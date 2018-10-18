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Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия, Общество
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 Росляков ненавидел людей и душил животных так же, как и садист Мильчаков, к которому в РФ нет вопросов, - Казанский

В России предпочитают не замечать, что такие же Влады Росляковы, накрученные пропагандой, уже четыре года едут из России в Украину убивать украинцев. И счёт их жертв уже идёт на тысячи.

Об этом написал в Telegram блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня публикуют интервью с соседями и знакомыми Рослякова. Они рассказывают, что Росляков ненавидел людей, душил котов верёвками. И тут конечно же вспоминается другой известный садист - Алексей Мильчаков из Петербурга. Тот тоже сначала пытал животных, затем пытал и убивал украинских пленников. Но к нему в России нет вопросов. Он на свободе, участвует в круглых столах, фотографируется с Аксёновым и Бородаем. "Освободитель Донбасса", так сказать...", - отмечает Казанский.

Ранее сообщалось о 20 погибших в ходе взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже.

Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погиб 21 человек, ранены - 44. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.

Источник: https://censor.net.ua/n3092044
 
   
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И зачем он застрелился? Его бы с удовольствием взяли в днр.
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Сатана Росляков в Аду. А Мильчакова и в Ад не пускают? Скорее бы и он туда попал. Все садисты начинают с убийств животных в детстве и заканчивают убийствами людей.
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Да он сейчас с ДНР ...в аду....с Захеркой, Автомойщиком, Нариком-охранником супермаркета и другой швалью... Росляков ненавидел людей и душил животных так же, как и садист Мильчаков, к которому в РФ нет вопросов, - Казанский - Цензор.НЕТ 9438
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по любому этим рузьким чилавэком уже в аду доктор лиза менгле с шайтанами занимаются.
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поддерживаю... Он выполнил свою роль. Остальные скрыты. Чтобы он молчал - застрелили!
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Росляков ширма, исполнитель Хуйло. Он хочет замириться со Штатами на почве общих проблем терроризма и борьбы с ним. Но ничего у него не выйдет. Трамп не такой дурак, каким кажется.
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американская система будет работать даже если президент дурак!
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Идеальный исполнитель для нужд кремля
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девичьи губки бантиком у обоих живодеров очень похожи
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Пасля гэтай фоткі мудрагеліць больш няма сэнсу,на самай справе, без каментароў.
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Россия занимает:
1-е место в мире по заболеваниям психики;
1-е место в мире по количеству самоубийств среди пожилых людей;
1-е место в мире по количеству самоубийств среди детей и подростков;
1-е место в мире по числу детей брошенных родителями;
1-е место в мире по потреблению спирта и спиртосодержащей продукции;
1-e место в мире по продажам крепкого алкоголя;
2-е место в Европе по числу самоубийств на душу населения;
2-е место в мире по числу журналистов, убитых за последние десять лет;
2-е место в мире (после Сербии) по количеству людей, ищущих убежища в развитых странах Запада;
2-е место в мире по количеству заключенных на 1000 человек (после США);
3-е место в мире по количеству тоталитарных сект
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это и так известно ... вот только и у нас кацапов минимум пол страны и статистика не намного лучше ....
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официальная статистика говорит, что pусские составляют около 81% oт насeления ерефии, на деле кацапов, конечно, меньше...
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В Донецке было - 54% этнокацапофф, на Крыме - что-то вроде 68%
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Нет у нас половины кацапофф... не ври...
Донецк и Крым - это было два последних оазиса этнокацапизма в Украине... В остальных регионах, этнокацапофф от 5% до 20% (см. статистику переписи)... Даже Харьков и Одесса - это только около 20%....20% - это допустимая норма.... Большинство из них неплохо ассимилировались, перемешались, и в четвертом поколении, считают себя больше украинцами нежели кацапами (даже невзирая на фамилию или происхождение предков)... Тоесть не составляют этноукраинцам никакой опасности....А иногда даже составляют лучшую часть украинского общества и народа!!! Знаю таких лично.... отличные ребята, хорошие знакомые и друзья...

Но если этнокацапофф больше 50%... Тогда начинается кромешный ад для украинца...То что происходило и происходит сейчас в Крыму и на Донбассе..... настоящий этноцид, имперский шовинизм, психопатия с признаками рашизма и сталинизма, и преследованиями по языковому принципу.....
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ох! вот иная статистика.. увы неутешительная... в США маньяков 90% от мировых итак сказать "запасов"... почему они не знают, что так порождает- также...а ФБР и полиция только фиксируют сухие факты и формируют статистические таблицы...
но полагаю в Украине имеется - "пальма первенства"- по количеству так сказать "экономических маньяков"- начиная с Президента, олигарха- Порошенко...
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В США такое количество маньяков потому, что их там ловят. На раисе они мусорам не интересны.
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Мільчаков фотографується з самим Сурковим, а не те що з якимось Бородаєм !
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На фото к статье - другой чувак, уже было интервью с ним и его матерью - они в шоке, что его фото и профиль с сетях ошибочно использовали СМИ.
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офф топ
есть видео покупки на кануне патронов керченским стрелком в магазине....
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=aCujiVCeVvc

и мало кому было интересно зачем подростку 15 коробок с патронами..... Росляков ненавидів людей і душив тварин так само, як і садист Мільчаков, до якого в РФ немає запитань, - Казанський - Цензор.НЕТ 9223


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>>мало кому было интересно зачем подростку 15 коробок с патронами.....


Акция же: каждая пятая коробка - бесплатно!
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Можно предположить,що эту операцию,курировал сам Мильчаков.Нашёл подходящего по интересам малолетку через сеть,промыл мозг,снабдил необходимыми знаниями и арсеналом средств Росляков ненавидів людей і душив тварин так само, як і садист Мільчаков, до якого в РФ немає запитань, - Казанський - Цензор.НЕТ 3637
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Таких росляковых пол московии. Можно спокойно в росляковию переименовывать
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душил котов верёвками.

...
Чом батько не втопив його у малаф'ї, як він родився? Чом не засунув в жопу головою і задушив?

Росляков ненавидів людей і душив тварин так само, як і садист Мільчаков, до якого в РФ немає запитань, - Казанський - Цензор.НЕТ 3601
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Дитинство Івана Грозного
"После смерти родителей, мальчик рос полным сиротой в атмосфере дворцовых переворотов. Бояре устраивали набеги в спальню юного Ивана, забывали покормить, на то время мальчиком никто не занимался, что вызвало у Ивана Грозного страх и недоверие к людям. Так он становился жестоким, скидывал кошек и собак с крыш, вымещал злость на прохожих людях, попадавшихся под копыта коней".
Ключевский В. О. Исторические портреты
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Казалось бьі, при чем тут гадомасонский синематограф suicide squad и Фредди Крюгер.
Росляков ненавидів людей і душив тварин так само, як і садист Мільчаков, до якого в РФ немає запитань, - Казанський - Цензор.НЕТ 1945
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРосляков ненавидел людей и душил животных так же, как и садист Мильчаков, к которому в РФ нет вопросов, - Казанский
 
 
 
 
 
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