 "Не верю в раскаяние Зайцевой. В камере она ржет, в суде ей становится плохо", - потерявшая в трагической аварии в Харькове мужа и сестру Оксана Евтеева

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту "Сегодня" рассказала одна из пострадавших в аварии Оксана Евтеева, потерявшая в тот день мужа и младшую сестру – Диану Берченко, скончавшуюся в больнице.
"Я не верю в раскаяние Зайцевой, она ржет в камере, только во время суда ей становится плохо, постоянно вызывают скорые. Мне кажется, этот человек ничего абсолютно не испытывает, ей на все… даже не знаю какое корректное слово подобрать. Она чувствует вседозволенность. Ну, как это, выйти из машины, пять трупов лежит, а она беспокоится за права…", - возмутилась женщина.
Также она добавила, что, по ее мнению, "нормальный человек не будет так делать": "Ни о каком раскаянии речь не идет. У нее на лице написано, что она ждет, когда это побыстрее закончится".
Кроме того, Евтеева уверена в необходимости наказания обвиняемых, "чтобы каждый понимал, что дело не в стране, в которой мы живем, дело в каждом человеке и в том, как они работают".
Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.
Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).
20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.
6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Вот пишет журналистка Татьяна Доцяк на своей странице в Facebook: "Судья может изменить меру пресечения обвиняемым и отпустить под домашний арест. Основания - уже год под стражей, свидетели допрошены - давить на них нет смысла, а тут еще Зайцева со "скорыми", а у Дронова пожилая мать, экспертизы, если назначит, будут тянуться месяцами", - предполагает она. "Чтоб не переживали, что сбегут, обвиняемые сдадут паспорта."
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Небедный и влиятельный папа отмазал сына от тюрьмы.
Через год в день автокатастрофы парень повесился. И был ему 21 год.
Так что, и Зайцевой, да и всем нам следует почаще вспоминать поговорку: бог не фраер, он все видит...
потом по-тихому дадут по 15 суток условно и все.
"В начале процесса сторона Зайцевой заняла, на мой взгляд, единственно верную тактику - признание всего и скромное согласие находиться под стражей, понимая ужас содеянного.
Но ребята осмелели и решили: хватит быть смиренными, пора и "зубки" показать. Мы, конечно, все признаем и раскаиваемся, но быть за решеткой нам нельзя, а по опиатам вы все врете, и никакого осмотра не было, вот так вот. Да и вообще, что сделано - то сделано, нужно жить будущим, не будьте неудачниками, живущими вчерашним днем!"
Но Оксана не была в камере у Зайцевой и не видела как та ржёт.
Скорее плачет.
Оксана, сходи в камеру к Дронову и посмотри как он возмущается и как возмущаются такие же "службовци"как он, когда им наступили на хвост за преступления.
Ничуть не умаляя вины Дронова, но на красный свет на сотке летела именно Зайцева, и я не вижу ни одной причины, почему я могу захотеть хоть чуть-чуть пожалеть её.
(сводный брат Зайцевой - экс-заместитель прокурора Черкасской области времен Януковича - по данным следствия, нынче скрывается в Москве).
Он, как видим, тоже живет будущим, более того, судя по постам в защиту заи, он уверен, что вернется в Украину и начнет властвовать как при Януковиче...Что ж. блажен, кто верует...