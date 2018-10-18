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 "Эффект выжженной земли": Bloomberg рассказал о новых санкциях, которые США готовят против России

Конгресс США готовится ввести ограничения для российских государственных банков. Тогда они не смогут вести дела с финансовыми организациями за границей.

Конгресс США рассматривает расширение американских санкций против России. Предлагается ввести ограничение для крупных российских государственных банков. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

"Это будет большой удар для глобальной энергетической торговой системы. Похоже на случай с "Русалом", но в разы хуже", – говорит президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко, комментируя возможное одновременное введение санкций против всех российских государственных кредиторов.

Читайте на Цензор.НЕТ: США готовят санкции против российских компаний в Сирии, - "NBC News"

По его словам, нанести удар по банкам, которые доминируют в российском финансовом секторе и тесно сотрудничают с энергетическими экспортерами страны, будет равноценно "тактике выжженной земли" для дипломатии. Конгресс может принять законопроект о новых санкциях в ближайшие недели. До среднесрочных выборов в США, которые пройдут 6 ноября, этого ждать не стоит. Но желание усилить давление на Москву распространено в обеих партиях. Законопроект, который рассматривают американские конгрессмены, предусматривает наложение широких ограничений на транзакции некоторых или абсолютно всех государственных банков РФ включительно со "Сбербанком" и "ВТБ".

"Если это произойдет, ни одна финансовая организация за пределами России не будет вести дела с таким банком", – пояснил партнер юридической фирмы Debevoise & Plimpton Алан Карташкин.

Родзянко уверен, что вряд ли новый американский удар охватит все государственные банки.

"Это может быть менее значительный банк, который выберут для того, чтобы он послужил примером", – допустил он.

Также на Цензор.НЕТ: Совет глав МИД стран ЕС намерен утвердить план новых санкций против РФ‍, - МИД Великобритании

Российские государственные банки контролируют 60% финансового сектора страны. Через них проходит большинство сделок, связанных с экспортом российской нефти и газа. Эта тенденция лишь усилилась после того, как в 2014 году против "Роснефть" и "Газпром" были введены более ограниченные санкции.

Экспортеры могут попытаться перевести свой бизнес на услуги других российских банков, которые не будут под санкциями, или обратиться за помощью к иностранным финансовым учреждениям.

"Но это создаст огромные трудности. Это будет крупное обязательство", – сказал аналитик Fitch Александр Данилов.

Издание также напоминает, что в придачу Сенат предлагает также запретить инвесторам покупать ценные бумаги российского правительства. Это тоже станет серьезным ударом для Кремля.

"Преследование российского суверенного долга из той категории шагов, которые достаточно жесткие, чтобы причинить боль, но не настолько жесткие, чтобы ударить прямо в лицо", – сказал бывший чиновник Госдепартамента по вопросам санкций Дэн Фрид.

Источник: https://censor.net.ua/n3092075
 
   
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swift нужен для лёгкого вывода бабла из раиськи федераськи
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лучше бы эффект выжженной рассии в полном смысле
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Недавно в разговоре один немец сокрушался, что Евросоюз дал денег Греции порядка 100 млрд, а эффекта - ноль. Говорит, лучше бы мы эти деньги Украине дали. Я ему: Если бы вы дали Украине 100 млрд, мы бы принесли вам ключи от Москвы на бархатной подушечке )))
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а немцу не нужны ключи, ему нужно бабло от Кацапстана
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не просто так называемой нароиси-изгойки 404, а вместе с русней.
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"Преследование российского суверенного долга из той категории шагов, которые достаточно жесткие, чтобы причинить боль, но не настолько жесткие, чтобы ударить прямо в лицо"

А ситуация именно такая, что нужно бить в морду. Примерно как в случае с гопником.
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Представляю, как посыпется ржубль)))
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у мироедов раши сотни запасных ходов. Пострадет вата и будут снова ныть про злой запад. "Эффект выжженной земли": Bloomberg рассказал о новых санкциях, которые США готовят против России - Цензор.НЕТ 8822
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Украина одобряет действия наших американских братьев. Навеки с Америкой
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да тут и без создания кумиров ясно, насколько американцы - действительно великая нация
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Ну с Богом. Даже Господь глядя сейчас на территорию рашистов и обитающих там абригенов блевать с неба хочет уже....
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Хе-хе-хе. "Эффект выжженной земли": Bloomberg рассказал о новых санкциях, которые США готовят против России - Цензор.НЕТ 886 Это еще до ядреных не дошло, только полезные пока.

Санкции разорили один из крупнейших hi-tech проектов России 18.10.2018 13:05:23

Один из крупнейших проектов по развитию высоких технологий в России, инициированный правительством и Советом Безопасности, провалился из-за американский санкций. Завод по производству микрочипов "Ангстрем-Т", принадлежащий бывшему министру связи Леониду Рейману и получивший госфинансирование на 1 млрд долларов, близок к банкротству.
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/sankcii-razorili-odin-iz-krupneyshikh-hi-tech-proektov-rossii-1027629159
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В Америке политики шахматисты,а в россии только яблОки давить бульдозером....парадокс,но здравых людей планеты не может не радовать данный факт.
Слава Украине!Дзякуй, Америка! И как всегда светлая память старичку нашему Маккейнушке...
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Выжечь и солью посыпать ! Мир должен убрать угрозу.
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Их пердаки нужно срочно переключить с православия, на банковскую систему, для равномерности звука.
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Штаты объединили тезис ленина и ипатовский метод .
Ипать , ипать и ещё раз ипать .
Надо срочно инвестировать деньги в попкорновую индустрию .
Барыши будут значительные .)))
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Там ДурДума прийняла заяву, що Україна плацдарм проти паРаші.

Потрібно біля хутора Михайловський наставити Томагавків купу.
Отоді будуть пукінські пЄрдаки
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"Эффект выжженной земли" хорошо звучит.
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Санкции против украинского ворья больше принесли бы пользы простым украинцам.

вопрос- почему американцы этого не делают?
ответ- рошен и ко. сразу сдаст Украину путину
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хороший повод вовану отказаться от доллара, всегда можно расплатиться шкурками аленей
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Отлично! Украина поддерживает! Предлагаю начать выжигать с Воронежа! )))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Эффект выжженной земли": Bloomberg рассказал о новых санкциях, которые США готовят против России
 
 
 
 
 
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