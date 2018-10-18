 В полиции развеяли 4 мифа про радары TruCam, которыми пугают водителей. ФОТО

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Слухи 1. Полицейские с помощью эффекта косинуса и поправочного коэффициента влияют на точность измерения.

Правда:

Действительно, раньше, чтобы минимизировать эффект косинуса при работе с лазерным измерителем скорости TruCam, вносили изменения в настройки поправочного коэффициента прибора. Но для того чтобы убрать возможность злоупотребления и автоматизировать процесс был обновлено программное обеспечение TruCam и полицейский уже не имеет возможности вносить изменения в настройки поправочного коэффициента. Прибор самостоятельно и автоматически определяет поправочный коэффициент (расстояние до дороги).

Слухи 2. TruCam не сертифицирован и вообще контрабанда.

Правда:

Данный прибор получил сертификат утверждения типа средств измерительной техники 29.08.2012 № UA-MI/1-2903-2012. Соответственно, на основании положительных результатов государственных приемочных испытаний, Министерством экономического развития и торговли Украины утвержден тип измерительной техники "Измеритель скорости автотранспортных средств лазерный LTI 20/20 TruCam", который был зарегистрирован в государственном реестре средств измерительной техники под номером У3197-12. Действующим законодательством не предусмотрено повторное прохождение данной процедуры для приборов, которые уже были завезены на территорию Украины и введены в эксплуатацию. Кроме того, такой процедуры как "сертификация" вообще не содержится в нормах действующего законодательства Украины.

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Слухи 3. TruCam не прошел поверку.

Правда:

Все приборы, которые используют, прошли поверку.

Межповерочный интервал для TruCam определен Перечнем средств измерительной техники, типы которых утверждены на основании результатов государственных приемочных и контрольных испытаний и международных договоров Украины, утвержденным приказом Министерства экономического развития и торговли Украины 05.04.2012 №437 и составляет 1 год.

Проведение поверки предусмотрено Порядком проведения поверки законодательно регулируемых средств измерительной техники, находящихся в эксплуатации, и оформления ее результатов, утвержденным приказом Министерства экономического развития и торговли Украины 08.02.2016 № 193.

Слухи 4. Патрульные будут прятаться в кустах и возвращение ГАИ.

Правда:

Все приборы используются максимально открыто:

- опубликована карта, с нанесением участков использования;

- стоят предупредительные знаки;

- стоит служебный автомобиль на синих проблесковых маячках.

8 октября в Украине в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и на аварийно-опасных участках дорог международного значения патрульные полицейские начали использование средства контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов – устройств измерения скорости TruCam.

TruCam – лазерный измеритель скорости, оснащенный режимом видеофиксации. Основное отличие прибора от "Визира" и ему подобных – он использует не радиоволну, а световой луч – лазер, который позволяет зафиксировать превышение скорости конкретного автомобиля в потоке транспорта на расстоянии, превышающем километр.

Сведения о дате, времени и местоположении (координаты) автомобиля, которые выдает TruCam, автоматически поступают через встроенный в прибор GPS-приемник. Начало фиксации нарушения возможно на расстоянии до 1200 метров.

При работе в автоматическом режиме (с треноги или из бокса) при превышении транспортным средством лимита скорости автоматически делается фотоснимок с расстояния около 70 метров с фиксацией скорости, расстояния, даты, времени и координат. При этом максимальное накопление составляет до 40 тысяч фото или 16 тысяч видеороликов нарушений на одну флеш-карту. В автономном режиме от аккумулятора прибор может работать до 15 часов.

Данные измерения защищены от удаления и модификации, ведь проводится опломбирование флеш-карты, а также выполняются соответствующие протокольные процедуры, связанные с обращением и хранением носителей строгой отчетности.



