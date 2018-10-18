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 Экономика, Общество
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Все про:проверка (577) субсидия (418) Министерство социальной политики (595)

 В Минсоцполитики хотят ввести выборочные проверки тех, кто претендует на помощь от государства

По их результатам будут формировать "серые" списки потенциальных мошенников

Министерство социальной политики Украины хочет ввести избирательные проверки получателей социальной помощи. Об этом сообщил глава директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталий Музыченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы видим необходимость введения избирательных проверок, которые будут основаны на рискоориентированных подходах", – заявил чиновник.

По его словам, по результатам проверок будут формироваться "серые" и "белые" списки получателей помощи. "Они дадут возможность более досконально подойти к проверке тех, кто потенциально может предоставлять недостоверную информацию и с меньшей тщательностью проверять или вообще не проверять те домохозяйства, которые получают социальные пособия и вошли в "белый" список", – отметил Музыченко.

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По его словам, такая инициатива может быть воплощена в практику Минсоцполитики в ближайшее время.

При этом он добавил, что совершенный контроль каждого домохозяйства, которое претендует на получение субсидии, невозможен, поскольку бюджет Минсоцполитики не сможет удерживать огромную "армию" социальных инспекторов.

Кроме того, Музыченко сообщил, что министерство при поддержке Всемирного банка ввело "горячую линию" по вопросам нарушений при предоставлении субсидий, социальной помощи и соцуслуг.

Данная линия начала работать с начала октября по бесплатному телефону 0 800 50 2757. линия будет работать с 9:00 до 18:00 в рабочие дни без обеденного перерыва.

По этой "горячей линии" можно сообщить о фактах нарушений, коррупции и незаконном предоставлении соцпомощи со стороны должностных лиц, ответственных за ее назначение, а также о случаях незаконного получения такой поддержки со стороны граждан.

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Источник: https://censor.net.ua/n3092082
 
 
 Топ комментарии
 
А деньги выделенные на компенсацию аренды жилья для депутатов которые имеют собственное жилье в Киеве уже вернули или простили?
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Просто бесите уже...Совсем Реву обожрали!!!
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КАкие выборочные?? ВСех проверяйте, до единого. получатели субсидий - тайные Корейки.
Они под матрацами и в чулках хранят целые состояния, а субсидиями нагло ходят подорвать ришучесть рыхорм родной влады! Спинити потужну ходу. В Минсоцполитики хотят ввести выборочные проверки тех, кто претендует на помощь от государства - Цензор.НЕТ 181
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Прям в минсоцполитике не знают о липовых "ветеранах ВОВ", которых пруд пруди, а во время войны они бегали под стол пешком или еще не родились? Отмывают суки деньги на липовых ветеранах и еще "проверки" липовые хотят устраивать.
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Я помню охамевшая дочка кучмы ,ерничая ехидно спрашивала - полагается ли ей помощь за рождение ребенка. И это при том,что ее папаня всю Украину ограбил.
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Така ж, як нардепи-мільярдери, які отримують "помощь" як безквартирні.
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Просто бесите уже...Совсем Реву обожрали!!!
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КАкие выборочные?? ВСех проверяйте, до единого. получатели субсидий - тайные Корейки.
Они под матрацами и в чулках хранят целые состояния, а субсидиями нагло ходят подорвать ришучесть рыхорм родной влады! Спинити потужну ходу. В Минсоцполитики хотят ввести выборочные проверки тех, кто претендует на помощь от государства - Цензор.НЕТ 181
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Соевые упыри будут у людей по холодильникам шарить?
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Музычнко та еще мразюко даю наводку село Козино хатка Пеци Порошенко куда его вносить в черный список белый или пушистый...эта "редиска" Музыченко мне четыре раза инвалиду ответило стилем пошел на..уй..а вопросы были юридически обоснованные например- как быть вытираю 5 точку незаконный еврейским Постановлением КМУ 28 апреля 2018 года и куда девать Постанову Рады про то что мы обязаны платить не более 15% от совокупного своего дохода, а если отказали субсидиях то запрещено отрезать людям коммунальные услуги.. а эти "социопаты" мне отказали в субсидиях... тот еще сволота желаю ему многих "радостей" ему и его родным и особенно деткам его.. тварь без совести и богобоязни..
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А деньги выделенные на компенсацию аренды жилья для депутатов которые имеют собственное жилье в Киеве уже вернули или простили?
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еще и добавили типа в прошлый раз олигарзам долларовым миллионерам слабо как то сосчитали маловато вроде как на 2019 они сумму компенсации увеличили на 80% от 2018 года... так что все впэрде "реформы" кипятком у ксомос летят...
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это они про депутатов получающих компенсации за съем жилья????
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этих не проверяют..
это касется только челяди.
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Даю наводку: начинать проверки надо с "неуёмных труженников" на Грушевского и Банковой.
Им всё время что-то компенсируют и что-то дотируют.
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Одобряю! Давно пора, получать субсидии должны только неимущие люди.
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Граждан призывают доносить на соседа, что-то мне это напомнило, не припомню только что. Напомните мне, пан министр, будьте так любезны.
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Вполне напоминает Америку, например, здесь граждане считают своим долгом доносить на соседей и знакомых, которые нарушают закон и воруют у государства, т.е. у них самих, у налогоплательщиков.
Все депутаты, получающие субсидии и льготы, будучи при этом долларовыми мультимиллионерами и миллиардерами, должны также получить по п.зде мешалкой. Граждане, свідомі громадяни, доносите на подлецов, требуйте наказания, не спускайте никому!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ Минсоцполитики хотят ввести выборочные проверки тех, кто претендует на помощь от государства
 
 
 
 
 
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