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 Политика Украины
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Все про:бизнес (1112) Одесса (5194) Степанов Максим (83)

 Глава Одесской ОГА Степанов предлагает ввести ответственность для госорганов, которые "кошмарят" бизнес

Все государственные органы должны возмещать убытки, причиненные бизнесу, если такой факт доказан судом. С такой инициативой выступил глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов во время Х Национального Экспертного Форума, который впервые проходит в Одессе.

"Я считаю, что контролирующие или правоохранительные органы должны нести ответственность и возмещать убытки в случае незаконных действий, которые наносят бизнесу сотрудники этих органов. Чтобы сама система это регулировала, конечно, по решению суда", - подчеркнул Максим Степанов.

Причем, судебная процедура в таких случаях должна проходить в ускоренном порядке, считает Степанов.

Глава региона также предлагает закрепить все эти нормы в специальном законе.

По мнению Степанова, вопрос защиты бизнеса сегодня очень актуален, ведь ежедневно в стране происходят около 300 обысков или арестов имущества. Общее количество обращений предпринимателей к бизнес-омбудсмену достигает более 4 тысяч. И эта тенденция растет. За второй квартал 2018 года обращений стало на 73% больше, чем за тот же период прошлого года.

Также Максим Степанов предложил ежемесячно проводить специальные заседания Кабинета Министров вместе с представителями бизнес-сообществ.

"Новый формат общения позволит бизнесу не просто заявлять о проблемах, но и сразу получить отзыв. Этот формат можно так и назвать "Кабмин. Диалог с бизнесом", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3092113
 
   
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Идея хорошая, но предлагаю пойти дальше и ввести ответственность для госорганов, которые кошмарят всю эту несчастную страну.
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А як тоді держслужбовці "Семочки" будуть створювати мільйонні статки та будувати хатинки розміром із палац???
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А хто буде розслідувати і наглядати за слідством - рюкзачна мусарня і прокурватура луцика?
А виносити рішення будуть барижні судді?
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Судебно-милицейская система сам а себя наказывать никогда не будет.
Это должна делать военная прокуратура, по крайней мере.
И деньги должны возмещать конкретные негодяи, а не какое-то мифическое "государство".
Когда штрафы будут забирать С ФОНДА ОПЛАТЫ КОНКРЕТНОГО ОРГАНА, чтоб все эти "служители" почувствовали на себе, как нарушать закон и грабить самозанятых людей, тогда и будет толк.
Но вообще-то пора уже отменить все налоги малому бизнесу, сделать оплату добровольной, НО ПРЕДЛОЖИТЬ РЕАЛЬНЫЕ услуги государства за деньги.
Какие? Вот вы и скажите, вы же умненькие киевские "небожители".
И люди за реальную работу государства даже больше смогут заплатить, из тех, у кого деньги есть, а не из тех, кто еле-еле сводит концы с концами.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава Одесской ОГА Степанов предлагает ввести ответственность для госорганов, которые "кошмарят" бизнес
 
 
 
 
 
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