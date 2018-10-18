 "Можете считать это пропагандой", - Климкин о заявлении Госдумы РФ об обострении ситуации в Украине

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, выступая на Национальном экспертном форуме в Одессе в четверг.

"Относительно этого заявления Государственной думы... можете считать это пропагандой. На самом деле значительная часть Россия живет в параллельной реальности", - сказал он

Министр также отказался официально прокомментировать заявление.

"Если какой-то инопланетянин прибывает на Землю, ничего не знает и первое, что читает, - это заявление Госдумы, то они могут подумать, что это не Россия оккупировала часть Украины, а на самом деле Украина оккупировала часть России, что это мы организовываем террористические атаки в России, поставляем туда регулярные украинские войска, оружие, наемников, конечно, держим десятки политических заключённых и заложников, убиваем людей от Солсбери до Сирии", - отметил Климкин.

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Ранее в четверг Госдума России единогласно приняла заявление "Об обострении ситуации на Украине", в котором угрожает "катастрофическими последствиями". В частности в нем указано: "Власти Украины, по сути, вступили на путь превращения Украины в плацдарм борьбы с Россией и ее народом на всех возможных фронтах и направлениях".