 Инвесторы ждут исхода выборов в Украине, - Миклош

Украина может выйти на путь устойчивого экономического роста к 2021 году, если реформы продолжатся, считает Иван Миклош, глава Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине (SAGSUR). Об этом он сказал на десятом Национальном экспертном форуме в Одессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
"Сейчас инвесторы ждут исхода выборов в Украине. Они опасаются, что после выборов реформы будут свернуты. Но я надеюсь, что реформы продолжатся. И тогда, с учетом электорального цикла, Украина выйдет на путь устойчивого экономического роста к 2021 году", - сказал Миклош, назвав масштабную приватизацию и земельную реформу самыми эффективными механизмами для привлечения иностранных инвестиций.
Качество жизни украинцев зависит от темпов роста ВВП, а рост экономики - от доли инвестиций, считает Миклош.
"Как мы можем повышать инвестиций? Это могут быть внутренние государственные инвестиции, но в бюджете не хватает денег. Это могут быть внутренние частные инвестиции - при помощи банков, но сегодня они не кредитуют. Поэтому самые важные инвестиции, которые Украина может резко нарастить, - это иностранные инвестиции", - сказал Миклош.
Он подчеркнул, что важно инвестировать именно в машиностроение, и привел в пример Словакию, которая сегодня по ВВП на душу населения опережает Украину в восемь раз (по паритету покупательной способности - в четыре раза). В 2015 году Словакия экспортировала в два раза больше товаров и услуг, чем Украина. Но важно, сказал Миклош, что структура экспорта разная. В Словакии это в основном машиностроение, а в Украине - это сырье. Словакия переживает укрепление национальной валюты, Украина постоянно борется с девальвацией.
"В последние годы Украина достигла прогресса в макроэкономических реформах, в стабильности. Почему же инвесторы не приходят? Потому что помимо стабильности нужна защита прав собственников и верховенство права, борьба с коррупцией", - сказал Миклош.
им газ не нужен, в венисуэле тоже, еще и самый дешевый в мире бензин
а у нас что самое дешевое сегодня? человеческая жизнь?
Украину просто раздербанят на части
если дальше так пойдёт
Венесуэла ВВП на душу: 6600 долл
Украина ВВП на душу: 2500 долл
До Венесуэлы Украине с таким темпом роста потужно ракуваты не менее 10 лет
раз мысли так послипались
по заявлению торговца труселями
ее дали больше других
или шестерка рыгошаКАЛадная врет
При потужных рехВОРматорах стала 1гр - 2руб.
Что бы понимать, нужно критическое осмысление а не методические указания с Банковой.
где это он увидел
реформы в Украине
- Видишь суслика?
- Нет
- И я не вижу. А он есть.
- Понял
к стати , за все время найбольшие инвестиции были при той что УКРАЛАВСЕ у гопников и барыг.
Источник: https://censor.net.ua/n3092064
Почему инвесторы не приходят? Да потому, что реальные инвесторы, а не "прикормленные" миклоши, умеют отличать "имитацию реформ" от реформ. И все, что они сейчас видят - это коррупция, крышуемая на самом верхнем уровне, и наглое разворовывание под предлогом "рехворм".
Бугага.
Дожили.
Инвесторы не прийдут пока не будет понятно чт о Украина может отбитьсчя от России.
Вот если бы те штатовские пи лоты тут остались вместе с самолетами, это добавило бы уверенности инвесторам многократно (
1гр - 2руб. но рехВОРматоры будкостроители сказали что они будут стараться, чтобы не отстать от торгового партнера. и уровнятьтам в мордоре поют песню о том чем больше фублей тем лучше и на Банковой им подпевают.
что там коррупция впереди планеты всей и на Банковой не отстали а уже и перегнали , стараются.
-Так.Як,що знов буде Петя,то будуть чекати ще п*ять рокiв
Остальные "ждуны" это просто спекулянты ожидающие благоприятного момента для аферы.
- Вот ты все прикидываешься умным экономистом, экспертом. А у тебя есть план экономического развития Украины, как у Юли?..
- Есть.
- И можешь его озвучить?
- Могу. Пункт первый. Из украинской политики и власти нужно убрать всех мудаков и дураков…
- Это не реально.
- Если это не реально, то дальнейшие пункты Плана озвучивать нет смысла…
ПС. А анек тупой.
а нормальным нужно верховенство права, а не лидерство страны по коррупции в Европе.
Ты реально думаешь, что все заработанные деньги здесь останутся?
Потім Лоліта "в сльозах і соплях" наполіг, Іуда Ющ у Вересні 2005го Юлю зняв і потік інвестицій вщух