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 Политика Украины, Общество
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Все про:Константинопольский патриархат (54) Филарет (318)

 Анафему с Филарета Синод снял единодушно, - помощник Вселенского патриарха Макариос

Синод Вселенского патриархата рассмотрел апелляцию Предстоятеля УПЦ КП с решимостью и единодушием.

Об этом в интервью Укринформу сообщил помощник Вселенского патриарха, профессор Патриаршей академии Крита Макариос Христопольский, передает Цензор.НЕТ.

"Святейший Патриарх Варфоломей не принимает быстрых и поверхностных решений. Хотя это решение было принято на последнем Синоде, Вселенский Патриархат в течение многих лет изучал данный вопрос", - рассказал владыка Макариос.

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По словам представителя Константинополя, Предстоятель УПЦ КП "подал Святейшему Патриарху Варфоломею шесть апелляций "эклита", и несколько лет назад была создана совместная комиссия из иерархов Вселенского Патриархата и иерархов Русской Церкви для изучения церковного раскола в Украине".

"К сожалению, Московская Церковь необоснованно прервала работу этой комиссии, и с тех пор ответственна за то, что не принимались никакие усилия к решению этой проблемы. Однако в понимании иерархов нашей Патриархии созрела необходимость рассмотрения апелляции "эклита" (право верховного церковного суда заслушивать дела, по которым подана апелляция. - Ред.) Филарета. Патриарх Варфоломей вынес это на рассмотрение Синода в нужное время. Не только не возникло никаких возражений, но наоборот, с большой решимостью и участием было принято единодушное решение", - добавил владыка Макариос.

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Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

Источник: https://censor.net.ua/n3092050
 
   
 Топ комментарии
 
Главное - бесов-самозванцев бородатых в церковных платьях изгнать из Киево-Печерской Лавры! И главаря ихнего - Павла!
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Кірюха настільки відірвався від землі з своїм "московсько-міжгалактичним" патріархатом, що до сих пір не може усвідомить, звідки підікрався пухнастий песець до його фінансової піраміди.
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Игорек, давай вернемся к этому разговору через месяц-два...
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Главное - бесов-самозванцев бородатых в церковных платьях изгнать из Киево-Печерской Лавры! И главаря ихнего - Павла!
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А чому ж так само одностайно не визнали Філарета Патріархом? Чому розпочали мутні ігри з об'єднанням УАПЦ та УПЦ КП? Чи не тому що знають що цей процес неможливо закінчити поки живий Філарет?
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Чому не можливо? От зійдуться УАПЦ та УПЦ КП і виберуть собі Патріарха. А хто сказав Шо імЄнно він повинен бути? От припустимо був Любомир Гузар, цаствіє йому небесне (нехай простять мене католики якщо не так сказав) Побачив неладне з здоровям і сам пішов, а невдовзі його Бог прийняв...
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Філарет не такий, він би вже давно мав відійти від керівництва церквою, але він буде триматись за владу до останнього подиху, це така людина! УАПЦ та УПЦ КП не можуть зійтись як дві церкви, бо Філарет вже 27 років стоїть на позиції вливання УАПЦ в УПЦ КП на правах простих приходів! Тому як тільки Константинополь забажав об'єднання УАПЦ та УПЦ КП, так стало зрозуміло що Томосу не буде! Якби Константинополь хотів дати Томос, він просто дав би його Філарету, без попередніх вимог! А так нас просто доють як лохів, вимагають церкву в Києві, вимагають якихось об'єднань, вимагають якихось дій. Все це закінчиться розвертанням фінансових потоків в Константинополь і обіцянками Томосу в майбутньому!
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Игорек, давай вернемся к этому разговору через месяц-два...
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Ви що на бачите що у Гузара інша ситуація. УГКЦ була створена і стабільна. Українську правослану церкву ще треба довести до фінішу. І це зробити має тільки Філарет. Ну і що тут не ясно. Зараз Філарет найкращий варіант. Нащо вибирати іншого? Тому що так наполягає агент ФСБ Макар УАПЦшний?
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Тому, що ти нічого не розумієш в церковних справах.
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Те що я чогось не розумію не біда, біда в тім що ніхто в АП нічого не розуміє в церковних справах!
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Чому ж ? Igor L Відомий іксперд в усіх сортах г!вна .
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Сколько же проблем добавляет православие головного мозга ...
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Секта самозванців наклала анафему. Це звучить як анекдот.
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А хто это :фожысты за которых Константинополь , Муссолини компания? , или крем.бляди? Молчи, фраерок, жуй орбит, может за за умного и проканаешь, гы!
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погугли значение слова "ирония" - откроешь для себя Вселенную
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Спс, Кэп! Я её открыл лет 45 назад (вселенную), и до сих пор исследую, и вот что я понял!: при ну ооочень тонком стёбе , или иронии следует оставить место хотя бы для одной улыбки, а при более толстом троллинге, не мешает встаыить :гы-гы! В ином случае тебе ещё долго придётся призывать юзеров к поискам "вселенной иронии". Я это искренне пишу, на основании собственного опыта. )))))), гы.
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Ну, вот! ,прогресс на фейс!, обучаемый оказалсо! А где :дякуємо,дзякуй, спс? гы.
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Кірюха настільки відірвався від землі з своїм "московсько-міжгалактичним" патріархатом, що до сих пір не може усвідомить, звідки підікрався пухнастий песець до його фінансової піраміди.
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По сути были красиво посланы на юг с ихними притязаниями быть равными среди первых,далее надеемся будут преданы анафеме,в дальнейшем признать ( но ни при этой хитрой власти ) рпц мп дестабилизирующей в Украине сектой с террористическим уклоном спонсируемым агрессивной страной по отношению к Украине,и полное принятие и запрет этой организации в Украине,прихожане против ответ один,покупка билета до скрепной отбор паспорта гражданина Украины на границе с рашей ,дальше вперед в родные скрепы без оглядки,там их примут да пошлют Сибирь осваивать,по другому нельзя так как эта опухоль в виде сектантов рпц всегда будит давить на Украину
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РИМСКАЯ( Анарская=Янан Эр-горящий муж сазэри=одэри-РИМ наоборот) Империя разделилась на 2 части- Младшая в БиЗаНТии(Бек младший горящий отец )-ГАН ЭРИ(Гонорий)-Кровей муж=БаТиГан .ПОЭТОМУ НАДО ГОВОРИТЬ ПРАВОСЛАВНАЯ(правоверная) Гансистория(как и было).Почему говорят синод???
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Скорому дальшому процессу буде заважати УАПЦ і її предводитель Макар. З одної сторони це фактично галицька церква. В Галичині більшість їх приходів, вся верхушка галичани. Але дії їх такі, що ясно що вони виконують задачі які ставить їм ФСБ. З однієєї сторони на УПЦ КП нападає РПЦ, а задача УАПЦ нападати на УПЦ КП з протилежної сторони. І рушити все як би знутрі. Щоб вороги могли казати, що вони самі не можуть договоритись. Я думаю, що якщо вони й далі будуть заважати, то довго не морочитись і договоритись з Вселенським патріархатом, щоб оставити їх за бортом і будувати все на базі УПЦ КП. Так як їх в багато раз менше ніж УПЦ КП, то втрати будуть невеликі. Тоді всі приходи кинуть Макара і скоро перейдуть в нову структуру. А макару прийдеться їхати до хазяїв в москву.
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Ще доповню, що макар хоче рівності двох церков в процесі становлення. Але яка може бути рівність малої церкви з тою що в багато раз більша. А та що менша, то вона тому менша, що люди не її вибирають. То чому церква, яку люди не вибирають, має бути на рівних з тією яку люди вибирають.
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яка взагалі могла бути анафема від самопроголошеної церкви МП?
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понял главное что кгбшным прихвостням в поповской униформе из мордора никто не доверяет
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