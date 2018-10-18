 За последние три дня количество нарушений режима прекращения огня выросло на 60%. Подтверждена гибель двух гражданских, - Хуг

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.
"Ситуация с безопасностью за неделю оставалась практически неизменной... за последние 3 дня было резкое увеличение уровня насилия. Если за первых 4 дня подотчетной недели Миссия зафиксировала в среднем 1,4тыс. случаев нарушений, то за последние три дня - свыше 2,3тыс., то есть, рост на 60%", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве по Скайпу.
А.Хуг отметил, что наблюдатели подтвердили гибель двух местных жителей, еще двое гражданских получили ранения.
Варфоломей, есть у нас пословица - "дорога ложка к обеду"..... ТОМОС сейчас нужен нам как НИКОГДА и раися не успеет ничего предпринять.... а другая пословица "после драки кулаками не машут", не даст раисе ЧТО ЛИБО ИЗМЕНИТЬ.....
Украина получив Томос НЕ СВЕРНЕТ со своего пути... и отобрать раися Томос НИКОГДА не сможет!!!