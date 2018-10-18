 В полиции развеяли 4 мифа про радары TruCam, которыми пугают водителей. ФОТО

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Слухи 1. Полицейские с помощью эффекта косинуса и поправочного коэффициента влияют на точность измерения.
Правда:
Действительно, раньше, чтобы минимизировать эффект косинуса при работе с лазерным измерителем скорости TruCam, вносили изменения в настройки поправочного коэффициента прибора. Но для того чтобы убрать возможность злоупотребления и автоматизировать процесс был обновлено программное обеспечение TruCam и полицейский уже не имеет возможности вносить изменения в настройки поправочного коэффициента. Прибор самостоятельно и автоматически определяет поправочный коэффициент (расстояние до дороги).
Слухи 2. TruCam не сертифицирован и вообще контрабанда.
Правда:
Данный прибор получил сертификат утверждения типа средств измерительной техники 29.08.2012 № UA-MI/1-2903-2012. Соответственно, на основании положительных результатов государственных приемочных испытаний, Министерством экономического развития и торговли Украины утвержден тип измерительной техники "Измеритель скорости автотранспортных средств лазерный LTI 20/20 TruCam", который был зарегистрирован в государственном реестре средств измерительной техники под номером У3197-12. Действующим законодательством не предусмотрено повторное прохождение данной процедуры для приборов, которые уже были завезены на территорию Украины и введены в эксплуатацию. Кроме того, такой процедуры как "сертификация" вообще не содержится в нормах действующего законодательства Украины.
Слухи 3. TruCam не прошел поверку.
Правда:
Все приборы, которые используют, прошли поверку.
Межповерочный интервал для TruCam определен Перечнем средств измерительной техники, типы которых утверждены на основании результатов государственных приемочных и контрольных испытаний и международных договоров Украины, утвержденным приказом Министерства экономического развития и торговли Украины 05.04.2012 №437 и составляет 1 год.
Проведение поверки предусмотрено Порядком проведения поверки законодательно регулируемых средств измерительной техники, находящихся в эксплуатации, и оформления ее результатов, утвержденным приказом Министерства экономического развития и торговли Украины 08.02.2016 № 193.
Слухи 4. Патрульные будут прятаться в кустах и возвращение ГАИ.
Правда:
Все приборы используются максимально открыто:
- опубликована карта, с нанесением участков использования;
- стоят предупредительные знаки;
- стоит служебный автомобиль на синих проблесковых маячках.
8 октября в Украине в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и на аварийно-опасных участках дорог международного значения патрульные полицейские начали использование средства контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов – устройств измерения скорости TruCam.
TruCam – лазерный измеритель скорости, оснащенный режимом видеофиксации. Основное отличие прибора от "Визира" и ему подобных – он использует не радиоволну, а световой луч – лазер, который позволяет зафиксировать превышение скорости конкретного автомобиля в потоке транспорта на расстоянии, превышающем километр.
Сведения о дате, времени и местоположении (координаты) автомобиля, которые выдает TruCam, автоматически поступают через встроенный в прибор GPS-приемник. Начало фиксации нарушения возможно на расстоянии до 1200 метров.
При работе в автоматическом режиме (с треноги или из бокса) при превышении транспортным средством лимита скорости автоматически делается фотоснимок с расстояния около 70 метров с фиксацией скорости, расстояния, даты, времени и координат. При этом максимальное накопление составляет до 40 тысяч фото или 16 тысяч видеороликов нарушений на одну флеш-карту. В автономном режиме от аккумулятора прибор может работать до 15 часов.
Данные измерения защищены от удаления и модификации, ведь проводится опломбирование флеш-карты, а также выполняются соответствующие протокольные процедуры, связанные с обращением и хранением носителей строгой отчетности.
За что и как будут ловить при помощи радаров на дорогах мало кому интересно.
- Идите к чертовой матери со своим «студебеккером»! - заорал Остап. - Кто такой Студебеккер? Это ваш родственник Студебеккер? (с)
а чего мвд не офиширует что с того момента как убрали ментов с трасс смертность и аварийность уменьшилась на 16 и 18% соответсвенно.
совпадение?, не думаю
Попередній автономний "Візир" був анульований саме через відсутність висновку ДССЗЗІ щодо інформаціно-телекомунікаційної системи.
не надо даже быть юристом чтобы рассказать в какое место следует засунуть этот документ)
псы. я про бардачок если шо))
№ 2. Не существует такого сертификата, который нельзя бы было получить за деньги. Тем более этот был получен во времена "злочынной влады".
№ 3 См. № 2.
№ 4. Патрульные уже начали прятаться в кустах.
достаньте взрыв-пакет, свето-шумовую гранату и кидайте в кусты, или шмальните солью из берданки типа думали- что там кабан засел или Лось..ха-ха.. где прячутся полицаи с радаром и флаг им в руки или радар это как повезет....
1. Будут ли полицейские показывать документ и пломбировку что прибор прошел меж-проверочный стандартизации и метрологии интервал-что гон допущен к дальнейшей эксплуатации? или будет пресловутая Презумпция правоты полицейского..?!
2. Момент вот сказано что 1200 метров и прибор может засекать авто.но как быть на участках дороги с разным режимом скорости например 1200 из которых- 800 метров скорость разрешена 60 км-час, а уже на ином участке 400, метров где перед этим установлен знак по скорости ограничения 40 км-час. и тебя засекли 1200 метров на скорости 55 км-час. и останови в зоне уже действия знака 40 км-час будут автоматом впаривать нарушения и составлять Протокол и все остальное??!! как быть в такой ситуации??!! будут ли Приняты Приказ МВД где четко по- шагово будет прописано как именно и правильно применять прибор фиксации скорости например на криволинейных участках дороги, спуске вниз, иногда машина может и превысить скорость на спуске не по умыслу водителя а по факту,законам физики и конкрентной дорожной ситуации, МВД запретит такие проверки на таких участках дорог с сложным рельефом местности, криволинейными , с наличием поворотов, сужений, будут ли фиксировать скорость на так называемых примыкающих полосах-полосах разгона..
кстати у меня вопрос а как с погрешностью и какие параметры погрешности при ливне, снегопаде, наледи, снег с дождем, грозе, при сильном нагрева асфальта при наружной температуре воздуха + 35-45 градусов и при морозах минус 10-15-20 градусов.. тумане..дымке лазер штука хорошая но на него влияет банальный дым от костра или пожара.. или смог на автотрассе из- за дымящих дальномеров...
так же и на трассе не превышайте ... и здоровее будете!
1. В случае если протокол выписывается без остановки ТС водитель не имеет возможности проверить документы на прибор, а значит ему лишь остается верить на слово что его снимали на поверенный и не подкрученный прибор (это в нашем то государстве).
2. По стране ездит куча авто с поддельными номерами - дубликатами реальных номеров (обычно такое вешают на просроченные бляхи и тачки без доков). Ты будешь ездить хоть и 50, а кто-то зная что ездит на левых номера (твоих) будет ездить все 120, а штрафы за его нарушения будут приходить тебе.
3. Бляхи. Нарушается принцип равенства перед законом - те кто уплатили налоги и пошлины за авто опять окажутся лохами которые платят штрафы, а бляхеры будут летать как и летали.
Да пусть ловят хоть с "кустов" хоть из под земли, лишь бы дебилов-летунов прищучили!
30 лет езжу без проблем с радарами хоть с милицией хоть с полицией, если соблюдаешь правила, проблемы не будет!