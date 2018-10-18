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 Политика Украины
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Все про:ассоциация (906) реформы (3138) Евросоюз (12102)

 Реформы занимают у Украины слишком много времени, - замглавы представительства ЕС Вайдеманн

Соглашение об Ассоциации с Украинойявляется наиболее амбициозным соглашением, которое Европейский Союз когда-либо имел.

Об этом заявила Анника Вайдеманн, заместитель главы Представительства Европейского Союза в Украине во время Х Национального экспертного форума в Одессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Соглашение об Ассоциации, которое уже вступило в силу, является наиболее амбициозным соглашением, которое мы когда-либо имели. Почему мы это делаем? Мы хотим, чтобы Украина продолжала свое развитие. У нас одни с вами ценности. Понятно, что Украина находится в центре Европы, и здесь мы говорим не только о ЕС, потому что Европа больше, чем Европейский Союз. Если мы сможем продолжить реализацию этих процессов, то это сможет изменить мир в целом. Хоть это и очень сложная задача. Реформы отнимают у вас слишком много времени ", - сказала Вайдеманн.

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Вместе с этим Вайдеманн выразила надежду, что после выборов, которые в следующем году должны состояться и в Европе, процесс реформ в Украине ускорится.

"Некоторые считают, что ЕС сейчас не очень хорошо выглядит, не всё у нас хорошо. Мы проводили опрос в 28 странах, и вы можете мне не поверить, но поддержка ЕС и членства в ЕС во всех странах выше, чем это было в 1993 году и за весь этот период она самая высокая. Это несмотря на Брексит и другие процессы ", - добавила она.

Источник: https://censor.net.ua/n3092102
 
 
 Топ комментарии
 
Та ну? Уже 144 потужни ришуче проведены! Все не так этим зрадоевропейцам Реформы занимают у Украины слишком много времени, - замглавы представительства ЕС Вайдеманн - Цензор.НЕТ 2942
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А-нука порохоботы - на Вайдемана ! )) Потому,что он мои слова повторяет.- Зрадофил.
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Нема дурних. Их на таких темах як корова языком слизала Реформы занимают у Украины слишком много времени, - замглавы представительства ЕС Вайдеманн - Цензор.НЕТ 3433
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А-нука порохоботы - на Вайдемана ! )) Потому,что он мои слова повторяет.- Зрадофил.
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Нема дурних. Их на таких темах як корова языком слизала
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На Вайдеманншу. А вообще, ей, как женщине, полагается хорошо отличать имитацию от реформ.
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Та ну? Уже 144 потужни ришуче проведены! Все не так этим зрадоевропейцам Реформы занимают у Украины слишком много времени, - замглавы представительства ЕС Вайдеманн - Цензор.НЕТ 2942
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От же ж шатуняка этот Вайдеманн. Да и фамилия у него подозрительная, не шпион ли часом? Реформы занимают у Украины слишком много времени, - замглавы представительства ЕС Вайдеманн - Цензор.НЕТ 7328
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Эта Клята Вандербильдиха, как сказала бы завистливая Горгона третього миллениуму Реформы занимают у Украины слишком много времени, - замглавы представительства ЕС Вайдеманн - Цензор.НЕТ 429
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Наверное она хотела сказать не реформы,а коррупция.Хотя у барыги это одно и тоже.
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"Реформы занимают у Украины слишком много времени" - вот это новость!
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остановите карусель реформ - а то нам всем уже тошнит
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Та ты че?! Миллионы украинцев отдали свои жизни чтобы в твоей стране реформы прошли, фышистский ты петух.
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Весь мир еле успокоил нациков. Потерпите. Разнылись тут.
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Я своими налогами оплачиваю безопастности этих евро-крыс от русских, с которыми они имеют многомиллиардные контракты! Когда вот это прекратиться?!?!
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а они что, в опасности? они знают об этом?
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"Вместе с этим Вайдеманн выразила надежду, что после выборов, которые в следующем году должны состояться и в Европе, процесс реформ в Украине ускорится."
Вот это трольнула, так трольнула.
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Нет, реформы занимают не много, а всё время - ибо для властей важен процесс, а не результат...
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интересно как пустота может занимать стока времени Реформи забирають в України дуже багато часу, - заступник голови представництва ЄС Вайдеманн - Цензор.НЕТ 6957
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тю...медленно? по 146 реформ в год... это медленно?
это.. невыносимо...они проносятся мимо нас... мы не успеваем их пересчитать
(как впрочем и наши деньги...не успел пересчитать - уже очередная реформа их съела)
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Если обезьяне дать неограниченное количество времени, то она не только "Войну и мир" напечатает на машинке, она ещё и реформы в Украине проведёт.
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Дам 10 гривен тому, кто в комментариях к этой теме встретит "Гыга" или "ВКЛ..."
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРеформы занимают у Украины слишком много времени, - замглавы представительства ЕС Вайдеманн
 
 
 
 
 
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