 Бывший сотрудник полиции охраны задержан на Киевщине при продаже боеприпасов, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что бывший полицейский наладил механизм сбыта боеприпасов к стрелковому огнестрельному оружию представителям криминальных кругов.

По предварительной информации, средства поражения злоумышленник получал из района проведения операции Объединенных сил. Для продажи "товара" мужчина привлек посредника - ранее судимого за совершение уголовных преступлений жителя Васильковского района.

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Правоохранители задержали обоих фигурантов дела на одной из улиц райцентра после реализации 1100 патронов. Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу.

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Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжается следствие для привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к незаконной деятельности.