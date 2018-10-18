 Росляков ненавидел людей и душил животных так же, как и садист Мильчаков, к которому в РФ нет вопросов, - Казанский

Об этом написал в Telegram блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня публикуют интервью с соседями и знакомыми Рослякова. Они рассказывают, что Росляков ненавидел людей, душил котов верёвками. И тут конечно же вспоминается другой известный садист - Алексей Мильчаков из Петербурга. Тот тоже сначала пытал животных, затем пытал и убивал украинских пленников. Но к нему в России нет вопросов. Он на свободе, участвует в круглых столах, фотографируется с Аксёновым и Бородаем. "Освободитель Донбасса", так сказать...", - отмечает Казанский.
Ранее сообщалось о 20 погибших в ходе взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже.
Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погиб 21 человек, ранены - 44. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.
1-е место в мире по заболеваниям психики;
1-е место в мире по количеству самоубийств среди пожилых людей;
1-е место в мире по количеству самоубийств среди детей и подростков;
1-е место в мире по числу детей брошенных родителями;
1-е место в мире по потреблению спирта и спиртосодержащей продукции;
1-e место в мире по продажам крепкого алкоголя;
2-е место в Европе по числу самоубийств на душу населения;
2-е место в мире по числу журналистов, убитых за последние десять лет;
2-е место в мире (после Сербии) по количеству людей, ищущих убежища в развитых странах Запада;
2-е место в мире по количеству заключенных на 1000 человек (после США);
3-е место в мире по количеству тоталитарных сект
Донецк и Крым - это было два последних оазиса этнокацапизма в Украине... В остальных регионах, этнокацапофф от 5% до 20% (см. статистику переписи)... Даже Харьков и Одесса - это только около 20%....20% - это допустимая норма.... Большинство из них неплохо ассимилировались, перемешались, и в четвертом поколении, считают себя больше украинцами нежели кацапами (даже невзирая на фамилию или происхождение предков)... Тоесть не составляют этноукраинцам никакой опасности....А иногда даже составляют лучшую часть украинского общества и народа!!! Знаю таких лично.... отличные ребята, хорошие знакомые и друзья...
Но если этнокацапофф больше 50%... Тогда начинается кромешный ад для украинца...То что происходило и происходит сейчас в Крыму и на Донбассе..... настоящий этноцид, имперский шовинизм, психопатия с признаками рашизма и сталинизма, и преследованиями по языковому принципу.....
но полагаю в Украине имеется - "пальма первенства"- по количеству так сказать "экономических маньяков"- начиная с Президента, олигарха- Порошенко...
есть видео покупки на кануне патронов керченским стрелком в магазине....
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=aCujiVCeVvc
и мало кому было интересно зачем подростку 15 коробок с патронами.....
Акция же: каждая пятая коробка - бесплатно!
...
Чом батько не втопив його у малаф'ї, як він родився? Чом не засунув в жопу головою і задушив?
"После смерти родителей, мальчик рос полным сиротой в атмосфере дворцовых переворотов. Бояре устраивали набеги в спальню юного Ивана, забывали покормить, на то время мальчиком никто не занимался, что вызвало у Ивана Грозного страх и недоверие к людям. Так он становился жестоким, скидывал кошек и собак с крыш, вымещал злость на прохожих людях, попадавшихся под копыта коней".
Ключевский В. О. Исторические портреты