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 Политика Украины
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Все про:строительство (1565) заробитчане (269)

 Массовое возвращение заробитчан в Украину - новый тренд на отечественном строительном рынке, - эксперт Ваврыш

Учитывая покупательную способность, большой разницы в оплатах выполненных работ на строительных рынках Украины и ЕС уже не существует.

Об этом сообщает "5 канал".

"Очень большое количество работников, которые год назад просто "хлынули" в Европу, сейчас возвращаются и оседают в Украине", – заявил руководитель девелоперской компании Андрей Ваврыш.

Сегодня компания сотрудничает с десятками контрагентов и реализует ряд масштабных проектов на отечественном строительном рынке. Возвращение заробитчан, которые когда-то мигрировали в поисках лучших заработков за рубежом, говорит бизнесмен, на сегодня уже достаточно привычное явление.

Проанализировав условия работы, руководитель компании добавляет: если смотреть через призму социальной состоятельности, сегодня уже нет большой разницы в том, что платят за выполненную работу в Европе и в Украине.

"Человек там конечно получает немного большую зарплату, но если вычесть затраты на его пребывание там, на проживание во время выполнения этих контрактных работ, то остается значительно меньшая сумма. А если еще посмотреть на гарантии государственной защиты, безопасности, социальной защиты, доступа к медицине и так далее, то это все становится достаточно дорогим", – заявил Андрей Вавриш.

По данным социологических исследований, фактически 60% украинцев в 2015-2017 годах работали за рубежом нелегально.

С начала года на украинском рынке труда втупили в действие новые законы. По информации Гоструда, за каждого неправомерно устроенного работника, на компанию наложат штраф в размере более 111 тыс. гривен. Это исключило и заключение гражданско-правовых сделок, которыми нередко злоупотребляли отечественные застройщики.

Источник: https://censor.net.ua/n3092045
 
   
 Топ комментарии
 
Настало время удивительных историй!
Эксперт ВаврЕш пусть попробует найти квалифицированного плиточники или штукатура, а потом пишет бред! Недавно обзванивал, из 8 человек - 6 уехали в Польшу или дальше!

Сейчас люди сами объединяются в бригады и по 10-15 человек валят из страны на заработки!
А те, кто не уехали - мечтают уехать!
Массовое возвращение заробитчан в Украину - новый тренд на отечественном строительном рынке, - эксперт Ваврыш - Цензор.НЕТ 9806
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Ага, помечтайте. Человек там чувствует себя человеком, на те деньги, что ему платят. А в Украине работающий человек не может оплатить свои коммунальные услуги. Вернутся они, как же.
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Наверно поэтому в жилых комплексах "Патриотика", "Эврика", "Варшавский" (Киев), такие сумасшедшие переносы сроков ввода в эксплуатацию!
Столько строителей возвратилось в Украину, что друг другу мешают работать...

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это еще говорит о том, что покупательская способность на нуле. Люди сейчас еле концы с концами сводят, какие нах квартиры
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На нуле?
715 комплексов, которые строятся или начинают строится, по Киеву.
Довольно много.
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ты там выше про ввод в эксплуатацию писал, так отстрочка ввода говорит об отсутствии инвесторов （покупателей квартир）для достройки и ввода. А начинать строить и сдать с заселением это две болшие разницы.
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Да в строительных компаниях, все сплошные дураки и никак не могли предугадать падение спроса.
Только за год, около полусотни комплексов появилось.
Зайди в отдел продаж более менее крупной компании и посмотри на "отсутствие спроса".
Я с 2012 года занимаюсь недвижимостью и вижу как "упал" спрос на новострои.
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"С начала года на украинском рынке труда втупили в действие новые законы. Источник: https://censor.net.ua/n3092045"
Що-що роблять закони?
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"...большой разницы в оплатах выполненных работ на строительных рынках Украины и ЕС уже не существует. Источник: https://censor.net.ua/n3092045..." - Да ну?!?!?!?!?
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та еврооплату работники просят , если память не изменяет, с 2007го года, да хто ж им дает (даже те, кто имеет, не дают)...на такие расценки работу ждут неделями, а потом как всегда - за еду...
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Массовое возвращение заробитчан в Украину - новый тренд на отечественном строительном рынке, - эксперт Ваврыш. Ага! Угу! Аж слезу пустил!

Высветилась на небе
Тонкая скобка луны.
Это мне ты улыбнулся.
Сны…
©
Из той жк оперы :

Куда уходит детство..в какие города.. и где найти нам средство,чтоб вновь попасть туда?

Сегодня я сбежал с пацанами с урока лит-ры, чтобы искупаться в нашем пруду… потом дрался с Вовкой из 7"Б".не то что бы со злости, а просто силами мерились (до первой крови)…девчонка с соседней парты написала мне записку с предложением дружбы… а потом… потом я проснулся и понял: Сейчас 2018 год… и мне уже скоро исполнится 47 годочков.)))
©
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Експерт Андрій Вавриш сам є заробітчанином,який працює на будівництві в Києві Масове повернення заробітчан в Україну - новий тренд на вітчизняному будівельному ринку, - експерт Вавриш - Цензор.НЕТ 5388
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как много фантазий по оплате труда, Без знания языка вы там никто и если нет рабочей визы-тоже. Никто за жилье и питание не платит, высокую зарплату надо заработать,а это нелегко.
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Об этом сообщает "5 канал". Добре, що зразу написали джерело, аби люди не тратили час на читання порохоботщини.
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Желание

Существует известная суфийская притча.
Император вышел из своего дворца на утреннюю прогулку и встретил нищего.
Он спросил нищего, чего тот хочет.
Нищий засмеялся и сказал:
"Вы спрашиваете так, как будто можете выполнить мое желание!"
Король обиделся и сказал:
"Конечно, я могу выполнить твое желание. Просто скажи, чего ты хочешь".
Нищий сказал: "Подумай дважды, прежде чем обещать что-то".
Нищий не был обычным нищим.
Он был мастером императора в его прошлой жизни.
И он обещал ему, что придет и попытается разбудить его в следующей жизни.
"Эту жизнь ты пропустил, но я приду опять".
Но король все полностью забыл; кто помнит прошлые жизни?

Король настаивал:
"Я сумею выполнить все твои желания, я очень могущественный император.
Какое из возможных твоих желаний, ты думаешь, я не сумею выполнить?".
Нищий ответил: "Это очень простое желание.
Ты видишь эту чашку для милостыни? Можешь ты наполнить ее чем-нибудь?"
Император сказал: "Конечно, могу".
Он позвал своего визиря и приказал ему наполнить чашку деньгами.
Визирь принес деньги, положил их в чашку, но они исчезли.
Он принес еще денег и опять наполнил ими чашку,
но как только чашка наполнялась, деньги исчезали,
и чашка для милостыни вновь становилась пустой.

Вокруг собралось много народа.
Постепенно об этом узнала вся столица.
Огромная толпа людей собралась, престиж императора мог пошатнуться.
Он сказал своим визирям:
"Даже если я потеряю все свое царство,
я готов к этому, но я не могу проиграть этому нищему!".
Алмазы, жемчуг, изумруды и другие драгоценные камни "
все его сокровища были брошены в чашку. Эта чашка казалась бездонной.
Что бы в нее ни клали " все! " немедленно исчезало, переставало существовать.

Наступил вечер. Люди стояли в полном молчании.
Король упал к ногам нищего и принял свое поражение.
Обращаясь к нищему, он сказал:
"Ты победил, но, прежде чем ты уйдешь, удовлетвори мое любопытство, " скажи,
из чего сделана эта чашка?"
Нищий рассмеялся и ответил:
"Она сделана из человеческого ума. Здесь нет секрета+ она просто сделана из человеческого
желания".

Это понимание меняет жизнь.
Взгляните на какое-нибудь одно желание,каков его механизм?
Вначале появляется возбуждение, большая радость.
Вы чувствуете подъем. Что-то должно произойти, вы близки к перевалу.
И потом, у вас есть машина, яхта, дом, женщина+ н
о вдруг все вновь становится незначащим.
Что произошло? Ваш ум дематериализовал это.
Машина стоит в гараже, но по этому поводу восторга больше нет.
Восторг был только в момент овладения.

Вы были так опьянены желанием, что забыли о внутренней пустоте.
Теперь желания осуществились:
машина в гараже, любимая женщина в постели, деньги на банковском счете.
И вновь ускользает восторг.
И вновь пустота с вами, готовая поглотить вас всего.
И вновь вам нужно создавать новое желание, чтобы избежать зияющей бездны.
Вот так человек двигается от одного желания к другому.
Вот так он остается нищим всю жизнь.
Вся ваша жизнь доказывает это вновь и вновь - каждое желание разочаровывает.
Когда цель достигнута, необходимо новое желание.

День, когда вы поймете, что желание неосуществимо,
может стать поворотным в вашей жизни.
Другое путешествие - это путешествие вовнутрь.
Двигайтесь вовнутрь, возвращайтесь домой.
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Ну раз вже суфістів підключил, то точно бути Петру Олексійовичу Президентом України ще один строк...
Є така суфійська народня прикмета...

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Это не о Порошенко. Это о нытиках с форумов, которые хотят всё и сразу. А вообще обо ВСЕХ людях....
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та не брешите
строительная отрасль умерла в 2008г.
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Попроси у Прігожіна фублєй на квиток, і скатайся-но до Києва, Дніпра, Харкова, Одеси...
Подивишся на те як "бурно уміраєт строітєльная отрасль" в Україні.

Тільки не барися, бо он Омелян, вже збирається перекрити залізничний портал, до мокшаніїї, разом з твоїм Санкт- Болотобургом...


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Шо, неужели серьёзно? Я чёто думаю, что вычеты на проживание не играют большой роли. Поскольку что там, что здесь платить нужно всё равно. Отплыв рабочей силы из Польши более связан с окончанием сезонных работ. Весною опять все поедут в Польшу.
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Новый тренд сивой кобылы на отечественном строительном рынке, - эксперд Вафрыш
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В Украине работник хуже раба! Какие гарантии, о чем оно лапочки?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМассовое возвращение заробитчан в Украину - новый тренд на отечественном строительном рынке, - эксперт Ваврыш
 
 
 
 
 
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