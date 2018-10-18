 "Мы как жертва агрессии, как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут", - Путин о ядерной войне

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"У нас нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара. Наша концепция - это ответ на встречный удар", - заявил он, выступая на Валдайском форуме в Сочи.
Российский лидер подчеркнул, что это значит, что Россия готова и будет применять ядерное оружие "только тогда, когда удостоверимся в том, что кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар по России".
Как пояснил Владимир Путин, суть ядерной доктрины России - "ответно-встречного удара" - в том, что "агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен".
"А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут", - сказал Путин, вызвав смех в зале. "Потому что они даже раскаяться не успеют", - добавил он.
Слышшшь лошара! Не ты ли говорил - я настаиваю на ограниченном применении ядерного оружия....
Вспомнил???? хлЕБАЛО закрой, твои дуримары и так припудренные уже тобой...
Российские правители "с опаской относятся к несанкционированным инициативам, видят угрозу в новых технологиях, не строят далеко идущих планов, не имеют образа будущего". Эксперты Агоры перечисляют тревожные симптомы и ставят свой диагноз власти - неофобия - "боязнь новизны, которая в крайней патологической форме представляет собой иррациональный и неконтролируемый страх перед новым".
Авторы доклада рассматривают две сферы, в которых власти сопротивляются позитивным переменам. Это интернет и связь, а также медицина и биотехнологии. Третья часть доклада посвящена сфере слежки и контроля, в которой, напротив, наблюдается активное внедрение прогрессивных технологий.
А теперь ..и да и нет. Основная задача - приостановить развитие(любой ценой!) надо поломать климат(сделаем), надо крупные ДТП(вы в шоке если узнаете их рост!) сделаем, надо аварии в космосе(сделаем). Теперь очередь за ДРУГИМ на высоких каблуках - он должен развязать войну между нами. Чтобы мы побольше убивали друг друга!!!! Вот задача этого плешивого урода.
(срусская народная примета)
Старенького Герца,
Он прочтёт ей (дедушке с бабушкиными... иичками) модный,
Очень популярный
В нашей синагоге отходняк.," © ®
заболеть...
...
Как-то так.
Неужели какцапы настолько дурные,что не понимают куда этот дурачек их затягивает...
какцапы настолько дурные,что не понимают даже когда Хуйло им вынимает...
Ну, если и эти слова еще не напугали окружение Путина и ватников,у которых есть хоть капля ума...
...
Вы так говорите, как будто это что-то плохое
(Ещё не хватало, чтобы при казни маньяка кто-то пострадал...)
Главное, чтоб все остальные не обосрались от этих понтов, а нормально агрессору ответили.
Типа: попробуй примени ЯО и твоя москва просто перестанет существовать со всем паскудным московским населением, где по закону Дарвина собралась вся нечисть из России.
- Посвяти же меня в них, Вова.
- Весь мир - В РАДИОАКТИВНЫЙ ПЕПЕЛ! И потом - как мученики в рай!
- Больной ублюдок...
MEMENTO MORI
(Помни о смерти)
Любой в этом мире - всего лишь прохожий,
Не важно, кто старше, а кто помоложе -
Уходим мы все, краток срок человечий…
Но есть позитив: хутин - тоже не вечен!
Антихрист, который, ни мало ни много,
Дерзнул возомнить себя Господом Богом,
Решив, что имеет он право господне
Учить нас, как жить в Украине сегодня.
И мы - лишь разминка! Похоже, он жаждет
Весь мир на колени поставить однажды!
Но зря он лелеет безумные планы;
Его, как и всех предыдущих тиранов,
Такой же бесславный конец ожидает,
Возмездия ангел уж в небе витает
С мечом над больною его головою.
Придётся уроду смириться с судьбою!
Его не спасут ни военные силы,
Ни денег мешки, ни молитвы Кирилла
(Ханжи, что, воссев патриархом на троне,
Служить успевает Христу и Мамоне).
Убийце не долго осталось, поверьте,
В кремлёвских стенах укрываться от смерти!
Готовь по нему панихиду, Кирюша,
Чтоб в ад проводить его грешную душу,
Где с ней уж давно ждут обещанной встречи
И гитлер, и сталин, и прочая нечисть,
И где, без сомненья, окажутся скоро
Все те, кто покрыл себя вечным позором…
Живи, Украина! За Волю святую
Сыны твои бьются и жизнью рискуют.
А кто не вернулся из смертного боя -
В Небесной обители! СЛАВА ГЕРОЯМ!!!
Татьяна из Киева, 2014.