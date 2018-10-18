 Закон о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату подписан спикером Рады

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская" (№9208), который сегодня принял парламент. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Согласно данным на сайте парламента, спикер подписал этот закон и направил его на подпись президенту.

Напомним, сегодня, 18 октября, ВР приняла закон "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская" (№9208), внесенный президентом Украины. За данное решение проголосовали 237 народных депутатов.

Не голосовала в полном составе фракция "Оппозиционный блок", от фракции Радикальной партии "за" проголосовали всего три депутата, от группы "Видродження" – один, от группы "Воля народа" – шесть. Во время первого голосования парламент не набрал достаточного количества голосов – всего 216, но потом ВР приняла документ сразу в первом чтении и как закон.

Законом установлено, что Андреевская церковь, расположенная в Киеве на Андреевском спуске, 23 (которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения), как культовое сооружение, находящееся в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для свершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.