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Все про:слухи (30) радар (40) патрульная полиция (1180) Билошицкий (7) TruCam (1)

 В полиции развеяли 4 мифа про радары TruCam, которыми пугают водителей. ФОТО

Заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий прокомментировал 4 основных "страшилки" про TruCam, которыми паникеры пугают водителей.

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Слухи 1. Полицейские с помощью эффекта косинуса и поправочного коэффициента влияют на точность измерения.

Правда:
Действительно, раньше, чтобы минимизировать эффект косинуса при работе с лазерным измерителем скорости TruCam, вносили изменения в настройки поправочного коэффициента прибора. Но для того чтобы убрать возможность злоупотребления и автоматизировать процесс был обновлено программное обеспечение TruCam и полицейский уже не имеет возможности вносить изменения в настройки поправочного коэффициента. Прибор самостоятельно и автоматически определяет поправочный коэффициент (расстояние до дороги).

Слухи 2. TruCam не сертифицирован и вообще контрабанда.

Правда:
Данный прибор получил сертификат утверждения типа средств измерительной техники 29.08.2012 № UA-MI/1-2903-2012. Соответственно, на основании положительных результатов государственных приемочных испытаний, Министерством экономического развития и торговли Украины утвержден тип измерительной техники "Измеритель скорости автотранспортных средств лазерный LTI 20/20 TruCam", который был зарегистрирован в государственном реестре средств измерительной техники под номером У3197-12. Действующим законодательством не предусмотрено повторное прохождение данной процедуры для приборов, которые уже были завезены на территорию Украины и введены в эксплуатацию. Кроме того, такой процедуры как "сертификация" вообще не содержится в нормах действующего законодательства Украины.

В полиции развеяли 4 мифа про радары TruCam, которыми пугают водителей 01

Смотрите также: Патрульные начнут использовать с 8 октября радары TruCam в местах концентрации ДТП. ИНФОГРАФИКА

Слухи 3. TruCam не прошел поверку.

Правда:
Все приборы, которые используют, прошли поверку.
Межповерочный интервал для TruCam определен Перечнем средств измерительной техники, типы которых утверждены на основании результатов государственных приемочных и контрольных испытаний и международных договоров Украины, утвержденным приказом Министерства экономического развития и торговли Украины 05.04.2012 №437 и составляет 1 год.
Проведение поверки предусмотрено Порядком проведения поверки законодательно регулируемых средств измерительной техники, находящихся в эксплуатации, и оформления ее результатов, утвержденным приказом Министерства экономического развития и торговли Украины 08.02.2016 № 193.

В полиции развеяли 4 мифа про радары TruCam, которыми пугают водителей 02

Слухи 4. Патрульные будут прятаться в кустах и возвращение ГАИ.

Правда:
Все приборы используются максимально открыто:
- опубликована карта, с нанесением участков использования;
- стоят предупредительные знаки;
- стоит служебный автомобиль на синих проблесковых маячках.

8 октября в Украине в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и на аварийно-опасных участках дорог международного значения патрульные полицейские начали использование средства контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов – устройств измерения скорости TruCam.

TruCam – лазерный измеритель скорости, оснащенный режимом видеофиксации. Основное отличие прибора от "Визира" и ему подобных – он использует не радиоволну, а световой луч – лазер, который позволяет зафиксировать превышение скорости конкретного автомобиля в потоке транспорта на расстоянии, превышающем километр.

Сведения о дате, времени и местоположении (координаты) автомобиля, которые выдает TruCam, автоматически поступают через встроенный в прибор GPS-приемник. Начало фиксации нарушения возможно на расстоянии до 1200 метров.

При работе в автоматическом режиме (с треноги или из бокса) при превышении транспортным средством лимита скорости автоматически делается фотоснимок с расстояния около 70 метров с фиксацией скорости, расстояния, даты, времени и координат. При этом максимальное накопление составляет до 40 тысяч фото или 16 тысяч видеороликов нарушений на одну флеш-карту. В автономном режиме от аккумулятора прибор может работать до 15 часов.

Данные измерения защищены от удаления и модификации, ведь проводится опломбирование флеш-карты, а также выполняются соответствующие протокольные процедуры, связанные с обращением и хранением носителей строгой отчетности.

В полиции развеяли 4 мифа про радары TruCam, которыми пугают водителей 03
В полиции развеяли 4 мифа про радары TruCam, которыми пугают водителей 04

Источник: https://censor.net.ua/n3092068
 
 
 Топ комментарии
 
у меня несколько вопросов ПОЛИЦИИ Украины
1. Будут ли полицейские показывать документ и пломбировку что прибор прошел меж-проверочный стандартизации и метрологии интервал-что гон допущен к дальнейшей эксплуатации? или будет пресловутая Презумпция правоты полицейского..?!
2. Момент вот сказано что 1200 метров и прибор может засекать авто.но как быть на участках дороги с разным режимом скорости например 1200 из которых- 800 метров скорость разрешена 60 км-час, а уже на ином участке 400, метров где перед этим установлен знак по скорости ограничения 40 км-час. и тебя засекли 1200 метров на скорости 55 км-час. и останови в зоне уже действия знака 40 км-час будут автоматом впаривать нарушения и составлять Протокол и все остальное??!! как быть в такой ситуации??!! будут ли Приняты Приказ МВД где четко по- шагово будет прописано как именно и правильно применять прибор фиксации скорости например на криволинейных участках дороги, спуске вниз, иногда машина может и превысить скорость на спуске не по умыслу водителя а по факту,законам физики и конкрентной дорожной ситуации, МВД запретит такие проверки на таких участках дорог с сложным рельефом местности, криволинейными , с наличием поворотов, сужений, будут ли фиксировать скорость на так называемых примыкающих полосах-полосах разгона..
кстати у меня вопрос а как с погрешностью и какие параметры погрешности при ливне, снегопаде, наледи, снег с дождем, грозе, при сильном нагрева асфальта при наружной температуре воздуха + 35-45 градусов и при морозах минус 10-15-20 градусов.. тумане..дымке лазер штука хорошая но на него влияет банальный дым от костра или пожара.. или смог на автотрассе из- за дымящих дальномеров...
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в графе видповидае нормативно - правовым актам НИЧЕГО, т.е. де юре никаким нормативно-правовым актам это прибор не виповидае, или нормативно правовые акты которые его узаканивают отсутствуют) бумага лишь косьвенно лишь подтверждает технический диапазон измерения)
не надо даже быть юристом чтобы рассказать в какое место следует засунуть этот документ)
псы. я про бардачок если шо))У поліції спростували 4 міфи про радари TruCam, якими лякають водіїв - Цензор.НЕТ 3631
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А вот я не вижу смысла в этом стационарном. Нужно каждый раз точки менять, ибо быдло за рулем будет знать эти стационарки и сбавлять ход, а потом гнать и людей сбивать да аварии устраивать.
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Тема-лакмус на политических тролей.

За что и как будут ловить при помощи радаров на дорогах мало кому интересно.
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щас придёт Igor L и расскажет про трукамы на беспилотниках.
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а, да! прошу прощения. на православных дронах.
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- Идите к чертовой матери со своим «студебеккером»! - заорал Остап. - Кто такой Студебеккер? Это ваш родственник Студебеккер? (с)
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поставьте их стационарно, со знаками о видеосъемке и не морочтьте людям головы..рехформаторы
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А вот я не вижу смысла в этом стационарном. Нужно каждый раз точки менять, ибо быдло за рулем будет знать эти стационарки и сбавлять ход, а потом гнать и людей сбивать да аварии устраивать.
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Теж не зрозуміла політика: попереджати де і як контролюють. Дивно. Наш водій повинен їздити так, наче його за кожним кущем даїшник пасе.
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вот и мы и подходим, логическим путем, что если выросло быдло со школьной скамьи, то никакой трукам, визир его не исправит!, если не посадили десяток мажоров, если не работает судебная система, если нет неотвратимости наказания хоть на 10 грн.....то хоть через каждый километр ставь - как и не остановит быдлоту прменение оружия другой стороной.... смотрите жмурки-там все написано)))
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Я всегда думал, что дорожная полиция существует для организации безопасного движения, и радары это способо обезопасить опасные участки дорог. Но совкобыдло уверено, что полиция должна быть органом надоя, а радар способ пополнить бюджет. А для надоя лучше ездить с радаром по безопасным дорогам, а не устанавливать стационарные, там где это реально СПАСЕТ кому-то жизнь
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У нас опасные участки везде, потому как везде гоняют, что бешеные, да еще и пьяные. Через каждый километр радар стационарный не установишь, поэтому быдло за рулем должно ждать радар в любом неожиданном месте.
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Эх жаль небыло перед Зайцевой радара, 100% помогло бы избежать ДТП.
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да вот блин кончно, проеду радар и сразу погнал давить!!! так все и будет, бывают же идиоты.
а чего мвд не офиширует что с того момента как убрали ментов с трасс смертность и аварийность уменьшилась на 16 и 18% соответсвенно.
совпадение?, не думаю
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Стаціонарно (без участі поліцейського) під питанням.
Попередній автономний "Візир" був анульований саме через відсутність висновку ДССЗЗІ щодо інформаціно-телекомунікаційної системи.
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Ну да, за рубежом сертифицирован, а в Украине нет. И чего только не придумают, лишь бы не выполнять закон.
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Очередное пожирание народных денег - может хватит строить то что мозг не позволяет выполнить... У поліції спростували 4 міфи про радари TruCam, якими лякають водіїв - Цензор.НЕТ 3660
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А де висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо впливу на стан здоров'я водія та оточуючих?
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Тут к бабке не ходи: однозначно плохо влияет как на бюджет, так и на настроение У поліції спростували 4 міфи про радари TruCam, якими лякають водіїв - Цензор.НЕТ 7700
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в графе видповидае нормативно - правовым актам НИЧЕГО, т.е. де юре никаким нормативно-правовым актам это прибор не виповидае, или нормативно правовые акты которые его узаканивают отсутствуют) бумага лишь косьвенно лишь подтверждает технический диапазон измерения)
не надо даже быть юристом чтобы рассказать в какое место следует засунуть этот документ)
псы. я про бардачок если шо))У поліції спростували 4 міфи про радари TruCam, якими лякають водіїв - Цензор.НЕТ 3631
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№ 1. Не существует такого программного обеспечения, которое не взломают умельцы.
№ 2. Не существует такого сертификата, который нельзя бы было получить за деньги. Тем более этот был получен во времена "злочынной влады".
№ 3 См. № 2.
№ 4. Патрульные уже начали прятаться в кустах.
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ОТВЕТ НА ПУНКТ 4 АВТОРА "За справедливость"
достаньте взрыв-пакет, свето-шумовую гранату и кидайте в кусты, или шмальните солью из берданки типа думали- что там кабан засел или Лось..ха-ха.. где прячутся полицаи с радаром и флаг им в руки или радар это как повезет....
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Не существует ни одного форума на цензоре без секты зрады.....
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у меня несколько вопросов ПОЛИЦИИ Украины
1. Будут ли полицейские показывать документ и пломбировку что прибор прошел меж-проверочный стандартизации и метрологии интервал-что гон допущен к дальнейшей эксплуатации? или будет пресловутая Презумпция правоты полицейского..?!
2. Момент вот сказано что 1200 метров и прибор может засекать авто.но как быть на участках дороги с разным режимом скорости например 1200 из которых- 800 метров скорость разрешена 60 км-час, а уже на ином участке 400, метров где перед этим установлен знак по скорости ограничения 40 км-час. и тебя засекли 1200 метров на скорости 55 км-час. и останови в зоне уже действия знака 40 км-час будут автоматом впаривать нарушения и составлять Протокол и все остальное??!! как быть в такой ситуации??!! будут ли Приняты Приказ МВД где четко по- шагово будет прописано как именно и правильно применять прибор фиксации скорости например на криволинейных участках дороги, спуске вниз, иногда машина может и превысить скорость на спуске не по умыслу водителя а по факту,законам физики и конкрентной дорожной ситуации, МВД запретит такие проверки на таких участках дорог с сложным рельефом местности, криволинейными , с наличием поворотов, сужений, будут ли фиксировать скорость на так называемых примыкающих полосах-полосах разгона..
кстати у меня вопрос а как с погрешностью и какие параметры погрешности при ливне, снегопаде, наледи, снег с дождем, грозе, при сильном нагрева асфальта при наружной температуре воздуха + 35-45 градусов и при морозах минус 10-15-20 градусов.. тумане..дымке лазер штука хорошая но на него влияет банальный дым от костра или пожара.. или смог на автотрассе из- за дымящих дальномеров...
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А де висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо впливу на стан здоров'я водія та оточуючих?
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Упомянутая вами служба давно накрылась медным тазиком - сейчас держспожывслужба Лапа главный... У поліції спростували 4 міфи про радари TruCam, якими лякають водіїв - Цензор.НЕТ 5178
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и почему то эту службу упихнули в МИНАГРО??!! каким ветром не ясно... ей место в Минэкономики так всегда было а нет.. смотрите прикол стандартизация и метрология в Минэконмике --а потребительская политика в Минагро.. но например авто, бензин, газ, бытовая техника на полях и деревьях не растет и каким боком Минагро??!! не эти евреи не такие и умные.. чуть может быть луТше--олигофренов в психушках.. У поліції спростували 4 міфи про радари TruCam, якими лякають водіїв - Цензор.НЕТ 4552
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что за паника? "летайте" по городу со скоростью 69.5 км. час... и никто вас не тронет У поліції спростували 4 міфи про радари TruCam, якими лякають водіїв - Цензор.НЕТ 692!
так же и на трассе не превышайте ... и здоровее будете!
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Паника по трем причинам:
1. В случае если протокол выписывается без остановки ТС водитель не имеет возможности проверить документы на прибор, а значит ему лишь остается верить на слово что его снимали на поверенный и не подкрученный прибор (это в нашем то государстве).
2. По стране ездит куча авто с поддельными номерами - дубликатами реальных номеров (обычно такое вешают на просроченные бляхи и тачки без доков). Ты будешь ездить хоть и 50, а кто-то зная что ездит на левых номера (твоих) будет ездить все 120, а штрафы за его нарушения будут приходить тебе.
3. Бляхи. Нарушается принцип равенства перед законом - те кто уплатили налоги и пошлины за авто опять окажутся лохами которые платят штрафы, а бляхеры будут летать как и летали.
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Акт поверки эпический, не указаны нормативные акты которым это прибор собственно должен соответствовать. Что на что они поверяли из этого акта не разу не понятно. Кроме того не забывайте что такой акт должен быть на каждый Трукам и номер в акте должен соответствовать номеру на приборе, а прибор при этом должен быть опломбирован. Как водитель может проверить снимали ли его на поверенный Трукам или нет если ему будут выписывать протокол без его остановки и отправлять по адресу регистрации? А никак. А значит очередная кормушка - снимать могут на что угодно и как угодно подкрученное, а говорить что снимали на поверенный прибор.
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Чего боты не понаписывают, лишь бы правила не соблюдать!
Да пусть ловят хоть с "кустов" хоть из под земли, лишь бы дебилов-летунов прищучили!
30 лет езжу без проблем с радарами хоть с милицией хоть с полицией, если соблюдаешь правила, проблемы не будет!
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Напиши свой номер и марку авто бот, будут тебе проблемы когда бляхеры сделают дубликат твоего номера и будут на нем нарушать по 5-10 раз в день, а ты будешь ловить штрафы.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ полиции развеяли 4 мифа про радары TruCam, которыми пугают водителей. ФОТО
 
 
 
 
 
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