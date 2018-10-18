 Массовое возвращение заробитчан в Украину - новый тренд на отечественном строительном рынке, - эксперт Ваврыш

Об этом сообщает "5 канал".
"Очень большое количество работников, которые год назад просто "хлынули" в Европу, сейчас возвращаются и оседают в Украине", – заявил руководитель девелоперской компании Андрей Ваврыш.
Сегодня компания сотрудничает с десятками контрагентов и реализует ряд масштабных проектов на отечественном строительном рынке. Возвращение заробитчан, которые когда-то мигрировали в поисках лучших заработков за рубежом, говорит бизнесмен, на сегодня уже достаточно привычное явление.
Проанализировав условия работы, руководитель компании добавляет: если смотреть через призму социальной состоятельности, сегодня уже нет большой разницы в том, что платят за выполненную работу в Европе и в Украине.
"Человек там конечно получает немного большую зарплату, но если вычесть затраты на его пребывание там, на проживание во время выполнения этих контрактных работ, то остается значительно меньшая сумма. А если еще посмотреть на гарантии государственной защиты, безопасности, социальной защиты, доступа к медицине и так далее, то это все становится достаточно дорогим", – заявил Андрей Вавриш.
По данным социологических исследований, фактически 60% украинцев в 2015-2017 годах работали за рубежом нелегально.
С начала года на украинском рынке труда втупили в действие новые законы. По информации Гоструда, за каждого неправомерно устроенного работника, на компанию наложат штраф в размере более 111 тыс. гривен. Это исключило и заключение гражданско-правовых сделок, которыми нередко злоупотребляли отечественные застройщики.
Столько строителей возвратилось в Украину, что друг другу мешают работать...
715 комплексов, которые строятся или начинают строится, по Киеву.
Довольно много.
Только за год, около полусотни комплексов появилось.
Зайди в отдел продаж более менее крупной компании и посмотри на "отсутствие спроса".
Я с 2012 года занимаюсь недвижимостью и вижу как "упал" спрос на новострои.
Що-що роблять закони?
Высветилась на небе
Тонкая скобка луны.
Это мне ты улыбнулся.
Сны…
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Из той жк оперы :
Куда уходит детство..в какие города.. и где найти нам средство,чтоб вновь попасть туда?
Сегодня я сбежал с пацанами с урока лит-ры, чтобы искупаться в нашем пруду… потом дрался с Вовкой из 7"Б".не то что бы со злости, а просто силами мерились (до первой крови)…девчонка с соседней парты написала мне записку с предложением дружбы… а потом… потом я проснулся и понял: Сейчас 2018 год… и мне уже скоро исполнится 47 годочков.)))
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Существует известная суфийская притча.
Император вышел из своего дворца на утреннюю прогулку и встретил нищего.
Он спросил нищего, чего тот хочет.
Нищий засмеялся и сказал:
"Вы спрашиваете так, как будто можете выполнить мое желание!"
Король обиделся и сказал:
"Конечно, я могу выполнить твое желание. Просто скажи, чего ты хочешь".
Нищий сказал: "Подумай дважды, прежде чем обещать что-то".
Нищий не был обычным нищим.
Он был мастером императора в его прошлой жизни.
И он обещал ему, что придет и попытается разбудить его в следующей жизни.
"Эту жизнь ты пропустил, но я приду опять".
Но король все полностью забыл; кто помнит прошлые жизни?
Король настаивал:
"Я сумею выполнить все твои желания, я очень могущественный император.
Какое из возможных твоих желаний, ты думаешь, я не сумею выполнить?".
Нищий ответил: "Это очень простое желание.
Ты видишь эту чашку для милостыни? Можешь ты наполнить ее чем-нибудь?"
Император сказал: "Конечно, могу".
Он позвал своего визиря и приказал ему наполнить чашку деньгами.
Визирь принес деньги, положил их в чашку, но они исчезли.
Он принес еще денег и опять наполнил ими чашку,
но как только чашка наполнялась, деньги исчезали,
и чашка для милостыни вновь становилась пустой.
Вокруг собралось много народа.
Постепенно об этом узнала вся столица.
Огромная толпа людей собралась, престиж императора мог пошатнуться.
Он сказал своим визирям:
"Даже если я потеряю все свое царство,
я готов к этому, но я не могу проиграть этому нищему!".
Алмазы, жемчуг, изумруды и другие драгоценные камни "
все его сокровища были брошены в чашку. Эта чашка казалась бездонной.
Что бы в нее ни клали " все! " немедленно исчезало, переставало существовать.
Наступил вечер. Люди стояли в полном молчании.
Король упал к ногам нищего и принял свое поражение.
Обращаясь к нищему, он сказал:
"Ты победил, но, прежде чем ты уйдешь, удовлетвори мое любопытство, " скажи,
из чего сделана эта чашка?"
Нищий рассмеялся и ответил:
"Она сделана из человеческого ума. Здесь нет секрета+ она просто сделана из человеческого
желания".
Это понимание меняет жизнь.
Взгляните на какое-нибудь одно желание,каков его механизм?
Вначале появляется возбуждение, большая радость.
Вы чувствуете подъем. Что-то должно произойти, вы близки к перевалу.
И потом, у вас есть машина, яхта, дом, женщина+ н
о вдруг все вновь становится незначащим.
Что произошло? Ваш ум дематериализовал это.
Машина стоит в гараже, но по этому поводу восторга больше нет.
Восторг был только в момент овладения.
Вы были так опьянены желанием, что забыли о внутренней пустоте.
Теперь желания осуществились:
машина в гараже, любимая женщина в постели, деньги на банковском счете.
И вновь ускользает восторг.
И вновь пустота с вами, готовая поглотить вас всего.
И вновь вам нужно создавать новое желание, чтобы избежать зияющей бездны.
Вот так человек двигается от одного желания к другому.
Вот так он остается нищим всю жизнь.
Вся ваша жизнь доказывает это вновь и вновь - каждое желание разочаровывает.
Когда цель достигнута, необходимо новое желание.
День, когда вы поймете, что желание неосуществимо,
может стать поворотным в вашей жизни.
Другое путешествие - это путешествие вовнутрь.
Двигайтесь вовнутрь, возвращайтесь домой.
Є така суфійська народня прикмета...
строительная отрасль умерла в 2008г.
Подивишся на те як "бурно уміраєт строітєльная отрасль" в Україні.
Тільки не барися, бо он Омелян, вже збирається перекрити залізничний портал, до мокшаніїї, разом з твоїм Санкт- Болотобургом...