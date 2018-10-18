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Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
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 ФСБ потребовала контроля над интернетом в России: "Без этого противостоять современным террористическим угрозам невозможно"

Руководство спецслужбы России заявило, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов, без этого нельзя предотвращать теракты и гарантировать обеспечение информационной безопасности на должном уровне.

Об этом заявил первый замдиректора ФСБ Сергей Смирнов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь.

Читайте: В России есть непубличный "черный список" украинских интернет-СМИ, – Миссия США в ОБСЕ

"Для нас, профессионалов, давно очевидно, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов. Без этого гарантировать должное обеспечение информационной безопасности и успешно противостоять современным террористическим угрозам невозможно", - сказал Смирнов.

Он отметил, что речь идет о проблемах, связанных с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью.

В Бишкеке на заседании Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) договорились усилить сотрудничество спецслужб в мониторинге интернета на предмет таких угроз, сказал Смирнов. Участники встречи создали защищенный канал связи для обмена информацией о террористах и экстремистах, обсудили расширение банков данных о таких организациях и разработали рекомендации для опроса подозреваемых в терроризме.

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Летом 2018 года британская правозащитная организация Article 19 заявила в ООН об угрозе свободе пользователям интернета во всем мире со стороны России. По мнению организации, в России регулярно принимают законы, которые противоречат международным стандартам прав на получение информации и на тайну частной жизни, а власти оказывают неоправданное давление на интернет-компании. Правозащитинки предупредили, что если в России продолжатся эти процессы, во всем мире будет жестко ограничен свободный поток информации в интернете.

Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погиб 21 человек, ранены - 44. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи Владислав Росляков, он покончил с собой.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.

Источник: https://censor.net.ua/n3092058
 
 
 Топ комментарии
 
Та вимкнить його взагалі.

ФСБ потребовала контроля над интернетом в России: "Без этого противостоять современным террористическим угрозам невозможно" - Цензор.НЕТ 2396
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Кароче, теракт на Кримі шитий феесбешними білими нитками.
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Всё ! , все пазлы на месте, интернет в сРаше , в лучшем случае станет чебурнетом :ФСБ потребовала контроля над интернетом в России: "Без этого противостоять современным террористическим угрозам невозможно" - Цензор.НЕТ 6820
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Совет форумчанПравила форума
 
если кацапам "вымкнуть интернет" - то как они смогут заходить на свободные сайты, например сюда, что получать адекватную информацию о том, как их "любят" во всём мире?
им же телевизор вгружает, что они "любимы и уважаемы всем белым светом"!!!
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Вот и круг замкнулся. Под предлогом борьбы с терроризмом просто закручивают гайки.
Кстати Петя тоже идет по этому пути, только пока в начале его.
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Какие же вы ограниченные!! 😂 сами придумали проблему и сами же её решили 😂😂😂
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Це ж як тролю Alex Rozhenko треба викрутитися , щоб і тут себе в сраку поцілувать ...
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Вот и повод подумать ,что это все по плану фсб-шных смахорочных рюзьких лычей.Ищите кому выгодно никто не отменял.А то раздухарились скрепные нетные воины,даже путина-куйло называть осмеливаются...
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За интернетом везде бдят, факт.
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Кароче, теракт на Кримі шитий феесбешними білими нитками.
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они этого не скрывают. Пацан был эфесбешником
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Он только мечтал стать эфесбешником.
Получил задание, завёл группу фсб киллеров в техникум. Они его грохнули и свалили на него всё.
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Так вот почему хуйлуша стрельбу в керчи затеял.
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офф топ
есть видео покупки на кануне патронов керченским стрелком в магазине....
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=aCujiVCeVvc

и мало кому было интересно зачем подростку 15 коробок с патронами..... ФСБ потребовала контроля над интернетом в России: "Без этого противостоять современным террористическим угрозам невозможно" - Цензор.НЕТ 5860
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Да сколько уже можно! Все обещаете ввести Чебурашку и общаете! Этак добьетесь того, что я окончательно потеряю веру в вас, дарагие нарассеяне.
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И то правда. Террористы - они ж ведь народ тщеславный: они ж на дело не идут, если в фейсбуке об этом предварительно не объявят и не соберут хоть с полмиллиона лайков, а если удалить вовремя их профиль, то они самоубиваются с тоски без вреда для окружающей среды.
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Следственный комитет РФ закупает китайские комплексы Forensic MagiCube ("волшебный куб"), которые позволяют взламывать сотовые телефоны и компьютеры. Об этом сообщает ВВС.
ФСБ потребовала контроля над интернетом в России: "Без этого противостоять современным террористическим угрозам невозможно" - Цензор.НЕТ 1316
"В арсенале российских цифровых криминалистов появился новое спецсредство - комплекс по извлечению данных из смартфонов и компьютеров iDC - 8811 Forensic MagiCube от китайской компании MeyaPico. В июле 2018 года военное управление Следственного комитета приобрело два чемодана с комплексом за 5 млн рублей (74 тыс. долларов). С помощью этих комплексов будут расследоваться преступления в Центральном и Восточном военных округах", - говорится в сообщении.

В технической документации к тендеру говорится, что MagiCube за считанные минуты может обнаружить и декодировать историю сообщений в мессенджерах Telegram, Skype, Viber и других. MagiCube способен взламывать устройства с операционными системами Apple и Android и автоматически извлекать из них "идентификаторы владельца устройства: имя, адрес электронную почту и номер телефона. Также MagiCube может извлекать данные из соцсетей, в частности Facebook и Twitter.

ВВС предполагает, что речь идет о декодировании обычной переписки в Telegram, поскольку считается, что сообщения из "секретных чатов" мессенджера не может расшифровать ни одна спецслужба или компания в мире.

Ранее сообщалось, что ФСБ, СК РФ и МВД в различных колониях России закупили у израильской компании Cellebrite специальное техническое оборудование для взлома смартфонов.

Таганский суд Москвы 13 апреля вынес решение о запрете Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Блокировки начались 16 апреля. Поскольку мессенджер стал использовать для их обхода серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать к ним доступ. Заблокированными оказались почти 20 миллионов адресов. При этом сам Telegram продолжает работать.

6 августа Генеральная прокуратура РФ заявила, что не давала разрешения на ограничение доступа к миллионам IP-адресов для блокировки мессенджера Telegram.
https://youtu.be/zgnDiLS2jBE
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Отже фсб вагається - чебурнет чи ватокєфалія - яким з цим чудових інструментів наразі жахнути по підвідомчим кацапам.
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Кремлядям можно сделать проще: принять закон, чтоб все кацапы носили намордники. Будет очень скрепно и безопасно.
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Всё ! , все пазлы на месте, интернет в сРаше , в лучшем случае станет чебурнетом :ФСБ потребовала контроля над интернетом в России: "Без этого противостоять современным террористическим угрозам невозможно" - Цензор.НЕТ 6820
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О!!!! А вот и причина.

А почему в Керчи? А потому, шо кацапам крымчан не жалко.

Т.е. кацапам никого не жалко, но себя им чуточку жалчее, чем каких-то жадных колаборантов.
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интересно, когда отключат на раиссии интернет, кого они в этот раз будут обвинять ?.. украинцев, американцев или евреев ?
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Американского еврвея, у которого бабушка с Украины. Это же просто..
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Есть 100% способ избежать терактов! Всем ходить по улицам строем под охраной органов! предварительно за сутки подавать групповую заявку на разрешение выйти на улицу! понятно перед выходом все подвергаются досмотру ну и на цепь чтобы не могли разбежаться!! ну на работу понятно дело строго по расписанию и тоже под конвоем!! при такой практике я вам гарантирую что терактов не будет! правда можно ли это называть жизнью...?!! тут я вам не скажу!!
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И ещё из опыта КНДР:

Чтобы понаехать в соседний город или остаться на ночь у собутыльника сотрудника по заводу, живущего в соседнем подъезде, северокореец должен получить на это разрешение, иначе - ну, вы поняли… А оформляется это разрешение примерно так: сначала товарищ, у которого северокореец хочет остановиться, пишет заявление в местное УВД, потом собирающийся понаехать опрашивается в УВД, затем идёт в администрацию-партком-профком, в муниципальный совет - и лишь потом покупает заветные билеты. При удачном раскладе процедура занимает около недели. А если наш герой собирается понаехать в Пхеньян или, наоборот, в приграничные районы, то дело затянется на месяц. Причём частным лицам разрешения на столь далёкие поездки не выдаются вообще.
Организована и действует система взаимоконтроля, или, проще говоря, взаимодоносов. Всё общество разделено на группы по 30-75 человек (в городе это примерно жильцы одного подъезда), над которыми поставлен старший. Житель Северной Кореи не имеет права не ночевать дома или приглашать кого-либо на ночлег к себе, если до 21:00 не предупредил об этом (естественно, в письменном виде и с разъяснением причин) начальника своей группы. Периодически проводятся проверки и обыски на предмет соответствия требованиям, причём 3-4 раза в год - при участии милиции, органов безопасности и администрации.
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это как в каком то фильме помню сцену! начальник спрашивает "Сидоров это что такое почему все пишут по 5 доносов в неделю а вы токо один? нука потрудитесь объяснить!!"
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это правильно...чем меньше на раиське радио,телевизора и интернета-тем меньше угроза терроризма.
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в раиське угроза терроризма никак не связано со свободой радио,телевизора или интернета!
в раиське угроза терроризма - результат плохо настроение вождя нации
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Так начебто все, питання вирішилось, винних наказали - Родителей студента Владислава Рослякова, устроившего массовое убийство в керченском техникуме, оштрафуют на 500 рублей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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ФСБ зажадала контролю над інтернетом у Росії: "Без цього протистояти сучасним терористичним загрозам неможливо" - Цензор.НЕТ 1587
Тётя Роза‏ @Anakoyher 3 ч.3 часа назад

Достала портрет моего любимца.
Повешу над кроватью в спальне,
чтобы Изя к стене не отворачивался.

ФСБ зажадала контролю над інтернетом у Росії: "Без цього протистояти сучасним терористичним загрозам неможливо" - Цензор.НЕТ 7179
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ГУЛАГ когда восстановят?Пора уже.А то недовольные .понимаешь, появились и не хотят*все, как один* стройными колонами с красными флагами на при полном *одобрямс* идти на убой за царя свободу,веру и отечество
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Світлина з гобліном за компом просто чудова.
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Двое подвыпивших офицеров в ресторане:
- Гражданские утверждают, что они умнее нас.
- Да, а почему же они тогда строем не ходят?
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Спецоперация ФСБ в Керчи была спланирована именно для этого.
Кацапы, скоро ждите:
ФСБ зажадала контролю над інтернетом у Росії: "Без цього протистояти сучасним терористичним загрозам неможливо" - Цензор.НЕТ 7467
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А у нас феесбеу контролює інтеренет без усякого закону.
І садить людей за поширення там правдивої інформації.
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Давно пора - нехй кацам по интернетам шастать - пора им привыкать к ГУЛАГУ-2.
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...тепер зрозуміло хто,та навіщо вбивав дітей в Керчі...
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Если правда то, что в самом начале говорила директор гимназии, то получается веселая картина. Нападавших было не менее четырех. Взрыва было как минимум два. Убито 21 чел.,ранено полсотни. После акции свидетели видели как из гимназии выбежали и скрылись трое мужиков. Если кто при своем уме - может утверждать, что это сделал один идиот ? Фээсбэшные умники назойливо лепят версию, что он был один и версию теракта так же назойливо отвергают.. А я вот в этом сомневаюсь. А в том, что плешивому после всех внутренних и внешних проколов отчаянно нужно ,,сплотить народ вокруг себя,, любой ценой - вот в этом у меня сомнений нет.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомФСБ потребовала контроля над интернетом в России: "Без этого противостоять современным террористическим угрозам невозможно"
 
 
 
 
 
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