 Реформы занимают у Украины слишком много времени, - замглавы представительства ЕС Вайдеманн

Об этом заявила Анника Вайдеманн, заместитель главы Представительства Европейского Союза в Украине во время Х Национального экспертного форума в Одессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Соглашение об Ассоциации, которое уже вступило в силу, является наиболее амбициозным соглашением, которое мы когда-либо имели. Почему мы это делаем? Мы хотим, чтобы Украина продолжала свое развитие. У нас одни с вами ценности. Понятно, что Украина находится в центре Европы, и здесь мы говорим не только о ЕС, потому что Европа больше, чем Европейский Союз. Если мы сможем продолжить реализацию этих процессов, то это сможет изменить мир в целом. Хоть это и очень сложная задача. Реформы отнимают у вас слишком много времени ", - сказала Вайдеманн.

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Вместе с этим Вайдеманн выразила надежду, что после выборов, которые в следующем году должны состояться и в Европе, процесс реформ в Украине ускорится.

"Некоторые считают, что ЕС сейчас не очень хорошо выглядит, не всё у нас хорошо. Мы проводили опрос в 28 странах, и вы можете мне не поверить, но поддержка ЕС и членства в ЕС во всех странах выше, чем это было в 1993 году и за весь этот период она самая высокая. Это несмотря на Брексит и другие процессы ", - добавила она.