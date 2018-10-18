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Все про:безопасность (655) Керчь (333) Киев (16628) Кличко (2594) видеонаблюдение (136)

 Кличко после трагедии в Керчи поручил проверить систему видеонаблюдения в учебных заведениях

Мэр Киева Виталий Кличко во время открытия заседания Киевского городского совета поручил проверить работу системы видеонаблюдения во всех столичных школах, садах и других учебных заведениях.

"Вы знаете о трагедии, которая произошла в городе Керчь. 20 человек, большинство из которых подростки, погибли, большое количество раненых, - сказал Кличко. - Я общался с руководителем киевской полиции относительно  предупредительных мероприятий. Также я дал поручение городским службам проверить все системы видеонаблюдения, в первую очередь - во всех учебных заведениях столицы", - добавил он.

Мэр напомнил, что в столице все детские сады и школы оборудованы системами видеонаблюдения, данные с которых передаются в городской дата-центра. Этими данными пользуются и правоохранительные органы.

"Я дал поручение проверить, как работает система видеонаблюдения, где у нас есть слабые места, что надо доработать. Мы должны принимать все возможные меры, чтобы такие трагедии, как произошла в Керчи, не произошли у нас", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погиб 21 человек, ранены - 44. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи Владислав Росляков, он покончил с собой.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.

Источник: https://censor.net.ua/n3092043
 
 
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Потрібна охорона та перевірка наявності зброї і дітей, а не відеоспостереження на якому КМДА заробляє відкати!
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Кличко понравилось разнообразие видеоматериала по Керчи ? )) Ну и тормоз. Охрану нужно поставить.
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Интересно, кто там за чем наблюдает.
И даже если там сидит бабушка / дедушка / супер опытный спецназовец, и смотрит в каждую камеру в каждой школе - каким образом они смогут предотвратить расстрел поехавшим психом?
Директору позвонят, чи в Святошинский РОВД?
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Педалик предлагает отрывать камеру и ею отбиватся.
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И что ему даст видионаблюдение? Чем оно помогло бы в Керчи?
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКличко после трагедии в Керчи поручил проверить систему видеонаблюдения в учебных заведениях
 
 
 
 
 
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