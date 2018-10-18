 Кличко после трагедии в Керчи поручил проверить систему видеонаблюдения в учебных заведениях

"Вы знаете о трагедии, которая произошла в городе Керчь. 20 человек, большинство из которых подростки, погибли, большое количество раненых, - сказал Кличко. - Я общался с руководителем киевской полиции относительно предупредительных мероприятий. Также я дал поручение городским службам проверить все системы видеонаблюдения, в первую очередь - во всех учебных заведениях столицы", - добавил он.



Мэр напомнил, что в столице все детские сады и школы оборудованы системами видеонаблюдения, данные с которых передаются в городской дата-центра. Этими данными пользуются и правоохранительные органы.



"Я дал поручение проверить, как работает система видеонаблюдения, где у нас есть слабые места, что надо доработать. Мы должны принимать все возможные меры, чтобы такие трагедии, как произошла в Керчи, не произошли у нас", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погиб 21 человек, ранены - 44. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи Владислав Росляков, он покончил с собой.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.