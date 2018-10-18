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 Политика Украины
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 Инвесторы ждут исхода выборов в Украине, - Миклош

Иностранцы опасаются сворачивания реформ после выборов.

Украина может выйти на путь устойчивого экономического роста к 2021 году, если реформы продолжатся, считает Иван Миклош, глава Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине (SAGSUR). Об этом он сказал на десятом Национальном экспертном форуме в Одессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Сейчас инвесторы ждут исхода выборов в Украине. Они опасаются, что после выборов реформы будут свернуты. Но я надеюсь, что реформы продолжатся. И тогда, с учетом электорального цикла, Украина выйдет на путь устойчивого экономического роста к 2021 году", - сказал Миклош, назвав масштабную приватизацию и земельную реформу самыми эффективными механизмами для привлечения иностранных инвестиций.

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Качество жизни украинцев зависит от темпов роста ВВП, а рост экономики - от доли инвестиций, считает Миклош.

"Как мы можем повышать инвестиций? Это могут быть внутренние государственные инвестиции, но в бюджете не хватает денег. Это могут быть внутренние частные инвестиции - при помощи банков, но сегодня они не кредитуют. Поэтому самые важные инвестиции, которые Украина может резко нарастить, - это иностранные инвестиции", - сказал Миклош.

Он подчеркнул, что важно инвестировать именно в машиностроение, и привел в пример Словакию, которая сегодня по ВВП на душу населения опережает Украину в восемь раз (по паритету покупательной способности - в четыре раза). В 2015 году Словакия экспортировала в два раза больше товаров и услуг, чем Украина. Но важно, сказал Миклош, что структура экспорта разная. В Словакии это в основном машиностроение, а в Украине - это сырье. Словакия переживает укрепление национальной валюты, Украина постоянно борется с девальвацией.

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"В последние годы Украина достигла прогресса в макроэкономических реформах, в стабильности. Почему же инвесторы не приходят? Потому что помимо стабильности нужна защита прав собственников и верховенство права, борьба с коррупцией", - сказал Миклош.

Источник: https://censor.net.ua/n3092064
 
 
 Топ комментарии
 
сворачивания реформ???, дядя Миклош, ты конхфет объелся???? Инвесторы ждут исхода выборов в Украине, - Миклош - Цензор.НЕТ 9395
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Косатій грошей не принесуть. Досвід поганий.
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какой досв1д
по заявлению торговца труселями
ее дали больше других

или шестерка рыгошаКАЛадная врет
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сворачивания реформ???, дядя Миклош, ты конхфет объелся????
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Дядя Миклош понимает, что может быть ещё хуже.
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это бакс на сколько умножить??? или бенз с газом- хоть намекни))))
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Зимбабве как пример, или там Венесуэлла. Когда дна просто нет.
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та нее....до уровня Зимбабве с Венесуэлой продавцы труселей с конфетами нас не опустят, бо оббирать будет некого и нечего, а так в узде держать, отправляя пахать в Польшу и нагревая на ЖКХ в самый раз будет!)
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Ты что куришь?За Венесуэлу вспомни про Чаушеску.Пятый год крадут,хватит.Пора отвечать.
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в зимбабаве тепло

им газ не нужен, в венисуэле тоже, еще и самый дешевый в мире бензин
а у нас что самое дешевое сегодня? человеческая жизнь?
Украину просто раздербанят на части
если дальше так пойдёт
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Зимбабве ВВП на душу: 1060 долл
Венесуэла ВВП на душу: 6600 долл
Украина ВВП на душу: 2500 долл
До Венесуэлы Украине с таким темпом роста потужно ракуваты не менее 10 лет Инвесторы ждут исхода выборов в Украине, - Миклош - Цензор.НЕТ 2038
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походу вечернего киева пару коробок хряпнул
раз мысли так послипались
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Косатій грошей не принесуть. Досвід поганий.
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какой досв1д
по заявлению торговца труселями
ее дали больше других

или шестерка рыгошаКАЛадная врет
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Когда была введена гривня, её отношение к рублю было приблизительно 1гр - 5 руб.
При потужных рехВОРматорах стала 1гр - 2руб.
Что бы понимать, нужно критическое осмысление а не методические указания с Банковой.
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1 к 7 в сентябре 1996-го если память меня не подводит
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очередной любитель сои
где это он увидел
реформы в Украине
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А это из той же серии:

- Видишь суслика?
- Нет

- И я не вижу. А он есть.
- Понял Инвесторы ждут исхода выборов в Украине, - Миклош - Цензор.НЕТ 248
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такое ощущение, что на выборах определяется не кандидатура президента, а царь самодержавец
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инвесторы ждут ...трепло соевое , они не пойдут туда где нет верховенства права и вкладывать деньги можно только под гарантии высших лиц государства
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цену этим гарантиям Михо всем расскажет!))))
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Может он, а может и не он, но точно не соевое трепло! )))
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пусть инвесторы расходятся, ничего не поменяется
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при гопниках а затем на волне майдана всплывших перекрасившихся те же гопники но в лице барыг, только вытесняли и занимались рейдерством инвесторов.


к стати , за все время найбольшие инвестиции были при той что УКРАЛАВСЕ у гопников и барыг.
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"В последние годы Украина достигла прогресса в макроэкономических реформах, в стабильности. Почему же инвесторы не приходят? Потому что помимо стабильности нужна защита прав собственников и верховенство права, борьба с коррупцией", - сказал Миклош.
Источник: https://censor.net.ua/n3092064

Почему инвесторы не приходят? Да потому, что реальные инвесторы, а не "прикормленные" миклоши, умеют отличать "имитацию реформ" от реформ. И все, что они сейчас видят - это коррупция, крышуемая на самом верхнем уровне, и наглое разворовывание под предлогом "рехворм".
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инвесторы боятся тимошенко?
Бугага.
Дожили.
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Нет. Жертв Даннинга-Крюгера они боятся, экземпляр.
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на самом деле ответ 1 и он печален.
Инвесторы не прийдут пока не будет понятно чт о Украина может отбитьсчя от России.

Вот если бы те штатовские пи лоты тут остались вместе с самолетами, это добавило бы уверенности инвесторам многократно (
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При потужных рехВОРматорах стала
1гр - 2руб. но рехВОРматоры будкостроители сказали что они будут стараться, чтобы не отстать от торгового партнера. и уровнятьтам в мордоре поют песню о том чем больше фублей тем лучше и на Банковой им подпевают.
что там коррупция впереди планеты всей и на Банковой не отстали а уже и перегнали , стараются.
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- Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Ордер на ваш арест уже выписан. ©
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Тобто при Пете вони ждут куме
-Так.Як,що знов буде Петя,то будуть чекати ще п*ять рокiв
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"Как мы можем повышать инвестиций? Это могут быть внутренние государственные инвестиции, но в бюджете не хватает денег. Это могут быть внутренние частные инвестиции - при помощи банков, но сегодня они не кредитуют. " - А почему частные зарубежные инвесторы должны идти в Украину? Если есть первое и второе утверждение..Источник:https://censor.net.ua/n3092064
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Кто хотел, тот зашел.
Остальные "ждуны" это просто спекулянты ожидающие благоприятного момента для аферы.
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2,5 ярда дол.сша внешних ивестиций в год. Маловато...Заробитчане "вкладывают" 11 ярдов..Может в консерватории что-то подправить(с)))
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(Из вчерашнего телефонного разговора, в ходе которого была затронута тема предстоящего визита Юлии Тимошенко в Кривой Рог)
- Вот ты все прикидываешься умным экономистом, экспертом. А у тебя есть план экономического развития Украины, как у Юли?..
- Есть.
- И можешь его озвучить?
- Могу. Пункт первый. Из украинской политики и власти нужно убрать всех мудаков и дураков…
- Это не реально.
- Если это не реально, то дальнейшие пункты Плана озвучивать нет смысла…
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Ну і хто в Юліному уряді був мудак і дурень? МінЖКХ Кучеренко? Мінекономіки(полохливий) Данілішин? Мінздрав - академік Поліщук? Глава таможні, що збільшив надходження вдесятеро? За кого пан розумник Сергій голосував у другому турі 2010го? У Травні 2014го?
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прахвесура базлала. Не ниже уровнем.
ПС. А анек тупой.
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Ну какие инвесторы сейчас зашли, соя? С адресом - Панама, Кипр, Каймановы острова? О, тех взашей не выпрешь.
а нормальным нужно верховенство права, а не лидерство страны по коррупции в Европе.
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Инвесторы вкладывают 1 доллар, что бы вытянуть из страны потом 5 - ть, а мы радуемся как придурки Инвесторы ждут исхода выборов в Украине, - Миклош - Цензор.НЕТ 7747
Ты реально думаешь, что все заработанные деньги здесь останутся?
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Вы видимо не понимаете,что такое инвестиции. Инвесторы ждут исхода выборов в Украине, - Миклош - Цензор.НЕТ 1543
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Ну ось передача Андреевской церкви наприклад...Чем не сигнал для потужных инвестиций? Инвесторы ждут исхода выборов в Украине, - Миклош - Цензор.НЕТ 4546
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Ну расскажи тогда, где водятся дураки, которые занесут больше, чем вынесут
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да...сидят на мешках с баблом и землю за бесценок прихватить мечтают. Самая желаемая реформа...а народ как цыгане разбредется кто куда. Инвесторы ждут исхода выборов в Украине, - Миклош - Цензор.НЕТ 2226
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Інвестори не політики. Але за Юліни сім місяців 2005го в Україну зайшла рекордна кількість інвестицій за всі часи Незалежності. Економіка вирісла майже вдвічі. Рівень життя українців втричі.
Потім Лоліта "в сльозах і соплях" наполіг, Іуда Ющ у Вересні 2005го Юлю зняв і потік інвестицій вщух
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Отано чё инвесторы 27 лет ждут следущих выборов! Миклошу хорошую методичку сочинили в минстець...надо было добавить имя кандидата-рыформатора, бо он уже несколько дней ленточки не резал, народ начал забывать!
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кажуть, бурштынокопачи ему там глаз подбили. Может, денек-другой не будет высовываться Инвесторы ждут исхода выборов в Украине, - Миклош - Цензор.НЕТ 1352
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Типо до этого были какие-нибудь инвестицию.Не смеши народ,миклошка
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Тимошенко победит, пусть даже не сомневаются. Лолита уже всем обрыдла хуже горькой редьки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИнвесторы ждут исхода выборов в Украине, - Миклош
 
 
 
 
 
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