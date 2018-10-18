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Все про:Путин (24293) Россия (70775) ядерное оружие (568)

 "Мы как жертва агрессии, как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут", - Путин о ядерной войне

Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что Россия готова применить ядерное оружие только после того, как убедится, что потенциальный враг наносит по ней удар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Смотрите: Снимки израильского спутника зафиксировали активное строительство и модернизацию ядерных бункеров в Калининградской области. ФОТО

"У нас нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара. Наша концепция - это ответ на встречный удар", - заявил он, выступая на Валдайском форуме в Сочи.

Российский лидер подчеркнул, что это значит, что Россия готова и будет применять ядерное оружие "только тогда, когда удостоверимся в том, что кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар по России".

Как пояснил Владимир Путин, суть ядерной доктрины России - "ответно-встречного удара" - в том, что "агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен".

"А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут", - сказал Путин, вызвав смех в зале. "Потому что они даже раскаяться не успеют", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3092097
 
 
 Топ комментарии
 
Я же говорил, что это не человек, это самый настоящий черт !!!
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Ви праві. Хуйлу погіршало. Він зовсім херовий.
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"Явилась душа в Рай. Святой Пётр ведёт по Раю. Смотрит "новопреставленный" - под деревом сидят мусульмане, с "гуриями" в обнимку, шербет пьют... Дальше - буддисты в нирване... Дальше - христиане Бога славят... Отдельно, на поляне, сидят "Свидетели Иеговы", думая, что они здесь единственные... А отдельно - высокая, многометровой высоты, отгородка... Спрашивает: "А что там?"... Святой Пётр отвечает: " А там - "Свидетели Путина"... Гундяй сказал, что остальные в Раю - "неканоничны"...
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Оооооо как поперло......! Это специалист по заднему входу в рай??? Типа ПУТЕводитель кратчайшего пути????
Слышшшь лошара! Не ты ли говорил - я настаиваю на ограниченном применении ядерного оружия....
Вспомнил???? хлЕБАЛО закрой, твои дуримары и так припудренные уже тобой...
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Надо правильно понимать какую роль играет этот придурок.....
Российские правители "с опаской относятся к несанкционированным инициативам, видят угрозу в новых технологиях, не строят далеко идущих планов, не имеют образа будущего". Эксперты Агоры перечисляют тревожные симптомы и ставят свой диагноз власти - неофобия - "боязнь новизны, которая в крайней патологической форме представляет собой иррациональный и неконтролируемый страх перед новым".
Авторы доклада рассматривают две сферы, в которых власти сопротивляются позитивным переменам. Это интернет и связь, а также медицина и биотехнологии. Третья часть доклада посвящена сфере слежки и контроля, в которой, напротив, наблюдается активное внедрение прогрессивных технологий.
А теперь ..и да и нет. Основная задача - приостановить развитие(любой ценой!) надо поломать климат(сделаем), надо крупные ДТП(вы в шоке если узнаете их рост!) сделаем, надо аварии в космосе(сделаем). Теперь очередь за ДРУГИМ на высоких каблуках - он должен развязать войну между нами. Чтобы мы побольше убивали друг друга!!!! Вот задача этого плешивого урода.
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Погано,що у нас немає ядерної зброї.
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Походу санитары вышли на перекур. "Мы как жертва агрессии, как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут", - Путин о ядерной войне - Цензор.НЕТ 8892
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а что ты ожидал от ублюдка.... эта плешивая тварь рассуждает о рае.... как проститутка о девственности
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Столько рек крови пролил, стольким людям испортил жизнь, а ещё о Рае мечтает пaдла
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"Ежели на небосклоне выросли большие-пребольшие грибы - знать, будет долгая-предолгая зима"
(срусская народная примета)
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Никаких грибов не будет . У этого ублюдка наверняка всё бабло на Западе . А насчёт долгой и холодной зимы , - так она для паРаши только началась . "Ми як жертва агресії, як мученики потрапимо в рай, а вони просто здохнуть", - Путін про ядерну війну - Цензор.НЕТ 4959
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трындит он. давно уже в рашинской доктрине есть превентивный ядерный удар. года с 2005-2006, а может и раньше.
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А Хуйло и не собирается каяться... сдохнет пёс без покаяния, собственной уриной обоссаный и жиденькими фекалиями обдристаный!
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Чтоб ельцин горел в аду на медленном огне, подпустив этого лилипута неоткуда к власти
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врешь собака, что нет у вас концепции нанесения ядерного удара первыми. в фильме про крым, ты мразь, само сказало что ты готов был применить ЯО
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Позовите психиатра! И незабудьте мед-брата. Больной нуждается в госпитализации.
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"Ну-ка, позовите Герца,
Старенького Герца,
Он прочтёт ей (дедушке с бабушкиными... иичками) модный,
Очень популярный
В нашей синагоге отходняк.," © ®
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Ой рассмешило ...уйло так рассмешило! Хто ж тебя массового убийцу-душегуба и вурдалака в Рай Божий пустит. Тебе в геенне огненной, рядом со сталиными да чикатиллами особо почетное место чертями приготовлено
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В раю зашибись-еще ни кто назад не возвращался.
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Мы пуйла так и до кащенко доведем))) совсем уже плох...
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В России хотят упростить получение гражданства украинцами....итак уже сложнее триппером

заболеть...
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Путя, думаю о Творца на счёт тебя и твоей шоблы другие планы.
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Россия и без нападения внутри себя с дуется на Московию и колонии ,которые через Гражданскую войну станут свободными как есть Украина , со своей культурой,верой и языком.
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Бурятская автономная республика в составе КНР .
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Неужели какцапы настолько дурные,что не понимают куда этот дурачек их затягивает ? Я понимаю дурь и пропаганда.Но это же уже явный призыв на убой. А в таких случаях как правило дурь выветривается и самосохранение побеждает. Ни одна идея не может стоять выше собственной жизни. Каждый знает.
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Ця потвора коли буде конати то натисне кнопку, у нього вже давно такі обмовки по Фройду.
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кнопка есть и ракеты есть...Но, российские прапорщики давно уже провода продали на цветмет в ближайшем металоприемном пункте
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Но это же уже явный призыв на убой. А в таких случаях как правило дурь выветривается и самосохранение побеждает. Ни одна идея не может стоять выше собственной жизни.

...
"Ми як жертва агресії, як мученики потрапимо в рай, а вони просто здохнуть", - Путін про ядерну війну - Цензор.НЕТ 4593
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Учитывая, кто стоит за многими любителями убивать во имя Аллаха...
Как-то так.
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Видишь в чем прикол , китайцы тупо отказываются землю вместе с крепостными кацапами брать , а сами зачистить не могут , Штаты санкции введут и от своего рынка отрежут , вот Хуйлу и приходится так кацапам объяснять , что смерти бояться не надо , они сразу в рай . То есть кацапы могут жрать бояру , убивать соседей ,издеваться над детьми , НО если вовремя сдохнет то ему рай обеспечен.
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Игорь Хирскл

Неужели какцапы настолько дурные,что не понимают куда этот дурачек их затягивает...


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Игорь Хирскл Неужели какцапы настолько дурные,что не понимают...
какцапы настолько дурные,что не понимают даже когда Хуйло им вынимает...
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практически цитата какого-нибудь игиловца с поясом шахида
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хы...если учесть, что все дети российских чиновников живут в странах НАТО, то даже они понимают, что проиграет в этой войне россия.
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Ну, если и эти слова еще не напугали окружение Путина и ватников,у которых есть хоть капля ума, и они согласны "уйти в рай" вместе со всеми своими родственниками по капризу главаря "повоевать ЯО" - то больше с Рашей окружающим странам говорить не о чем.
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Иванков

Ну, если и эти слова еще не напугали окружение Путина и ватников,у которых есть хоть капля ума...

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скоро будет как ядерный скунс из кореи, вонять за еду. под нов год рашка получит много новогодних подарочков)))
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ну вот, во всю появляется Божье наказание, ещё чуть чуть и заберёт его санитары.
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"О, сколько нам открытий чудных готовит" нам этот идиот!
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Не стоит забывать, что янки строят в Европе систему ПРО. Ее цель - перехватить те оставшиеся российские ракеты, которые смогут взлететь после первого ядерного удара сотен американских боеголовок по нашим шахтам. Ставка делается на перехватчики «Иджис». Их возможности впечатляют. Для примера: в феврале 2008 года ракетой «Иджис», запущенной с борта крейсера «Лейк Эри», был поражен спутник, двигавшийся со скоростью более 7,5 км/сек по околоземной орбите. А эта скорость выше скорости боеголовки любой МБР. Вот и считайте, если модернизация американской глубокоэшелонированной ПРО в Европе пойдет нынешними темпами, то через некоторое время более 400 американских перехватчиков «Иджис» SM-3, способных поражать МБР и их боеголовки, будут иметь перед собой всего порядка 100 реально способных летать российских МБР. Не забудьте при этом об огромном американском потенциале первого обезоруживающего удара, который заключается, прежде всего, в нескольких тысячах крылатых ракет морского базирования, способных скрытно приблизиться к целям в глубине атакуемой страны. Число этих крылатых ракет не ограничено никакими международными договорами. Такая конфигурация позволит Америке в случае войны вообще не опасаться ответного удара российских СЯС, и делать то, что они любят больше всего - безнаказанно расстреливать жертву.
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и делать то, что они любят больше всего - безнаказанно расстреливать жертву.

...
Вы так говорите, как будто это что-то плохое
(Ещё не хватало, чтобы при казни маньяка кто-то пострадал...)
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Это правильные речи. Они значительно ускорят принятие некоторых решений как раз к НГ. Это будет хороший подарок населению залесья.
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Надо Хуйлу коньячка отведать. Нашего фирменного:

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На самом деле все довольно просто , Хуйло конкретно паникует перед санкциями из ада . Он же понимает , что элите не нужен царь из за которого они потеряют все , что нажито не посильным трудом . По тому ему скоро трендец , ну там инфаркт или инсульт и место рядом с лысым теской . По тому чувак конкретно параноит и начинает загонять всякую хрень от которой у нормального человека волосы дыбом встают.
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Засцяло ЧМО - раньше погрожувало перетворить всіх на "ядєрний пєппєл" без всяких умов. "Ми як жертва агресії, як мученики потрапимо в рай, а вони просто здохнуть", - Путін про ядерну війну - Цензор.НЕТ 4783
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....его слова не туфта , его ЗАПАД уже испугался , а кто еще не понял : то росии терять НЕ....Й !!! он (пуйло ) ПРИНЕС в ЖЕРТВУ очень много своего народа, УКРАИНСКОГО , сирийского и по всему МИРУ ((((( он - САТАНА !!! это очевидно ((((( и шутки его (как нам кажется и хочется верить , что это шутки ) а ЭТО не шутки -это его МЕСЕДЖ миру , увы ((((( читал когдато НОСТРАДАМУСА он упоминал о сатане из северной страны , но в НУЛЕВЫХ я не мог тогда в нем(пуйле) это рассмотреть !!! пуйло прекрасно ЭТО понимает , что МИР его боится ((((
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Цензор, нафиг ты здесь цитируешь и пиаришь какого-то пидора из паРаши?
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так вещают руководители агрессивных сект, зазывая своих адептов к самосожжению, с якобы последующим попаданием в рай....при это сами-то руководители самосжигаться вовсе не собираются....у них всегда готовы пути отступления в свой личный маленький, но вполне земной рай. "Ми як жертва агресії, як мученики потрапимо в рай, а вони просто здохнуть", - Путін про ядерну війну - Цензор.НЕТ 7592
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Ні, чувак, до раю тобі уже дорога заказана. Так само, як і на Афон. А от у Пеклі зачекалися. Тож сильно не барися, бо тоді пекло саме тебе скоро знайде і накриє весь тобою створений Мордор з усіма вато-рабами і вато-роботами.
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он сначала на своих крепостных испытает кто куда попадет с провокационной целью а потом по стране где нет детей этих сумашедших
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А нам потім ще й приймати із зони іррадіації біженців, хто виживе?...

"Ми як жертва агресії, як мученики потрапимо в рай, а вони просто здохнуть", - Путін про ядерну війну - Цензор.НЕТ 4525
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Очень скоро Путин будет грозить ядерным оружием по любому поводу.
Главное, чтоб все остальные не обосрались от этих понтов, а нормально агрессору ответили.
Типа: попробуй примени ЯО и твоя москва просто перестанет существовать со всем паскудным московским населением, где по закону Дарвина собралась вся нечисть из России.
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Он готовит россиян к смерти ради его "скреп". Ему по возрасту осталось гораздо меньше прожитого, а все остальные жители земли должны быть готовы умереть за идею "русского мира". Тем более такие слова встречать смехом - не от большого ума и сообразительности.
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- Мои вкусы довольно специфичны, Алина. Ты не поймёшь.
- Посвяти же меня в них, Вова.
- Весь мир - В РАДИОАКТИВНЫЙ ПЕПЕЛ! И потом - как мученики в рай!
- Больной ублюдок...
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Ну, хуйло, сунься уже в рай и посмотри, пустят тебя туда или нет.
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нада же мну было так зевонуть)) переноса не заметил)) валдайский форум в сочи!!! и когда они только успели валдай в сочи перенести. нада будет глянуть, сибирские реки хоть не повернули в крым))).
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***
MEMENTO MORI
(Помни о смерти)
Любой в этом мире - всего лишь прохожий,
Не важно, кто старше, а кто помоложе -
Уходим мы все, краток срок человечий…
Но есть позитив: хутин - тоже не вечен!

Антихрист, который, ни мало ни много,
Дерзнул возомнить себя Господом Богом,
Решив, что имеет он право господне
Учить нас, как жить в Украине сегодня.

И мы - лишь разминка! Похоже, он жаждет
Весь мир на колени поставить однажды!
Но зря он лелеет безумные планы;
Его, как и всех предыдущих тиранов,

Такой же бесславный конец ожидает,
Возмездия ангел уж в небе витает
С мечом над больною его головою.
Придётся уроду смириться с судьбою!

Его не спасут ни военные силы,
Ни денег мешки, ни молитвы Кирилла
(Ханжи, что, воссев патриархом на троне,
Служить успевает Христу и Мамоне).

Убийце не долго осталось, поверьте,
В кремлёвских стенах укрываться от смерти!
Готовь по нему панихиду, Кирюша,
Чтоб в ад проводить его грешную душу,

Где с ней уж давно ждут обещанной встречи
И гитлер, и сталин, и прочая нечисть,
И где, без сомненья, окажутся скоро
Все те, кто покрыл себя вечным позором…

Живи, Украина! За Волю святую
Сыны твои бьются и жизнью рискуют.
А кто не вернулся из смертного боя -
В Небесной обители! СЛАВА ГЕРОЯМ!!!
Татьяна из Киева, 2014.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Мы как жертва агрессии, как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут", - Путин о ядерной войне
 
 
 
 
 
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