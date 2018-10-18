 Улица Маршала Жукова в Киеве переименована в улицу Кубанской Украины, - КГГА

Как информимрует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В КГГА отметили, что новое название выбрано для восстановления исторической памяти о казачьем государственном образовании на Кубани.

Общественное обсуждение о переименовании проходило с 29 мая по 29 июля 2017 г. на едином веб-портале территориальной общины города в специальной рубрике Е-ГОРОД - "Общественное обсуждение проектов нормативно-правовых актов", где каждый пользователь имел возможность ознакомиться с предложенным проектом решения.

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Напомним, что улица Маршала Жукова расположена на жилом массиве Лесной. Пролегает от улицы Киото до улицы Космонавта Волкова. Улица возникла в середине 1960-х годов под названием Полиграфическая (от расположенного в ее начале НИИ полиграфической промышленности). Название в честь советского военного деятеля Маршала Советского Союза Георгия Жукова получила в 1974 году.