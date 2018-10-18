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 Политика Украины
  2006  37
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 "Это можно быстро сделать", - Княжицкий о процедуре передачи Андреевской церкви Вселенскому патриархату

Процедура подписания соглашения о передаче в постоянное пользование Вселенскому патриархату Андреевской церкви не займет много времени.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом по результатам принятия парламентом соответствующего закона относительно церкви рассказал в комментарии журналистам председатель комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

"Это можно быстро сделать. Передача в пользование, тем более культурной ценности, осуществляется на основе соглашения. Следовательно другая сторона должна заключить соглашение или с Кабинетом Министров, или с музеем "София Киевская". Сам механизм будет определяться Кабинетом Министров, поскольку это в их ведении", - отметил депутат.

В то же время он подчеркнул, что передача культурных памятников Украины, в частности церквей, "не является чем-то уникальным".

"Киево-Печерская лавра - это не меньшая достопримечательность, ею пользуется Украинская православная церковь Московского патриархата. Есть много и других памятников, которыми пользуются другие церкви, как в частности Собор Святого Юра во Львове, которым греко-католики пользуются", - отметил нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы еще на шаг приблизились к получению Томоса, - Порошенко о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату

Источник: https://censor.net.ua/n3092048
 
   
 Топ комментарии
 
Если бы Свинохряк так же быстро антикоррупционный суд создавал, как церкви раздаривает...
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Это все хорошо, дорогие мои детишечки. НО!

Для меня загадка: украинцы позиционируют доброй, гуманной нацией. И в то же время поступают кардинально противоположно. Яркий пример - Шуфрич. Человек бьется в истерике, мучится, кричит от утраты мозга и никто, НИ-КТО!!! не пристрелит, не прекратит эти муки болезного.
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Не нравится мне эта затея. Откатом воняИт... "Это можно быстро сделать", - Княжицкий о процедуре передачи Андреевской церкви Вселенскому патриархату - Цензор.НЕТ 3792
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А скільки потрібно часу щоб вигнати вірян УАПЦ з їх головного храму - Андріївської церкви?
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Не знаю. Моё мнение - их вообще не надо ниоткуда выгонять. Это самая-пресамая украинская церковь.
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митрополит Київський і всієї України, предстоятель УАПЦ Макарій (Малетич) в інтерв'ю телеканалу ZIK: "Ставлюся нормально. Бо ми поминаємо Вселенського патріарха… ми повинні коритися рішенню і бажанню його святості. Звернулися до мене, чи я погоджуюся дати Андріївську церкву. Я сказав, якщо УАПЦ буде входити в помісну православну церкву, то ми згідні, бо я не можу не бути послідовним. Коли я поминаю патріарха і йду назустріч, то треба жертвувати один кафедральний собор, і ми тим жертвуємо. УПАЦ повинна щось отримати взамін, наприклад інший храм, який стане кафедральним собором. Я поставив перед президентом питання: ми віддаємо єдиний кафедральний собор, а нам повинні щось взамін дати".
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Якщо Макарій ставиться до цього нормально, в чому проблеми, ніхто ж не каже що там зробити приймальню Варфоломея.
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Макарій лише місцеблюститель, він не Патріарх УАПЦ і тому це не його компетенція приймати такі рішення як передача собору турецьким клірикам!
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А Ігор Л, більше має впливу в церкві ніж Макарій?
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С ольгинским троллем только так. Кацап ,я на доступном тебе языке написал.
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да пошёл ты, "патриот" картонный. переведи-ка мне на украинский слово "опыт"! время пошло.
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Чтоб убедиться, что ты кацап. Убедился. Спасибо. Не задерживаю.
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Хитрун, какой опыт, химический, жизненный, москальска мова біднувата, ще б спитав як перекласти "пол", там взагалі 3 значення.
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Ну это такой слабенький тест... Если человек ответит "досвід" и не поперхнётся, то велика доля вероятности, что он владеет украинским языком в объёме Гугл-переводчика. "Это можно быстро сделать", - Княжицкий о процедуре передачи Андреевской церкви Вселенскому патриархату - Цензор.НЕТ 2408

а для любителей тезиса о бедности украинского языка припасено слово "горизонт"... "Это можно быстро сделать", - Княжицкий о процедуре передачи Андреевской церкви Вселенскому патриархату - Цензор.НЕТ 2757
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Передача в бесплатное пользование в благодарность за томос. Почему нет?
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трудно отвербализовать... бросает тень на святость помыслов. да такую жирную. кацы громко воняют, что Варфоломей за взятку...
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Завжди знайдуся обурені, які будуть шукати злочин, аби потішити себе. Начхати.

До речі, Україна з жодної Церкви не бере коштів за користування релігійними спорудами. Якщо і робити виняток, то для РПЦвУ (УПЦ(МП)).
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Синод в своєму рішенні про це написав - відновити своє представництво у Києві. Про хабарі так не оголошують.
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У кацапов всегда будет вонять изо рта, пора уже привыкнуть. Церковь же не отдаётся, как объект инфраструктуры, а предоставляется для проведения служб церкви матери. Наши миряне ничего не теряют, зато жест очень красивый.
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Если бы Свинохряк так же быстро антикоррупционный суд создавал, как церкви раздаривает...
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комитет верховной рады по культуре и духовности
передаёт украинскую церковь константинополю
со стороны как проституция какая то выглядит в обмен на томоса
не?
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Ассоциация туда же. Европейские ценности и все такое, а лесок из Карпат будь добр отдай.
Так что пока в Украине не появится власть, которая будет думать про Украину, а не пресмыкаться перед Европой или чего хуже - россией - дела не будет.
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Про "лесок из Карпат".
Європа не просила не саджати за незаконну вирубку лісу. Вона просила про скасування мораторію.
Ті, хто придумав мораторій, хоч одного га..на посадили за його порушення?
Так що не перед Європою "пресмыкаются ", а перед нашими бандитами.

Тому потрібно не Європу під дудку цапів критикувати, а виконувати (чи вимагати виконання) свої власні закони.
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просто оставлю это здесь ...
«… постоянно отвлекать внимание граждан от настоящих социальных проблем, переключая его на темы, не имеющие реального значения. Добиваться того, чтобы граждане постоянно были чем-то заняты и у них не оставалось времени на размышления; с поля - в загон, как и все прочие животные.» ( Н. Хомский цитата из книги «Тихое оружие для спокойных войн»).
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Да все всё прекрасно понимают, но политтехнология настолько отвечает природе человека, что противиться ей человек не может в принципе.
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щя запустят механизм перегестрации и гэбнявый патриархат с большой вероятностью может не получить продление аренды.... окупационная православная церковь расеи......
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Это все хорошо, дорогие мои детишечки. НО!

Для меня загадка: украинцы позиционируют доброй, гуманной нацией. И в то же время поступают кардинально противоположно. Яркий пример - Шуфрич. Человек бьется в истерике, мучится, кричит от утраты мозга и никто, НИ-КТО!!! не пристрелит, не прекратит эти муки болезного.
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Я думаю, что следует дать церковь на пользование сроком 5-10 лет. А там видно будет. Нельзя без ограничения срока.
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Ну так ...УАПЦ - оренду не продлили .так давай віддамо ..*зальетним * .!?.
Ну в натурі політична ПРоституція від бариг "!
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"Чему учит нас история религий? Что они повсюду раздували пламя нетерпимости, устилали равнины трупами, поили землю кровью, сжигали города, опустошали государства; но они никогда не делали людей лучше." Гельвеций К.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это можно быстро сделать", - Княжицкий о процедуре передачи Андреевской церкви Вселенскому патриархату
 
 
 
 
 
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