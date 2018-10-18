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Все про:рабство (102) Россия (70775) Совет Европы (500)

 В 2016 году в мире было зафиксировано 16,3 млн людей, попавших в "современное рабство", 8 млн из них - в России, - Совет Европы

По данным Совета Европы, наибольшее количество людей, которые насильно удерживались в регионе или были "современными рабами", в 2016 году было зафиксировано в России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ". 

Соответствующее заявление по случаю европейского дня противодействия насильственному удержанию людей (рабству) распространил в четверг Совет Европы.

"Принудительное удержание людей быстро приобретает преступное распространение в Европе. Это приобрело формы современной работорговли, которая распространяется в мире. Термин "современное рабство" все больше используется для определения широкого спектра нарушений прав человека, включая сексуальную эксплуатацию, принуждение к труду, удержание за долги, домашнее насилие, торговлю людьми, а также эксплуатацию детей и принуждение к браку", - заявили в Совете Европы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Ивано-Франковской области людей незаконно удерживали в нелегально "центре реабилитации страдающих от алкоголизма и наркомании". ФОТОрепортаж

По имеющейся статистике, в 2016 году в мире было зафиксировано 16,3 млн людей, ситуации с которыми подпадали под термин "современное рабство". Среди них около 15 млн было на территории Европы, в том числе 8 млн "рабов" было зафиксировано в России.

Источник: https://censor.net.ua/n3092046
 
 
 Топ комментарии
 
Половина из раши, потому что уже готовые рабы. Ломать даже не надо
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Як казав москальский вибірком 63 млн виборців, з них 12 млн інвалідів, ну додамо ще підлітків, віднімемо досягненння Пермякових, Мільчакових, Рослякових.
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Половина из раши, потому что уже готовые рабы. Ломать даже не надо
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8 миллионов это половина всех гастарбайтеров. А, так это же Совет Европы.))
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Наверно доклад сочиняли какие-нибудь поляк с литовцем.
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Ти знову тут? Мільчакова, Пермякова, Рослякова коли зроблять героями московії?
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Рабство, это когда человек работает за еду, кров и одежду.
Скольким хватает на большее?
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За интернет уплатил бухгалтер.
И всё равно не раб, вчера книжку купил. В 2016 году в мире было зафиксировано 16,3 млн людей, попавших в "современное рабство", 8 млн из них - в России, - Совет Европы - Цензор.НЕТ 2620
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ 2016 году в мире было зафиксировано 16,3 млн людей, попавших в "современное рабство", 8 млн из них - в России, - Совет Европы
 
 
 
 
 
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