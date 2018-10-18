 Анафему с Филарета Синод снял единодушно, - помощник Вселенского патриарха Макариос

Об этом в интервью Укринформу сообщил помощник Вселенского патриарха, профессор Патриаршей академии Крита Макариос Христопольский, передает Цензор.НЕТ.

"Святейший Патриарх Варфоломей не принимает быстрых и поверхностных решений. Хотя это решение было принято на последнем Синоде, Вселенский Патриархат в течение многих лет изучал данный вопрос", - рассказал владыка Макариос.

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По словам представителя Константинополя, Предстоятель УПЦ КП "подал Святейшему Патриарху Варфоломею шесть апелляций "эклита", и несколько лет назад была создана совместная комиссия из иерархов Вселенского Патриархата и иерархов Русской Церкви для изучения церковного раскола в Украине".

"К сожалению, Московская Церковь необоснованно прервала работу этой комиссии, и с тех пор ответственна за то, что не принимались никакие усилия к решению этой проблемы. Однако в понимании иерархов нашей Патриархии созрела необходимость рассмотрения апелляции "эклита" (право верховного церковного суда заслушивать дела, по которым подана апелляция. - Ред.) Филарета. Патриарх Варфоломей вынес это на рассмотрение Синода в нужное время. Не только не возникло никаких возражений, но наоборот, с большой решимостью и участием было принято единодушное решение", - добавил владыка Макариос.

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Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.