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 Бывший сотрудник полиции охраны задержан на Киевщине при продаже боеприпасов, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшего инспектора Управления полиции охраны Киевской области на незаконной продаже военных средств поражения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Бывший сотрудник полиции охраны задержан на Киевщине при продаже боеприпасов, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что бывший полицейский наладил механизм сбыта боеприпасов к стрелковому огнестрельному оружию представителям криминальных кругов.

По предварительной информации, средства поражения злоумышленник получал из района проведения операции Объединенных сил. Для продажи "товара" мужчина привлек посредника - ранее судимого за совершение уголовных преступлений жителя Васильковского района.

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Бывший сотрудник полиции охраны задержан на Киевщине при продаже боеприпасов, - СБУ 02

Правоохранители задержали обоих фигурантов дела на одной из улиц райцентра после реализации 1100 патронов. Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу.

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Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжается следствие для привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к незаконной деятельности.

Источник: https://censor.net.ua/n3092084
 
   
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При желании отследить партию из какого склада и когда были выданы эти боеприпасы. Хотя... Що то мне подсказывает, что они из тех которые "сгорели" на складах...
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Судя по зеленому носику пули, она трассирующая.
А трассирующие пули, это самые настоящие "убийцы стволов".
Зачем такое д-мо покупать?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБывший сотрудник полиции охраны задержан на Киевщине при продаже боеприпасов, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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