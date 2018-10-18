 Глава Одесской ОГА Степанов предлагает ввести ответственность для госорганов, которые "кошмарят" бизнес

"Я считаю, что контролирующие или правоохранительные органы должны нести ответственность и возмещать убытки в случае незаконных действий, которые наносят бизнесу сотрудники этих органов. Чтобы сама система это регулировала, конечно, по решению суда", - подчеркнул Максим Степанов.
Причем, судебная процедура в таких случаях должна проходить в ускоренном порядке, считает Степанов.
Глава региона также предлагает закрепить все эти нормы в специальном законе.
По мнению Степанова, вопрос защиты бизнеса сегодня очень актуален, ведь ежедневно в стране происходят около 300 обысков или арестов имущества. Общее количество обращений предпринимателей к бизнес-омбудсмену достигает более 4 тысяч. И эта тенденция растет. За второй квартал 2018 года обращений стало на 73% больше, чем за тот же период прошлого года.
Также Максим Степанов предложил ежемесячно проводить специальные заседания Кабинета Министров вместе с представителями бизнес-сообществ.
"Новый формат общения позволит бизнесу не просто заявлять о проблемах, но и сразу получить отзыв. Этот формат можно так и назвать "Кабмин. Диалог с бизнесом", - сказал он.
А виносити рішення будуть барижні судді?
Это должна делать военная прокуратура, по крайней мере.
И деньги должны возмещать конкретные негодяи, а не какое-то мифическое "государство".
Когда штрафы будут забирать С ФОНДА ОПЛАТЫ КОНКРЕТНОГО ОРГАНА, чтоб все эти "служители" почувствовали на себе, как нарушать закон и грабить самозанятых людей, тогда и будет толк.
Но вообще-то пора уже отменить все налоги малому бизнесу, сделать оплату добровольной, НО ПРЕДЛОЖИТЬ РЕАЛЬНЫЕ услуги государства за деньги.
Какие? Вот вы и скажите, вы же умненькие киевские "небожители".
И люди за реальную работу государства даже больше смогут заплатить, из тех, у кого деньги есть, а не из тех, кто еле-еле сводит концы с концами.