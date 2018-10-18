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 Общество, За рубежом
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Все про:Госдума (950) митинг (2265) Россия (70775) штраф (790)

 В РФ решили наказывать за "злоупотребление правом на митинг"

Нижняя палата российского парламента в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о штрафах за злоупотребление правом на проведение митингов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Медуза".

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В Кодекс об административных правонарушениях будет включена новая статья — 20.23, предусматривающая ответственность "за подачу уведомления о проведении публичного мероприятия без цели его проведения, несоблюдение требования об уведомлении органа власти об отказе от проведения публичного мероприятия или за несоблюдение сроков подачи такого уведомления".

Штрафы для физических лиц по новой статье КоАП "Злоупотребление правом на проведение публичного мероприятия" будет составлять от пяти до 25 тысяч рублей, для должностных — от десяти до 30 тысяч, для юридических — от 20 до 100 тысяч рублей.

Источник: https://censor.net.ua/n3092099
 
   
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??? В РФ решили наказывать за "злоупотребление правом на митинг" - Цензор.НЕТ 7721
За распитие митингов в неположенных местах - штраф!
За митинги за рулем - штраф и лишение прав!
В состоянии митинга, запрещается пользование метрополитеном!

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теперь россиянам остлся только петтинг
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Да запретите их вообще, че они там воду каламутят кучей условностей?
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Пусть установят годовой график, места проведения митингов и численность участников. А в остальное время пусть на кухне молча боярышник пьют
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А мыши кушали кактус,плакали но продолжали кушать🤣
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В РФ решили наказывать за "злоупотребление правом на митинг"
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Закон следует назвать "Злоупотребление правами, гарантированными Конституцией". С гядущим очередным 1937 годом, счастливые граждане КНДР (Калечная, Недоразвитая Держава Рашка)
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АААААААААААААААБЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!!111111адинадин
Я пацталом от самой формулы: ШТРАФ ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ!!!!!!!
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В РФ решили наказывать за "злоупотребление правом на митинг"

Как можно злоупотребить тем, чего нет?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ РФ решили наказывать за "злоупотребление правом на митинг"
 
 
 
 
 
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