 Прокурор задержан на Житомирщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

За изменение правовой квалификации преступления прокурор требовал от адвоката обвиняемого 2 тыс. долларов. Гражданин обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 187 (разбой) УК Украины, а за 2 тысячи долларов "вознаграждения" будет отвечать перед законом за мошенничество (статья 190 УК Украины). Санкция данной статьи предусматривает более мягкое наказание, чем санкция статьи 187 УК Украины.

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Сегодня, 18 октября, оперативники задержали заместителя руководителя прокуратуры одного из городов области во время получения им взятки.

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В настоящее время по месту работы и жительства фигуранта проводятся санкционированные обыски. Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.