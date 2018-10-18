 Нельзя полагаться на правдивость расследования Россией теракта в оккупированной Керчи, - Климкин

Об этом на X Национальном Экспертном Форуме в Одессе заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
"Именно оккупационная власть отвечает за все. В том числе, за безопасность. Эта история коснулась каждого сердца. Она не только политическая, но и человеческая история для всех нас. Поэтому нужно реально оказывать давление на оккупационную власть, чтобы больше таких ужасных вещей не происходило", - заявил он.
Также глава МИД Украины уверен, что необходимо независимое расследование трагедии в Керчи.
"Давайте подождём. Я не могу спекулировать сейчас. Родственникам и друзьям погибших очень сложно. Поэтому для начала нужно дождаться результатов. Естественно, в плане России никогда нельзя полагаться на то, что они там в конце концов "накопают". Версия, которую мы услышим, будет ли она настоящей или сфабрикованной ФСБ, посмотрим. Но для начала результат, а потом будем комментировать", - сказал он.
Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погиб 21 человек, ранены - 44. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи Владислав Росляков, он покончил с собой.
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.
https://www.youtube.com/watch?v=heKBn55yrGM
Italy's Deputy Prime Minister and Interior Minister Matteo Salvini has extended his condolences
Secretary General of the Council of Europe Thorbjorn Jagland "has extended his condolences to all close to the victims of the killing in Crimea today,"
Estonian Prime Minister Juri Ratas has also expressed condolences to the families and friends of victims of the college shooting in the Crimean city of Kerch.
Finland's Foreign Ministry has released a statement expressing "our deepest condolences to the families of victims of today's horrible tragedy in Kerch."
The Foreign Ministry of Thailand said they "regret the deaths and sympathize with the families of the victims"
Честность трупа зависит от правильно применённых "методов психического дознания".))