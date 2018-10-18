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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Прапорщик ВСУ, обещавший за 1,5 тыс. долл. взятки обеспечить непризыв на срочную службу, задержан на Львовщине, - прокуратура. ФОТО

Во Львовской области на взятке задержан прапорщик Вооруженных Сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

Прапорщик ВСУ, обещавший за 1,5 тыс. долл. взятки обеспечить непризыв на срочную службу, задержан на Львовщине, - прокуратура 01

Взятка в размере 1500 долларов предназначалась за влияние на принятие решения о снятии гражданина с учета призывников, как непригодного по состоянию здоровья, и непризыва его на военную службу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Старшину одного из райвоенкоматов Ривненщины задержали при получении 800 долларов взятки, - прокуратура. ФОТО

Средства обнаружены и изъяты при проведении осмотра места происшествия, военнослужащего задержали.

Прапорщик ВСУ, обещавший за 1,5 тыс. долл. взятки обеспечить непризыв на срочную службу, задержан на Львовщине, - прокуратура 02
Прапорщик ВСУ, обещавший за 1,5 тыс. долл. взятки обеспечить непризыв на срочную службу, задержан на Львовщине, - прокуратура 03

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Решаются вопросы сообщения ему о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины и обращения в суд для избрания военнослужащему меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/n3092117
 
   
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Прапор офигел.
Люди платят в военкоматы за призыв.
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не за призыв, а за контракт...а прапор офигел..за 500 баксов можно дурку купить.....
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военком свою долю в 90 процентов не получит. Печалька
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Якщо вирішення цього питання не входить в повноваження прапора, то це не хабар.
"Вплив на прийняття рішення" не є складом злочину "одержання хабара".
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Неужели в оазисе патриотов кто-то хотел откосить? Не верю!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрапорщик ВСУ, обещавший за 1,5 тыс. долл. взятки обеспечить непризыв на срочную службу, задержан на Львовщине, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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