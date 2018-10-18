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 Политика Украины
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Все про:ОБСЕ (3343) Донбасс (17199) Хуг Александр (424)

 Для прекращения войны на Донбассе нужно политическое решение, - Хуг

Для окончания конфликта на Донбассе необходимо политическое решение и диалог с обеих сторон.

Об этом на X Национальном Экспертном Форуме в Одессе заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передаёт Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Если говорить об ОБСЕ, то мы определяем конфликт в Украине таким, который касается не только Украины. Мы не раз говорили о необходимости реализации соглашений, заключенных между Киевом, Москвой и Донецком с Луганском. С начала конфликта мы несколько раз документировали выполнение этих соглашений в наших отчетах", — заявил он.

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При этом Хуг отметил, что последняя тенденция показывает, что нет необходимости в объединении разных групп украинцев и мнений. У всех есть единое желание - окончить войну, и это позитивный аспект.

"Конфликт длится больше четырёх лет. Украинцы говорят, что это не их конфликт, они в него не верят и не понимают, почему он до сих продолжается. Они хотят завершения конфликта, и их нужно услышать. Для этого необходимо дать политические приказы и обеспечить их выполнение на местах. Только диалог даст стабильное решение для прекращения огня, который сейчас все еще продолжается", — резюмировал Хуг.

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Источник: https://censor.net.ua/n3092066
 
 
 Топ комментарии
 
если начать разговор с донецком или луганском
следующими будут одесса и харьков
как по мне пусть педерация засовывает лугандон себе взад и кормит
заодно и генофонд рашки улучшают
заводы все распилены и вывезены в рашку, шахты затоплены
надо наглухо перекрыть всё сообщения включая поставки энергоносителей и воды
псы. имхо педерации донецк с луганском не нужны, им и крыма много оказалось
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интересно, если, как утверждает хуг, украинцы говорят, что это не их конфликт, то кто же мешает росийским оккупантам занять Краматорск, Мариуполь. ну и так далее? Наверное там марсианская армия злобно противостоит мирным шахтёрам с их градами, рэбами и другой проходческой техникой.
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Какие это украинцы кроме вакарчука говорят что война за освобождение городов их родины это НЕ их война и нужно побыстрее закончить(сдаться)?
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Вот только какого хера ты это говоришь в Одессе?
Устраивающее нас решение должно быть принято не в Одессе, и не в Киеве. А "прекращение" нашим внутренним решением - на#уй нам не нужно.
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В 10 раз больше нужно талдычить про *конфликт* подстилка. а если при этом еще и припевать про мифических *украинцев* кторые якобы говорят что это не их *конфликт* то тайный валютный счет от рашетеррористов будет быстрее наполняться.....
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если начать разговор с донецком или луганском
следующими будут одесса и харьков
как по мне пусть педерация засовывает лугандон себе взад и кормит
заодно и генофонд рашки улучшают
заводы все распилены и вывезены в рашку, шахты затоплены
надо наглухо перекрыть всё сообщения включая поставки энергоносителей и воды
псы. имхо педерации донецк с луганском не нужны, им и крыма много оказалось
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интересно, если, как утверждает хуг, украинцы говорят, что это не их конфликт, то кто же мешает росийским оккупантам занять Краматорск, Мариуполь. ну и так далее? Наверное там марсианская армия злобно противостоит мирным шахтёрам с их градами, рэбами и другой проходческой техникой.
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похоже, хуг знатно обогатился за время росийской оккупации. И продолжает.
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Чи здурів??? З ким там діалог можливий ?? Там сцуко лише монолог з ДШК можливий
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Хуг определяет Донецк и Луганск как стороны конфликта? Похоже он из тех кто хочет "замять дело" к выгоде России, раз заговорил про гражданскую войну.
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Бо на наших верховноговнокомандувачів сподівань немає.
Вони усі кацапські зайди.
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И какие украинцы говорят Хугу, что Украине пора сдаваться?
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А сам Хуг має повноваження пропонувати вирішення цього "конфлікту"? І чому він визначив це "конфліктом"?
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Для окончания конфликта на Донбассе необходимо политическое решение и диалог с обеих сторон. Источник: https://censor.net.ua/n3092066
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Де є визнання сторін цього "конфлікту"?
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Висери хуга подібні висерам ідіота! З ким домовлятися? З хуйлом? З ким вести діалог? Кацапи мають бути знищені.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля прекращения войны на Донбассе нужно политическое решение, - Хуг
 
 
 
 
 
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