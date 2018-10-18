 ФСБ потребовала контроля над интернетом в России: "Без этого противостоять современным террористическим угрозам невозможно"

Об этом заявил первый замдиректора ФСБ Сергей Смирнов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь.

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"Для нас, профессионалов, давно очевидно, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов. Без этого гарантировать должное обеспечение информационной безопасности и успешно противостоять современным террористическим угрозам невозможно", - сказал Смирнов.

Он отметил, что речь идет о проблемах, связанных с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью.

В Бишкеке на заседании Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) договорились усилить сотрудничество спецслужб в мониторинге интернета на предмет таких угроз, сказал Смирнов. Участники встречи создали защищенный канал связи для обмена информацией о террористах и экстремистах, обсудили расширение банков данных о таких организациях и разработали рекомендации для опроса подозреваемых в терроризме.

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Летом 2018 года британская правозащитная организация Article 19 заявила в ООН об угрозе свободе пользователям интернета во всем мире со стороны России. По мнению организации, в России регулярно принимают законы, которые противоречат международным стандартам прав на получение информации и на тайну частной жизни, а власти оказывают неоправданное давление на интернет-компании. Правозащитинки предупредили, что если в России продолжатся эти процессы, во всем мире будет жестко ограничен свободный поток информации в интернете.

Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погиб 21 человек, ранены - 44. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи Владислав Росляков, он покончил с собой.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.