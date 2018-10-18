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 Из Черногории экстрадировали украинку, разыскиваемую НАБУ за махинации на 1,6 млрд гривен, - ГПУ

Завершена процедура экстрадиции из Черногории в Украину гражданки Украины, которая разыскивалась Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) за совершение в составе преступной организации фиктивного предпринимательства и легализации доходов, полученных преступным путем на общую сумму более 1,6 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обнародованном на сайте Генпрокуратуры Украины в четверг сообщении по материалам Департамента международно-правового сотрудничества.

"Благодаря совместным усилиям ГПУ и НАБУ Министерством юстиции Черногории в сентябре 2018г принято решение о выдаче указанного лица в Украину. 18 октября 2018г указанная гражданка принята украинскими правоохранителями и передана детективам Национального антикоррупционного бюро Украины", - сказано в сообщении.

В информации не приводится имя и фамилия экстрадированной гражданки Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3092079
 
 
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Лучшую банкиршу Вселенной и окрестностей Лерку? Из Черногории экстрадировали украинку, разыскиваемую НАБУ за махинации на 1,6 млрд гривен, - ГПУ - Цензор.НЕТ 6277
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Прилет.

Суд.

2 месяца в сизо.

Опять суд.

Нету состава преступления.
Свободна.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз Черногории экстрадировали украинку, разыскиваемую НАБУ за махинации на 1,6 млрд гривен, - ГПУ
 
 
 
 
 
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