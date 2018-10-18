 Цель России - фрагментация и ослабление Украины, - Климкин

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на Х Национальном экспертном форуме в Одессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Начиная с энергетики - Стокгольмский арбитраж, потом апелляция. С точки зрения духовной, это конечно, автокефалия. В Москве такого не ожидали и до сих пор не могут прийти в себя. Третье - это наши иски против России в международных судах, которые успешно продвигаются. А сейчас мы выиграли апелляцию по Лондонскому суду - известная "трешка Януковича". Я не буду вспоминать такие важные эмоциональные вещи, как победа в ПАСЕ. И если мы нарисуем всю эту картину, на самом деле получается, что Россия системно проиграла", - высказался Климкин.

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Это, по мнению министра, означает, что Россия будет готовить комплексный ответ.

"Будет ли в России попытка системного ответа? Безусловно. Каким он будет? Можно сколько угодно спекулировать на тему, кого бы Россия хотела привести к власти в результате выборов. Я категорически не согласен, что Россия верит в создание более пророссийской реальности в Украине. Я на 100% считаю, что целью России является фрагментация и ослабление Украины. Только этот вариант дает России в перспективе шанс и, если хотите, определенную гарантию управлять процессом, создавать проблемы и решать их так, как хочет Россия. Других вариантов нет", - сказал Климкин.

"Россия находится под давлением, причем не только под давлением политическим, но и под давлением имиджевым. Если вы посмотрите на отравление в Солсбери, высылку российских дипломатов, Нидерланды ... вся картина подводит к одному разговору, который я имел с министром одной из азиатских стран. Он говорит: "Сначала мы Россию немного боялись, все же военный потенциал, но сейчас начинаются улыбки". А с этим начинается совсем другое отношение", - добавил глава украинского МИД.