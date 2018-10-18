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 Политика Украины, Общество
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 Закон о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату подписан спикером Рады

Теперь на очереди – подпись Президента.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская" (№9208), который сегодня принял парламент. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Согласно данным на сайте парламента, спикер подписал этот закон и направил его на подпись президенту.

Напомним, сегодня, 18 октября, ВР приняла закон "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская" (№9208), внесенный президентом Украины. За данное решение проголосовали 237 народных депутатов.

Не голосовала в полном составе фракция "Оппозиционный блок", от фракции Радикальной партии "за" проголосовали всего три депутата, от группы "Видродження" – один, от группы "Воля народа" – шесть. Во время первого голосования парламент не набрал достаточного количества голосов – всего 216, но потом ВР приняла документ сразу в первом чтении и как закон.

Законом установлено, что Андреевская церковь, расположенная в Киеве на Андреевском спуске, 23 (которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения), как культовое сооружение, находящееся в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для свершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

Источник: https://censor.net.ua/n3092093
 
   
 Топ комментарии
 
это хорошо,а когда выселят московских саианистов из Лавр,по всей Украине?
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Игорей ищешь? Тебе на Мамбу, законтаченный
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Это полный провал внешней политики Путина. Цивилизованный мир вводит все новые и новые санкции, и будет их вводить до полного развала России. Русский мир гонят со всех стран. Украину наоборот все поддерживают. Украина все дальше и дальше отделяется от фашисткой Путинской России и возвращается в братский Европейский дом, в цивилизованный мир. Вместо Московской секты в Украину возвращается мать-церковь Вселенский патриархат
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Игорей ищешь? Тебе на Мамбу, законтаченный
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Скорость прохождения невиданная. К чему бы это? Закон о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату подписан спикером Рады - Цензор.НЕТ 6723
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Сегодня ещё и главкабан подпишет. Это ж не мораторий на вывоз древесины
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Так не своє ж, і жити ця гопкомпанія тут не збирається! Вже багато дечого за бугром наховали послідовники Юлі і Паші.
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это хорошо,а когда выселят московских саианистов из Лавр,по всей Украине?
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Томос еще не получил, а уже свой храм отдал. Умеет керувать Лексеич, ой как умеет.
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Ты можешь подтвердить свои слова про ОТДАЛИ ? Ты статью читалО или только заголовок ?
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Ти навіть не знаєш про різницю про володіння, власність та право користування? Чому ти такий нікчемний?)) кацап?
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А передайте мені, будь-ласка, Печерськю Лавру на потреби освоєння Всесвіту. Повірте, Всесвіт потребує цього вкладення.
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Будешь оттуда летать на метле на Альфа-Центавру?
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Это полный провал внешней политики Путина. Цивилизованный мир вводит все новые и новые санкции, и будет их вводить до полного развала России. Русский мир гонят со всех стран. Украину наоборот все поддерживают. Украина все дальше и дальше отделяется от фашисткой Путинской России и возвращается в братский Европейский дом, в цивилизованный мир. Вместо Московской секты в Украину возвращается мать-церковь Вселенский патриархат
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Чтоб ОБ постановление об отмене не внёс. И это гуд.
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Такой позорной РАДЫ в Украине ни когда не было. Депутаты постоянно нарушают самими же принятые законы. Парубий со справкой понятно.А остальные-кнопкодавство вошло в норму и всех это устраивает. Я атеист и церковные дела мне по барабану. Но когда кнопкодавят а спикер не имея права по закону сразу подписывает-это уже отстой, даже РЫГИ старались придерживаться законов.Что касается телеканалов вообще позор, вместо того что бы повторно переголосовать придумывают новое контрпостановление зная что не наберут 226 голосов.Хотя за первое постановление замечено и зафиксировано кнопкодавство. Парубий ведь за такое спикерство придется отвечать.
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В Писании сказано: "По делам их узнаете
их"...
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Крым - отдали... Донбасс - отдали... Андреевскую церковь отдали... Чтобы ещё отдать?...
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Ти навіть не знаєш про різницю про володіння, власність та право користування? Чому ти такий нікчемний?)) кацап?
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Вселенский патриарх Варфоломей I (патриарх Константинопольский) на великие церковные праздники сможет служить в Адреевской церкви в Украине. Украина становится центром православного мира!
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Раскольнику-пидарасу Гундяю и ëбнутому кремлевскому скрепоносному маньяку-педофилу Хуйлу остается только повеситься или прыгнуть с колокольни собора Василия Блаженного на Красной площади в Москве.
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Кацапи та хАхли-кацапські підстилки тут гавкають навіть не розібравшись, або вдаючи, що не розуміють різницю між власністю та правом користування.
Ця церква, шедевр українського барокко, як пам'ятник і надалі залишається державною власністю, але може використовуватися Вселенским Патріархом для богослужінь тоді, коли він буде знаходитись в Україні.
Це деже розумне та мудре рішення. Тепер ще потрібно, щоб держава згадала, що Лаври - це власність України, та відмінила Укази бамбаського Овоча про право користування Лаврами для розкольників самозваного сатанату КДБ-РПЦ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗакон о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату подписан спикером Рады
 
 
 
 
 
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