терпит президента с предприятиями во вражеском государстве, не имеет
будущего...
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Перевожу - Украина идет по своему пути.
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Перевожу - Украина идет не потому пути.
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Перевожу - Украина идет по своему пути.
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По пути простых граждан бомжей и кучке олигархов миллиардеров коим это выгодно...
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По схеме африканского строя - правление кучкой коррупционеров-мародеров.
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Украина никуда не идет,снимите наконец розовые очки
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Гордон коротко и ясно куда идет Украина
https://www.youtube.com/watch?v=8uoCDlQxFbg
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А что такое "тот путь"? Он свой у всех
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Запад не из тех,кто станет говорить на альтернативный путь,но близкий к правильному. Значит путь неправильный,даже близко.
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С точки зрения запада Украина на правильном пути, но в его начале. Речь идёт о рисках, из за которых Украина потенциально может свернуть обратно. Но я надеюсь что этого не произойдёт. В о чем речь в этрй статье
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Если все правильно,то об этом не говорят ,а поощряют.
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Игорь, вы занимаетесь сейчас троллячеством )) так можно спорить до бесконечности. Во первых в статье не идет речь о правильном или неправильном пути. Это вы сами сделали такие умозаключения. Но если говорить о пути, то путь у всех свой, особый. Он зависит от множества факторов, внутренних и внешних. Но направление с точки зрения запада правильное. И что значит "не говорят, а поощряют?")) это как понимать следует?))
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Так и понимать. Все просто.На Западе не болтают попусту.Говорят ,если молчать уже опасно.
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Не о том, речь. Речь о том, что президент Порошенко - супер, а вот Тимошенко (с Ющенко) - отстой. Кузьо - шоколадожополиз.
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как "хорошо", что кацапская пропаганда думает за нас и сразу выдаёт такие "переводы".
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Порохоботу все пропаганда. За то и платят.
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Страна, которая
терпит президента с предприятиями во вражеском государстве, не имеет
будущего...
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уже нет там никаких предприятий, исправь методичку.
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в слєпой кішкє?траст не лопнув...шоколяд буде прориватись на ліпецьк через ростов?
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Стало еще больше, выкинь методичку Стеця.
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Уже )) Это "уже" было сказано четыре года назад. И сейчас доказательств нет.
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президент и его шобло йобло только крадут и обогащаются, сделали страну своей дойной коровой и не кормят, а корова хочет кушать а не только молитвы слушать, поэтому итог этой шоблы - свалка
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Как можно не
сумасшедшим людям всерьёз слушать и обсуждать то, что говорит и подписывает систематический
лжец?...
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"Одна из главных проблем страны - то, что в ней нет настоящих политических партий"

Откуда им взяться, если были 600 лет под Батыем и100 лет всовке! Когда в Британии заседал Парламент, у нас Ваня Грозный стрелял боярами из пушки. Не все сразу....
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Уже повторила... не те заплатили жизнями на майдане, чтоб у нас что то поменялось... если бы поубивали депутатов-рыгов, тогда изменения имели бы место... а так увы опять все просрали система та ж и кукловоды те же...
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И основателя рыг, который сегодня взял их под свое крыло в БПП.
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Разочарование "оранжевыми" лидерами позволило пророссийским силам вернуться к власти в 2010-ом.

Сказка не сбылась, чудо не произошло, денег сразу и много давать на шару не стали, работы стало больше, цены стали выше, стариковский член не встал, девки давать бесплатно не стали - разочарование, геноцид и зубожЫння.

И тут такие кацапы с колбасой по 2.20 и заботой о "простом украинце"...
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Требуем новые грабли!
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Какую ответственность за свои обещания, действия и
бездействие несёт в Украине президент?...
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Есть революции (часто с правильными лозунгами и намерениями), а есть те, кто используют победы революций в корыстных целях. Не знаю ни одной революции, после победы которой в стране произошли бы благоприятные изменения.
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Уверенна, промокшанам теперь такую возможность не предоставят)
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Украина в глубочайшем кризисе! И даже не экономическом или
финансовом! В кризисе совести, морали, элементарной порядочности.
Циничная ложь и воровство в особо крупных размерах никого уже не удивляет и не
возмущает. Некоторые даже завидуют подонкам, которые «умеют жить».
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А раньше все удивлялись или же все было хорошо с этим?

Мож просто раньше не знали нихрена (как и сейчас, впрочем)?
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Послушал "Валдай", это пздц, Путин уже забеспокоился судьбой Карпатского леса, который барына решил весь вырубить и вывести в ЕС за 3-4 года ☺️.
Путину блть жалко наш лес, а барыге блть нет!
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Ошибка Оранжевой Революции - Йуля! Мы ее уже не повторим! Это имел ввиду британец.
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Ошибка что все революции меняют шило на мыло, а не систему...
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слово РЕВОЛЮЦИЯ это журналисткий штамп. Не дай бог ее иметь....
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8 лет без Юли,полет в жопу нормальный))Петя готов сдать Украину,как Ющ,абыне Юля))
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так-так =любі дрізі порошенки..голова рнбо!!!
https://www.youtube.com/watch?v=dwPsJCJBE7Q
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"Йуля" тогда была не у руля, а в блокаде прыщем с его кумом - это именно они совокупились с овочем.
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О как у порохоботов пуканы рвет,не могут чтобы тимошенчиху не вспомнить!!!Даже если ее и близко нет-но всеравно она виновата во том,что соевый ушлепок обгадился по сами уши
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Ошибки Оранжевой революции уже повторены. У власти остался тот же олигархат, те же клептократы, те же мафиозные кланы. Закона нет, судов тоже. Африканский уровень коррупции и жизни.

90-95% населения по-прежнему нищие и выезжают из страны со скоростью 1 миллион в год.

Будьте вы прокляты, жирные прикорытные коты.
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Никаких революций не было. Т.н. "революции" - в итоге обернулись олигархическим разводняком нищего народа.
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А почему вы не говорили лохторату, что нельзя вновь голосовать за "тот же олигархат, те же клептократы"? Они и сейчас продолжают наступать на те же грабли.
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***
всякую революцию задумывают романтики,
осуществляют фанатики,
а пользуются ее плодами отпетые негодяи.
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а коли ото тарасік чорновіль хфамілі змінив??
-чи то у нбого подвійна чорно-кузьо..
Украина может повторить ошибки Оранжевой революции, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 7463
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"Одна из главных проблем страны - то, что в ней нет настоящих политических партий, считает британский политолог и историк Тарас Кузьо." - в Украине зарегистрировано 352 партии, если Мураев сделает свою партию, то будет 353 партии.
"Если эта кампания закончится тем же, что и предыдущая, когда победу одержали пять благосклонных к реформам партий, украинская евроинтеграция и уход подальше от "русского мира" будет продолжаться до следующего избирательного цикла в 2024 году." -
«Необходимо, чтобы наш парламент на 80% состоял из украинцев, а остальные 20% - отданы национальным меньшинствам. Задача каждого избирателя - взяв бюллетень, выделить украинцев. А затем среди них найти кандидата с лучшим образованием, опытом, посмотреть на его работу, не на обещания ... Парламент надо сделать украинским, а тогда надеяться, что начнется возрождение Украины». - Лукьяненко.
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А что, разве Грося, Порош и Яйценюк - не укгаинцы?
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Украденная победа после первого майдана из-за людской наивности (демократия - это наше фсе)...... украденная победа после второго майдана из-за боязни людской (бо путин нападэ)....крошить надо было еще на сцене всех подряд, а так очень много у народа "правопреемников"
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"Второй фактор - избиратели обвиняют президента Петра Порошенко в проблемах, за которые отвечает правительство и парламент." - потому и обвиняют, что, де-юре, ответственен парламент, а де-факто, президентские рычаги влияния на процессы гораздо эффективнее.

К тому же, парламентариям не досуг, им нужны деньги сегодня, а не результаты завтра.
А в общем, резонно.
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Если он наставил кругом своих марионеток и дирижирует парламентом, то с кого еще спрашивать?
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За 25 лет было создано
государство тотальной показухи, брехни и блефа. Реформы, судя по
всему, уже проведены. Но качественную
продукцию с помощью показухи, брехни, лозунгов и блефа не создашь, также как,
впрочем, и нормальную страну. Надо продолжать и
дальше упрощать школьные программы, убивать науку, чтобы будущие
инженеры не имели лишних знаний, а в вузах
готовить еще больше, юристов, экономистов и парикмахеров.
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Чем отличается революция от переворота : при перевороте меняются тушки в креслах и страна плывёт тем же курсом. При революции меняется система власти.
Так вот, Майдан был настоящей РЕВОЛЮЦИЕЙ, но, благодаря усилиям петруччио, его команды жулья, олигархата, рыгов и прочего ворья он стал - ПЕРЕВОРОТОМ.
Голосуйте за Петра Порошенко ! Вас ждёт жизнь в ещё более бедной стране, а ваши дети от вас уедут искать долю за бугром. Осталось не долго, ещё один заход "не проигрывавшего выборы" и на стране можно ставить жирный-жирный крест.
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Майдан всего лишь громкая перестановка табуреток из второго ряда к корыту с ништяками. А Вы пытаетесь это шумное действо назвать переворотом и революцией.
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нет настоящих политических партий - именно так, ну нет не одной политической партии с долгоиграющей программой и принцыпов.
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Автор имел ввиду, что еще нет гражданского общества в Украине, как во всех демократичских странах. Люди могут голсовать за гречку, за кого угодно. Так не все сразу. Сегодня уже народ умней чем вчера.
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Ошибки Оранжевой Революции исправлены вторым Майданом. Ещё раз ошибёмся- исправим третьим. Но параше и её недобиткам здесь больше не править- усвойте это наконец в GB.
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...вже пізно щось казати,нажаль...він якось втиснув свій окремий шлях,між бджоловодом та овочем...
Украина может повторить ошибки Оранжевой революции, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 8792
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Выскочил на
трибуну Майдана чертик из табакерки с 3% рейтинга, съездил куда-надо, поговорил
с кем-надо и оказалось в итоге, что 54% избирателей Украины хотят видеть его президентом.
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Власть сам никто не берёт. Как правило её кто-то даёт. Ошибки Оранжевой революции допустила не Украина, а персонально Ющенко своими Универсалами и травлей Ю. Тимошенко. Он предпочёл отдать власть Януковичу нежели ЮВТ. И в этот раз может такое повториться. Юля лидер. И хорошо идёт. Но Пэдро приложит все усилия, чтобы она не прошла. Фальсификации и грязь. Вот об этом Кузьо и говорит...
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Поведай нам, как же её Пэдро "взял") Прям с трактора на Банковой? Или ещё что-то было в Вене?
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А говорят что нельзя бесконечно долго обманывать весь народ. Украина может повторить ошибки Оранжевой революции, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 967
Можно, если один народ обманывает другой.
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Та як же їм виживати тоді, якщо вони не будуть паразитувати на хребті українців ?
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"Vox Украина" описало экономическую программу Юлии Тимошенко как "смесь из плагиата, полуплагиата, несуществующих источников и ошибок".

Україна може повторити помилки Помаранчевої революції, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 4430
Источник: https://censor.net.ua/n3092119
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Может повторить???
Она их уже давно повторила и не по одному разу, да ещё и новых наделала)
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Что то больше похоже на предвыборную агитацию за бпп и нф чем на аналитику
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как может быть агитация за БПП, сказанно же - нет политических партии. При том все в сторону Запада знает что партия одного человека это не партия и придёт ей через 2-4 созыва кирдик, будь она партия Порошенко, Люльки или другои персоны - с рождения партия уже заложена к ликвидации за 2-4 созыва - и так везде было и будет (страны с тиранами во главе не всчёт)
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Благодарить за развал страны и уничтожение экономики надо тех дебилов,что за учредителя ПР,министра Бандюковича и бизнесмена с Рашки проголосовали.
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второй фактор особенно заметен. Нужен царь, на которого можно свалить все беды )) и другой царь прийдет и все изменит
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Напомню. Юлька тоді в борьбі з Ющенком розвалила коаліцію. Мороз віддав голоси за Януковича. Та премєром вибрали Яника.
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