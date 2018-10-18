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 Происшествия, Общество
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Все про:ДТП (5223) Зайцева (56) Харьков (4034)

 "Не верю в раскаяние Зайцевой. В камере она ржет, в суде ей становится плохо", - потерявшая в трагической аварии в Харькове мужа и сестру Оксана Евтеева

Одна из обвиняемых по делу о страшном ДТП в центре Харькова, которое произошло ровно год назад, – Елена Зайцева, не демонстрирует никакого раскаяния: в камере она смеется, а в зале суда ей внезапно становится "плохо" и приходится вызывать скорую.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту "Сегодня" рассказала одна из пострадавших в аварии Оксана Евтеева, потерявшая в тот день мужа и младшую сестру – Диану Берченко, скончавшуюся в больнице.

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"Я не верю в раскаяние Зайцевой, она ржет в камере, только во время суда ей становится плохо, постоянно вызывают скорые. Мне кажется, этот человек ничего абсолютно не испытывает, ей на все… даже не знаю какое корректное слово подобрать. Она чувствует вседозволенность. Ну, как это, выйти из машины, пять трупов лежит, а она беспокоится за права…", - возмутилась женщина.

Также она добавила, что, по ее мнению, "нормальный человек не будет так делать": "Ни о каком раскаянии речь не идет. У нее на лице написано, что она ждет, когда это побыстрее закончится".

Кроме того, Евтеева уверена в необходимости наказания обвиняемых, "чтобы каждый понимал, что дело не в стране, в которой мы живем, дело в каждом человеке и в том, как они работают".

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Также читайте: Суд продлил арест участникам харьковского ДТП Зайцевой и Дронову

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3092114
 
   
 Топ комментарии
 
Та хуярьте ту Зайцеву! И пусть забанивший меня по этому поводу Арестович идёт нахуй.
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Зайка ждёт выборов. До них соевые просто не могут ее выпустить - пипл не прймет, поэтому тоже тянут с судом
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Вопрос не в этой девке, а прокурорских и судейских которые не могут/не хотят приговора по такому простому делу
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Та хуярьте ту Зайцеву! И пусть забанивший меня по этому поводу Арестович идёт нахуй.
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Зайцева потроху звикає до лагерного життя. Ще 15 років попереду, без права амністії. А прийде новий Президент і взагалі можуть розстріляти достроково, навіщо уродів утримувати за державний кошт! Людське сміття потрібно утилізовувати, перевиховувати вже пізно.
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Кто такой Арестович? И меня он забанил за репост? "Не верю в раскаяние Зайцевой. В камере она ржет, в суде ей становится плохо", - потерявшая в трагической аварии в Харькове мужа и сестру Оксана Евтеева - Цензор.НЕТ 9799
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Під кобилу "закосила", вівса просить???🤣
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А если убийца "раскаялся" ему - орден?...
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Зайка ждёт выборов. До них соевые просто не могут ее выпустить - пипл не прймет, поэтому тоже тянут с судом
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Почему ржет зайчиха? Она предвкушает свободу!
Вот пишет журналистка Татьяна Доцяк на своей странице в Facebook: "Судья может изменить меру пресечения обвиняемым и отпустить под домашний арест. Основания - уже год под стражей, свидетели допрошены - давить на них нет смысла, а тут еще Зайцева со "скорыми", а у Дронова пожилая мать, экспертизы, если назначит, будут тянуться месяцами", - предполагает она. "Чтоб не переживали, что сбегут, обвиняемые сдадут паспорта."

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10303116-v-dele-zaycevoy-dronova-nametilsya-povorot-zhurnalistka.html
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суч ку мажорную к ответу!!!!!!!!!!!!!!!! минимум 15 лет строгого режима в лезбийском углу
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подвесить эту тварь за ноги и забить палками пока не здохнет !!! Мразь !!
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соевые все ржут над правосудием как и папиредники
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Одна знакомая рассказала историю про брата, который сбил насмерть двух людей лет 10 назад.
Небедный и влиятельный папа отмазал сына от тюрьмы.
Через год в день автокатастрофы парень повесился. И был ему 21 год.
Так что, и Зайцевой, да и всем нам следует почаще вспоминать поговорку: бог не фраер, он все видит...
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для соевой ылиты ухоркать человека это как веселая компьютерная игра...поэтому зайцева хохочет ей все пох...
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Вопрос не в этой девке, а прокурорских и судейских которые не могут/не хотят приговора по такому простому делу
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Пройшов рік з моменту трагедії. Про провину Зайцевої промовчу. Я про слідство та суди(чи судилища): ДТП сталося не в чистому полі, а серед камер спостереження та купу свідків. Тут у мене питаннячко: чи не пора вже приягувати до суду суддів?
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Имея такого папашу, как у неё, грех не поржать над лохами.
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Еще годик потянут время.. все уже и забудут...
потом по-тихому дадут по 15 суток условно и все.
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Дмитрий Марцонь, адвокат погибших в ДТП на Сумской в Харькове, рассказал о том, как прошло последнее судебное заседание, и о том, что он думает о раскаянии Зайцевой:

"В начале процесса сторона Зайцевой заняла, на мой взгляд, единственно верную тактику - признание всего и скромное согласие находиться под стражей, понимая ужас содеянного.
Но ребята осмелели и решили: хватит быть смиренными, пора и "зубки" показать. Мы, конечно, все признаем и раскаиваемся, но быть за решеткой нам нельзя, а по опиатам вы все врете, и никакого осмотра не было, вот так вот. Да и вообще, что сделано - то сделано, нужно жить будущим, не будьте неудачниками, живущими вчерашним днем!"
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Оксане Евтеевой сочувствую, как и всем, кто потерял родных в том ужасном ДТП.
Но Оксана не была в камере у Зайцевой и не видела как та ржёт.
Скорее плачет.
Оксана, сходи в камеру к Дронову и посмотри как он возмущается и как возмущаются такие же "службовци"как он, когда им наступили на хвост за преступления.
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Посмотрите на видеотрансляции с суда. Зайцевой реально там просто скучно, она ждет, когда же это всё закончится, практически не скрывая. Жесты, поза, выражение лица. А слезы... Я тоже на камеру могу поплакать, этому несложно научиться.
Ничуть не умаляя вины Дронова, но на красный свет на сотке летела именно Зайцева, и я не вижу ни одной причины, почему я могу захотеть хоть чуть-чуть пожалеть её.
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Johann Schnittke 04d1752d Как там у вас погодка, в златоглавой?
(сводный брат Зайцевой - экс-заместитель прокурора Черкасской области времен Януковича - по данным следствия, нынче скрывается в Москве).

Он, как видим, тоже живет будущим, более того, судя по постам в защиту заи, он уверен, что вернется в Украину и начнет властвовать как при Януковиче...Что ж. блажен, кто верует...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Не верю в раскаяние Зайцевой. В камере она ржет, в суде ей становится плохо", - потерявшая в трагической аварии в Харькове мужа и сестру Оксана Евтеева
 
 
 
 
 
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