 ФСБ потребовала контроля над интернетом в России: "Без этого противостоять современным террористическим угрозам невозможно"

Об этом заявил первый замдиректора ФСБ Сергей Смирнов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь.
"Для нас, профессионалов, давно очевидно, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов. Без этого гарантировать должное обеспечение информационной безопасности и успешно противостоять современным террористическим угрозам невозможно", - сказал Смирнов.
Он отметил, что речь идет о проблемах, связанных с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью.
В Бишкеке на заседании Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) договорились усилить сотрудничество спецслужб в мониторинге интернета на предмет таких угроз, сказал Смирнов. Участники встречи создали защищенный канал связи для обмена информацией о террористах и экстремистах, обсудили расширение банков данных о таких организациях и разработали рекомендации для опроса подозреваемых в терроризме.
Летом 2018 года британская правозащитная организация Article 19 заявила в ООН об угрозе свободе пользователям интернета во всем мире со стороны России. По мнению организации, в России регулярно принимают законы, которые противоречат международным стандартам прав на получение информации и на тайну частной жизни, а власти оказывают неоправданное давление на интернет-компании. Правозащитинки предупредили, что если в России продолжатся эти процессы, во всем мире будет жестко ограничен свободный поток информации в интернете.
Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погиб 21 человек, ранены - 44. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи Владислав Росляков, он покончил с собой.
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.
им же телевизор вгружает, что они "любимы и уважаемы всем белым светом"!!!
Кстати Петя тоже идет по этому пути, только пока в начале его.
Получил задание, завёл группу фсб киллеров в техникум. Они его грохнули и свалили на него всё.
есть видео покупки на кануне патронов керченским стрелком в магазине....
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=aCujiVCeVvc
и мало кому было интересно зачем подростку 15 коробок с патронами.....
"В арсенале российских цифровых криминалистов появился новое спецсредство - комплекс по извлечению данных из смартфонов и компьютеров iDC - 8811 Forensic MagiCube от китайской компании MeyaPico. В июле 2018 года военное управление Следственного комитета приобрело два чемодана с комплексом за 5 млн рублей (74 тыс. долларов). С помощью этих комплексов будут расследоваться преступления в Центральном и Восточном военных округах", - говорится в сообщении.
В технической документации к тендеру говорится, что MagiCube за считанные минуты может обнаружить и декодировать историю сообщений в мессенджерах Telegram, Skype, Viber и других. MagiCube способен взламывать устройства с операционными системами Apple и Android и автоматически извлекать из них "идентификаторы владельца устройства: имя, адрес электронную почту и номер телефона. Также MagiCube может извлекать данные из соцсетей, в частности Facebook и Twitter.
ВВС предполагает, что речь идет о декодировании обычной переписки в Telegram, поскольку считается, что сообщения из "секретных чатов" мессенджера не может расшифровать ни одна спецслужба или компания в мире.
Ранее сообщалось, что ФСБ, СК РФ и МВД в различных колониях России закупили у израильской компании Cellebrite специальное техническое оборудование для взлома смартфонов.
Таганский суд Москвы 13 апреля вынес решение о запрете Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Блокировки начались 16 апреля. Поскольку мессенджер стал использовать для их обхода серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать к ним доступ. Заблокированными оказались почти 20 миллионов адресов. При этом сам Telegram продолжает работать.
6 августа Генеральная прокуратура РФ заявила, что не давала разрешения на ограничение доступа к миллионам IP-адресов для блокировки мессенджера Telegram.
https://youtu.be/zgnDiLS2jBE
А почему в Керчи? А потому, шо кацапам крымчан не жалко.
Т.е. кацапам никого не жалко, но себя им чуточку жалчее, чем каких-то жадных колаборантов.
Чтобы понаехать в соседний город или остаться на ночь у
собутыльникасотрудника по заводу, живущего в соседнем подъезде, северокореец должен получить на это разрешение, иначе - ну, вы поняли… А оформляется это разрешение примерно так: сначала товарищ, у которого северокореец хочет остановиться, пишет заявление в местное УВД, потом собирающийся понаехать опрашивается в УВД, затем идёт в администрацию-партком-профком, в муниципальный совет - и лишь потом покупает заветные билеты. При удачном раскладе процедура занимает около недели. А если наш герой собирается понаехать в Пхеньян или, наоборот, в приграничные районы, то дело затянется на месяц. Причём частным лицам разрешения на столь далёкие поездки не выдаются вообще.
Организована и действует система взаимоконтроля, или, проще говоря, взаимодоносов. Всё общество разделено на группы по 30-75 человек (в городе это примерно жильцы одного подъезда), над которыми поставлен старший. Житель Северной Кореи не имеет права не ночевать дома или приглашать кого-либо на ночлег к себе, если до 21:00 не предупредил об этом (естественно, в письменном виде и с разъяснением причин) начальника своей группы. Периодически проводятся проверки и обыски на предмет соответствия требованиям, причём 3-4 раза в год - при участии милиции, органов безопасности и администрации.
в раиське угроза терроризма - результат плохо настроение вождя нации
Тётя Роза @Anakoyher 3 ч.3 часа назад
Достала портрет моего любимца.
Повешу над кроватью в спальне,
чтобы Изя к стене не отворачивался.
царясвободу,веру и отечество
- Гражданские утверждают, что они умнее нас.
- Да, а почему же они тогда строем не ходят?
Кацапы, скоро ждите:
І садить людей за поширення там правдивої інформації.