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Все про:КГГА (2097) Киев (16628) переименования (454) улица (153)

 Улица Маршала Жукова в Киеве переименована в улицу Кубанской Украины, - КГГА

Киевсовет переименовал улицу Маршала Жукова в Деснянском районе в улицу Кубанской Украины.

Как информимрует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В КГГА отметили, что новое название выбрано для восстановления исторической памяти о казачьем государственном образовании на Кубани.

Общественное обсуждение о переименовании проходило с 29 мая по 29 июля 2017 г. на едином веб-портале территориальной общины города в специальной рубрике Е-ГОРОД - "Общественное обсуждение проектов нормативно-правовых актов", где каждый пользователь имел возможность ознакомиться с предложенным проектом решения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Улицу Мельникова в Киеве переименовали в честь режиссера Юрия Ильенко

Напомним, что улица Маршала Жукова расположена на жилом массиве Лесной. Пролегает от улицы Киото до улицы Космонавта Волкова. Улица возникла в середине 1960-х годов под названием Полиграфическая (от расположенного в ее начале НИИ полиграфической промышленности). Название в честь советского военного деятеля Маршала Советского Союза Георгия Жукова получила в 1974 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3092036
 
   
 Топ комментарии
 
Ох сейчас в госдуре переполох начнется ))))
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это шедевр!!! Улица Маршала Жукова в Киеве переименована в улицу Кубанской Украины, - КГГА - Цензор.НЕТ 3315
Кубанская Украина!!!
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Зараз будемо подивитись, як "какающая девочка" почне виригувати слова ротом.
Чесно кажучі рішення спірне. Да "піхуй" на тих москалів.
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А чому Кубанська Україна, а не Українська Кубань? Кубанська Україна це натяк на розчленування України, а Українська Кубань це Українська Кубань!
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не успели у кацапов остыть пердаки, как снова их начнет рвать в клочья !! =)))
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Ну шо кацапня,пердаки готовы?)
Можете начинать их разрывать))
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может раз уже такая пьянка пошла
всю рашку в Кубань переименуем
( в украинском языке)
временно оккупированную москалями)
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Нам чужого непотрібно.
Територія Русі - України, це само собою.
А от щодо території Московського Улусу, то там все буде вирішувати правоприємниця Золотої Орди - Китайська Народна Республіка.
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Что ни день, то пинок под зад кремлебздотный всрутский мир. Уже не далек тот день, когда это несостоявшееся недогосударство от этих пинков покатится кубарем. Улица Маршала Жукова в Киеве переименована в улицу Кубанской Украины, - КГГА - Цензор.НЕТ 1867
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Ну че стильно и даже..... мальовничо!!! Только, что это за Е-город? Мне он что-то напоминает....
Е -баллы
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Ця вулиця на Лісовому масиві, там 20 жовтня буде ярмарок
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Сало, м'ясо, ковбаса...Можливо це вже переробка рабів ?
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Кацапи лютиють, а ми їм ... Кубанська Україна
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Там у них на рашці, вже й так до сказу в прямому пропагадон-т ефірі доходить...

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Це тепер мокшанські пропагандони забезпечені роботою на роки.
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2 города Губы на Кавказе. В ИндоПэриджане- Юху Бей-Сна бек.Одэроримский(Анарский)Бог Ягуба. и на реке Самуре с. Губа- массоны боьшевики отняли . Также Кубань- Юху Бэй Ян-Сна Бек Горящий пер. с одэри(азэри).Также Шатаврополь(Ставрополь)=ШадЭрБала-Торжественного Мужа Дите.т.е. бог Сатурн.Ему посвящен мугам РАСТ-Яра Шад-рана торжественная.Одэрские мугамы(песнопения в мечетях и церквях) числом 12 идут к богам Греции и Анара(Рима).Надо все восстанавливать.
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Тонкий намек, что Кубань это Украина.
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все норм.....! они там посредине москальских болот памятники нашим князьям ставят а вот вам и ответочка .....
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Невже досі називався "Жукова"? Коли вулицю Івана Курви перейменують?
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Кубанская Украина. А где это? Неужели Кубань?)
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Ну да. Кубань. Территория отвоеванная запорожсими казаками.
И которая 100 лет тому назад, входила в состав Украинской Народной Республики.
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Утета тролінг! Але зараз перед виборами з кацапів мотузки можна вить - не рипнуться. Бо як рипнуться, то тоді військовий стан і адьйоз вибори. А у них весь розрахунок на вибори.
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А что в Киеве делает улица космонавта Волкова?
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Був я в Анапі в 1990 році.
Приємно вразило те, що на місцевому базарі продавці були україномовні.
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ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ О КОТОРОМ ДАВНО ГОВОРИЛ СТАРЫЙ ЗОЛЬДАТ - СВЕРШИЛОСЬ!
Вулицю Маршала Жукова в Києві перейменовано на вулицю Кубанської України, - КМДА - Цензор.НЕТ 3867

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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиУлица Маршала Жукова в Киеве переименована в улицу Кубанской Украины, - КГГА
 
 
 
 
 
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