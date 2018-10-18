 "Это можно быстро сделать", - Княжицкий о процедуре передачи Андреевской церкви Вселенскому патриархату

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом по результатам принятия парламентом соответствующего закона относительно церкви рассказал в комментарии журналистам председатель комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.
"Это можно быстро сделать. Передача в пользование, тем более культурной ценности, осуществляется на основе соглашения. Следовательно другая сторона должна заключить соглашение или с Кабинетом Министров, или с музеем "София Киевская". Сам механизм будет определяться Кабинетом Министров, поскольку это в их ведении", - отметил депутат.
В то же время он подчеркнул, что передача культурных памятников Украины, в частности церквей, "не является чем-то уникальным".
"Киево-Печерская лавра - это не меньшая достопримечательность, ею пользуется Украинская православная церковь Московского патриархата. Есть много и других памятников, которыми пользуются другие церкви, как в частности Собор Святого Юра во Львове, которым греко-католики пользуются", - отметил нардеп.
а для любителей тезиса о бедности украинского языка припасено слово "горизонт"...
До речі, Україна з жодної Церкви не бере коштів за користування релігійними спорудами. Якщо і робити виняток, то для РПЦвУ (УПЦ(МП)).
передаёт украинскую церковь константинополю
со стороны как проституция какая то выглядит в обмен на томоса
не?
Так что пока в Украине не появится власть, которая будет думать про Украину, а не пресмыкаться перед Европой или чего хуже - россией - дела не будет.
Європа не просила не саджати за незаконну вирубку лісу. Вона просила про скасування мораторію.
Ті, хто придумав мораторій, хоч одного га..на посадили за його порушення?
Так що не перед Європою "пресмыкаются ", а перед нашими бандитами.
Тому потрібно не Європу під дудку цапів критикувати, а виконувати (чи вимагати виконання) свої власні закони.
«… постоянно отвлекать внимание граждан от настоящих социальных проблем, переключая его на темы, не имеющие реального значения. Добиваться того, чтобы граждане постоянно были чем-то заняты и у них не оставалось времени на размышления; с поля - в загон, как и все прочие животные.» ( Н. Хомский цитата из книги «Тихое оружие для спокойных войн»).
Для меня загадка: украинцы позиционируют доброй, гуманной нацией. И в то же время поступают кардинально противоположно. Яркий пример - Шуфрич. Человек бьется в истерике, мучится, кричит от утраты мозга и никто, НИ-КТО!!! не пристрелит, не прекратит эти муки болезного.
Ну в натурі політична ПРоституція від бариг "!