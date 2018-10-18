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 Политика Украины
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 "Можете считать это пропагандой", - Климкин о заявлении Госдумы РФ об обострении ситуации в Украине

Заявление Государственной думы Российской Федерации "Об обострении ситуации на Украине" следует считать пропагандой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, выступая на Национальном экспертном форуме в Одессе в четверг.

"Относительно этого заявления Государственной думы... можете считать это пропагандой. На самом деле значительная часть Россия живет в параллельной реальности", - сказал он

Министр также отказался официально прокомментировать заявление.

"Если какой-то инопланетянин прибывает на Землю, ничего не знает и первое, что читает, - это заявление Госдумы, то они могут подумать, что это не Россия оккупировала часть Украины, а на самом деле Украина оккупировала часть России, что это мы организовываем террористические атаки в России, поставляем туда регулярные украинские войска, оружие, наемников, конечно, держим десятки политических заключённых и заложников, убиваем людей от Солсбери до Сирии", - отметил Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цель России - фрагментация и ослабление Украины, - Климкин

Ранее в четверг Госдума России единогласно приняла заявление "Об обострении ситуации на Украине", в котором угрожает "катастрофическими последствиями". В частности в нем указано: "Власти Украины, по сути, вступили на путь превращения Украины в плацдарм борьбы с Россией и ее народом на всех возможных фронтах и направлениях".

Источник: https://censor.net.ua/n3092116
 
   
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Неплохая речь. Но на фоне многочисленных более ранних "боков" не вызывает должного внимания.
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Славься оригинальностью и не отстраняйся! "Можете считать это пропагандой", - Климкин о заявлении Госдумы РФ об обострении ситуации в Украине - Цензор.НЕТ 4519
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Мене більше цікавить що каже тесть та дружина руського Клімкіна)))
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Скажуть шо вся рабсія клініка, тому тримати тебе у окремий клітці нема потреби. "Можете считать это пропагандой", - Климкин о заявлении Госдумы РФ об обострении ситуации в Украине - Цензор.НЕТ 4447
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Не варто зневажливо ставитись до висеру госдури.
У 2014 після рішення про застосування парашних військ в Україні ми отримали Іловайськ і корінний перелом у війні.
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До Іловайська війни, як такої, не було... Було, дійсно, АТО... Тому "корінного перелому"теж не було... Почалась війна... І коли АТО замінили на ООС, теж "перелому" не було...А от справжній "корінний перелом" почнеться, коли у кацапів гроші на війну закінчуваться будуть і вони потроху перестануть недоробків на Донбасі забезпечувать......
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...мене "цыкавить" що скажет у солов"я - помйотного сам ЖИРИК...этот высер будет точенн..
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Это уже не пропаганда. Это уголовное преступление за которое предусмотрено наказание - призыв к войне
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Можете считать это пропагандой", - Климкин о заявлении Госдумы РФ об обострении ситуации в Украине
 
 
 
 
 
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