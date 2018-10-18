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 За последние три дня количество нарушений режима прекращения огня выросло на 60%. Подтверждена гибель двух гражданских, - Хуг

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе зафиксировали на минувшей неделе более 3,7 тыс. нарушений режима прекращения огня и подтвердили гибель двоих местных жителей

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Ситуация с безопасностью за неделю оставалась практически неизменной... за последние 3 дня было резкое увеличение уровня насилия. Если за первых 4 дня подотчетной недели Миссия зафиксировала в среднем 1,4тыс. случаев нарушений, то за последние три дня - свыше 2,3тыс., то есть, рост на 60%", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве по Скайпу.

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А.Хуг отметил, что наблюдатели подтвердили гибель двух местных жителей, еще двое гражданских получили ранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3092051
 
 
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раися вообще может начать более масштабное обострение на Донбассе а потом международный шантажист будет орать что ЕСЛИ.... то он начнет полномасштабное влезание типа к Варфоломею обратиться, типа что именно он своим решением начнет войну ((( а не шатнажист международный террорист и гопник раися а теперь еще можно добавить НЕ ИМЕЮЩЕЙ ничего СВЯТОГО занимающиеся ИДОЛОПОКЛОНСТВОМ к своей РПЦ а не служащим БОГУ

Варфоломей, есть у нас пословица - "дорога ложка к обеду"..... ТОМОС сейчас нужен нам как НИКОГДА и раися не успеет ничего предпринять.... а другая пословица "после драки кулаками не машут", не даст раисе ЧТО ЛИБО ИЗМЕНИТЬ.....

Украина получив Томос НЕ СВЕРНЕТ со своего пути... и отобрать раися Томос НИКОГДА не сможет!!!
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