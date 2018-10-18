 Бывший сотрудник полиции охраны задержан на Киевщине при продаже боеприпасов, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что бывший полицейский наладил механизм сбыта боеприпасов к стрелковому огнестрельному оружию представителям криминальных кругов.
По предварительной информации, средства поражения злоумышленник получал из района проведения операции Объединенных сил. Для продажи "товара" мужчина привлек посредника - ранее судимого за совершение уголовных преступлений жителя Васильковского района.
Правоохранители задержали обоих фигурантов дела на одной из улиц райцентра после реализации 1100 патронов. Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу.
Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжается следствие для привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к незаконной деятельности.
А трассирующие пули, это самые настоящие "убийцы стволов".
Зачем такое д-мо покупать?