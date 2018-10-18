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 Политика Украины
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 Цель России - фрагментация и ослабление Украины, - Климкин

За последний год Россия фундаментально проиграла по всем направлениям.

 Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на Х Национальном экспертном форуме в Одессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Начиная с энергетики - Стокгольмский арбитраж, потом апелляция. С точки зрения духовной, это конечно, автокефалия. В Москве такого не ожидали и до сих пор не могут прийти в себя. Третье - это наши иски против России в международных судах, которые успешно продвигаются. А сейчас мы выиграли апелляцию по Лондонскому суду - известная "трешка Януковича". Я не буду вспоминать такие важные эмоциональные вещи, как победа в ПАСЕ. И если мы нарисуем всю эту картину, на самом деле получается, что Россия системно проиграла", - высказался Климкин.

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Это, по мнению министра, означает, что Россия будет готовить комплексный ответ.

"Будет ли в России попытка системного ответа? Безусловно. Каким он будет? Можно сколько угодно спекулировать на тему, кого бы Россия хотела привести к власти в результате выборов. Я категорически не согласен, что Россия верит в создание более пророссийской реальности в Украине. Я на 100% считаю, что целью России является фрагментация и ослабление Украины. Только этот вариант дает России в перспективе шанс и, если хотите, определенную гарантию управлять процессом, создавать проблемы и решать их так, как хочет Россия. Других вариантов нет", - сказал Климкин.

"Россия находится под давлением, причем не только под давлением политическим, но и под давлением имиджевым. Если вы посмотрите на отравление в Солсбери, высылку российских дипломатов, Нидерланды ... вся картина подводит к одному разговору, который я имел с министром одной из азиатских стран. Он говорит: "Сначала мы Россию немного боялись, все же военный потенциал, но сейчас начинаются улыбки". А с этим начинается совсем другое отношение", - добавил глава украинского МИД.

Источник: https://censor.net.ua/n3092098
 
   
 Топ комментарии
 
"Лучше иметь в Министрах иностранных дел "украиноговорящего и украиномыслящего" "этнического рзю из Курска", чем русскоязычного "Робина в капюшоне" из "ВнутриМКАДья", на "Цензоре"...
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.... и методы удержания у власти:"Бо Хуйло нападе!"
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Кому как не этническому рзя из Курска это знать Цель России - фрагментация и ослабление Украины, - Климкин - Цензор.НЕТ 5896
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"Лучше иметь в Министрах иностранных дел "украиноговорящего и украиномыслящего" "этнического рзю из Курска", чем русскоязычного "Робина в капюшоне" из "ВнутриМКАДья", на "Цензоре"...
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О! Пожаловал славный кацапский офицер из славной кацапской Сибири, доживающий свой век дворником на конюшне крыжопольского нотариального округа. Пришел земляка поддержать? Маладца
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Такого министра у нас ещё не было. Чего стоит только это:"Я имел разговор с министром одной из азиатских стран." Высокие отношения!
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.... и методы удержания у власти:"Бо Хуйло нападе!"
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Эгегей, властьпредержащие олигархи Украины! Может пора закончить обворовывать Украину и её народ?! Пора бы и укреплять Украину, её Гривню и её Граждан!!! Вот тогда то Кацапстан действительно проиграет! Тогда и восстановить и объединить Украину, вернуть ей части оторванные лукавой гебнявой силой кремлядей получится!!!
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Пусть доллар вернут в соотношение 2.5 к гривне,а то фрагментация и всякие заумности,свои тоже не без Греха?
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Изначально 1$ = 1,8 Грн, я уж молчу по 60 копеек за доллар... И хорошо бы не за счёт падения доллара, а укрепления гривни! Рашку давят санкциями, так почему же тогда гривня просела с 4 рубасов за грн до 2 рупий за гривню (с 13 по18гг)??!!! Мета Росії - фрагментація й ослаблення України, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4046
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"Россия находится под давлением, причем не только под давлением политическим, но и под давлением имиджевым. Источник: https://censor.net.ua/n3092098
А уж какое там на России внутреннее давление... Давятся-давятся - никак не удавятся! Аж глаза повыпучивали. Напомнило:
В общественном туалете сидят в соседних кабинках двое с запорами, давятся и стонут поочерёдно от натуги:
- У-у-у-у-у-у...
- У-у-у-у-у-у...
- У-у-у-у-у-у...
- Бульк! - раздаётся вдруг у одного в кабинке...
- Счастли-и-и-ивчик! - натужно завидует сосед.
- Дура-а-а-ак! Это часы-ы-ы-ы-ы... Бриге-е-е-е-ет! - также сдавленно отвечает визави.

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І головним знаряддям послаблення та фрагментації України є російська мова!
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Вот никак нельзя человека с фамилией Климкин делать главой МИД Украины...
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А с фамилией Пылюкин (від "порох"(укр.) - "пыль"(рус.)) - херантом! И не дай боже ТыМошенко!!! Бо ж на деле Григян-Телегина!
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Я Климкину тайну открою , мечта Украины то же самое сделать с Мордором .Эта раковая опухоль планеты будет всегда пускать свои метастазы везде на планете и мешать нормальным людям жить. По тому их в обязательном порядке надо локализовать и обнести забором , за которым они нормально смогут жрать друг друга.
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Есть в Украине чиновники, которые денно и нощно трудятся на Украину. Павел Климкин один из них. Я рад что в Украине есть такие люди.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦель России - фрагментация и ослабление Украины, - Климкин
 
 
 
 
 
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