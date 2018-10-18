 Госгеонедра планирует в 2019 году ежемесячно проводить аукционы

Об этом сообщает пресс-служба Госгеонедр.

"У нас, несмотря на то, что электронные торги не начали действовать, проводятся аукционы. Ближайший назначен на 25 октября, где будут выставлены несколько углеводородных участков, на которые в том числе претендует "Укргаздобыча", - сказал Кирилюк.



По его словам, такие участки в незначительном количестве без электронных аукционов будут выставляться 25 октября и 27 декабря 2018. Один - 9 августа уже состоялся. На начало 2019 уже запланировано провести два аукциона 30 января и 12 февраля.



"Мы планируем проводить аукционы ежемесячно, на которые будут выставляться до десяти лотов. На этих лотах будут, как углеводородные участки, так и не углеводородные", - сказал Кирилюк.



Напомним, ранее О. Кирилюк заявлял, что через два-три года Украина имеет возможность увеличить газодобычу минимум вдвое.



Справка.



Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедра) является центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере геологического изучения и рационального использования недр.



Руководитель Службы - Олег Кирилюк (25 мая 2017 назначен и.о. Председателя Госгеонедр).