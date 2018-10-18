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 Прокурор задержан на Житомирщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

В Житомирской области при получении взятки задержан заместитель руководителя одной из местных прокуратур.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Прокурор задержан на Житомирщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция 01

За изменение правовой квалификации преступления прокурор требовал от адвоката обвиняемого 2 тыс. долларов. Гражданин обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 187 (разбой) УК Украины, а за 2 тысячи долларов "вознаграждения" будет отвечать перед законом за мошенничество (статья 190 УК Украины). Санкция данной статьи предусматривает более мягкое наказание, чем санкция статьи 187 УК Украины.

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Прокурор задержан на Житомирщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция 02

Сегодня, 18 октября, оперативники задержали заместителя руководителя прокуратуры одного из городов области во время получения им взятки.

Прокурор задержан на Житомирщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция 03

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В настоящее время по месту работы и жительства фигуранта проводятся санкционированные обыски. Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3092103
 
   
 Топ комментарии
 
Типичный среднестатистический прокурор..... Прокурор задержан на Житомирщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 922
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вAli, объясни, каким боком испания к обсуждаемой теме? потом поговорим про флуд . про рф ближе к ночи Прокурор задержан на Житомирщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9217
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Конкретно - где флуд? Иначе ты как всегда соврамши. Сколько хочу, столько и буду в испании, даже несмотря на то, что мясо здесь стоит не 85 гривен Прокурор задержан на Житомирщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5675
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2 тисячі баксів за корупцію дуже мало. Мабуть його взяли за демпінг. 🤔
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Смешная закономерность. Прокурорские берут в баксах, а полиция в гривнах. Значит ли это, что полиция более патриотична?
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Це означає, що Іспанія чудова держава.
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флудишь и к незнакомым людям пристаешь? впрочем как обычно
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До речі, флуд від вас. Це вам на РФ пояснили.
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вAli, объясни, каким боком испания к обсуждаемой теме? потом поговорим про флуд . про рф ближе к ночи Прокурор задержан на Житомирщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9217
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Та, що ви вже постійно там і ваша зацікавленість цією темою пояснюється лише постійним флудом.
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Конкретно - где флуд? Иначе ты как всегда соврамши. Сколько хочу, столько и буду в испании, даже несмотря на то, что мясо здесь стоит не 85 гривен Прокурор задержан на Житомирщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5675
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Звичайно, бо ніхто не забороняє вас там утримувати.
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Я задал конкретный вопрос и рассчитывал на конкретный ответ, а не на дешевый съезд. Повторяю - где флуд?
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Ось тут флуд. https://censor.net.ua/comments/locate/23/2008573/68068159
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Модератор из калуги и али бабаевич - сладкая парочка
А теперь мигом на СФ с ходатайством чтоб меня зобанили
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Прокурор внесет залог и с чистой совестью пойдет в адвокаты. А вот при Берии расстреляли бы, как собаку.
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Ось же падлюка! До чего этому мухаку 2 штуки ?, до сотни не хватало? LOL!
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Помельчали плокулолы, ланьше за две тыщи с дивана бы не встал. Юггик ну шо ты наделал? Прокурор задержан на Житомирщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8956
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрокурор задержан на Житомирщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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