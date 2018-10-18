EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия, Общество
  4253  11
Материалы по теме:
Все про:война (3108) добровольцы (566) операция Объединенных сил (638) Гандзюк (63)

 "Это позор. Мы не будем защищать этих добровольцев", - начальник ГШ УДА Ильницкий о напавших на Гандзюк побратимах

Начальник Главного штаба УДА, бывший кадровый военный Сергей Ильницкий считает позорным поступком нападение на херсонского активиста Екатерину Гандзюк.

Об этом он заявил в интервью изданию "Новинарня", сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Прокуратура не торопится менять квалификацию в деле о нападении на Гандзюк, - адвокат Закревская

"Это позор для УДА. Это не поведение нормального человека, тем более против женщины-патриота. Мы не будем защищать этих добровольцев. Пусть у них даже и есть какие-то заслуги перед Украиной, но мы не будем поддерживать героя войны, если он недостойно ведет себя на мирной земле", - сказал Ильницкий.

По его словам, у УДА нет ответа, почему это произошло.

"Мы просим прощения за тех добровольцев, которые причастны к этому ужасному поступку, повторяю - это позор", - добавил он.

Напомним, 31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и является членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3092087
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Поняли Крымчане,что произошло на самом деле или нет? Многие вчера протрезвели?
 показать весь комментарий
 
 
После такого можете с ними делать все ято хотите.Мы народ закроем на это глаза.
 показать весь комментарий
 
 
Рабинович, ты ? Флаг смени "представитель народа".
 показать весь комментарий
 
 
"Это позор. Мы не будем защищать этих добровольцев", - начальник ГШ УДА Ильницкий о напавших на Гандзюк побратимах" - это не просто позор, а эти поддонки поставили крест на УДА, теперь надо долго отмываться, если это вообще возможно.
 показать весь комментарий
 
Из тех "добровольцев" я лично двух ментов в ФБ вычислил...
 показать весь комментарий
 
Танунах із за однієї особи спустити в унітаз всю УДА це якось дико , навіть вище рівня садомазо . Але коли дані гарантом обіцянки путєну , то треба. А де ти гнидо було в 14 році ?
 показать весь комментарий
 
Что-то поспешные выводы делаются о добровольцах, не к добру это.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Это позор. Мы не будем защищать этих добровольцев", - начальник ГШ УДА Ильницкий о напавших на Гандзюк побратимах
 
 
 
 
 
 вверх